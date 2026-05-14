Европа "вооружается до зубов" перед наступлением на Россию: Украину "бросили под дроны", чтобы выиграть время

09:37, 14 май 2026

С 27 апреля по 13 мая 2026 года на территории Швеции проводятся крупные военные учения под кодовым названием Aurora 26. В манёврах задействованы около 18 тысяч военнослужащих из самой Швеции и одиннадцати государств — членов НАТО, а также украинские военные специалисты. Смысл происходящего в эфире программы «Мы в курсе» на Царьграде разобрал политолог и военный эксперт Алексей Анпилогов.

Главные события разворачиваются на шведских полигонах и на острове Готланд — стратегически значимой точке в Балтийском море, которую в альянсе рассматривают как один из главных форпостов на восточном направлении. Официально учения преследуют несколько целей: проверить оперативный потенциал Швеции как нового члена альянса, отточить механизмы коллективной обороны в рамках статьи 5 Вашингтонского договора и продемонстрировать военные возможности блока.

По сценарию манёвров отрабатывается отражение ударов со стороны условного противника, моделируются диверсионные угрозы, а также массированное применение беспилотных летательных аппаратов, включая FPV-дроны. Передачу технологического опыта в этой области шведским военным осуществляют украинские инструкторы.

На фоне военной активности в Европе не утихает политическая полемика о составе возможных переговорных делегаций по урегулированию украинского конфликта. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас публично отвергла кандидатуру бывшего федерального канцлера Германии Герхарда Шрёдера, которого президент России Владимир Путин ранее назвал одним из немногих западных политиков, способных к конструктивному диалогу.

Ведущая «Первого русского» Елена Афонина поставила перед экспертом прямой вопрос: к чему в действительности готовится Брюссель — к продолжению боевых действий или к переговорному процессу? По оценке Анпилогова, европейские страны в настоящее время наращивают военный потенциал, рассчитывая через несколько лет располагать возможностями не только для обороны, но и для наступательных операций. Эксперт полагает, что для достижения этих целей альянсу необходимо от двух до пяти лет, и именно поэтому текущее урегулирование, по его словам, намеренно затягивается. Украина в этой логике, по мнению Анпилогова, фактически используется для того, чтобы выиграть время, пока европейские армии проходят ускоренный процесс перевооружения.

Конечной точкой этой стратегии эксперт называет 2030 год — срок, к которому, по его оценке, европейские страны рассчитывают сформировать военный потенциал, достаточный для самостоятельных наступательных действий.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2