Это за "дроны из Латвии": Прямо сейчас Россия разносит ключевые базы. Часть Украины обесточена. В ГУР уже взвыли

13 мая Россия нанесла массированный удар по территории Украины с применением около 250 беспилотников «Герань-2». Под атакой — западные и центральные регионы страны, порт Одессы. Шесть областей остались без электроснабжения.

Днём 13 мая Вооружённые силы России начали массированную атаку по объектам на территории Украины. По данным оперативных источников издания SHOT, удары наносятся с применением около 250 беспилотных летательных аппаратов типа «Герань-2», которые движутся с разных направлений. Об этом сообщают информационные источники, отслеживающие ход боевых действий в режиме реального времени.

Согласно поступающим данным, под удар попали Киевская, Житомирская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области. Беспилотники атакуют места хранения дронов, боеприпасов и иного вооружения. Также сообщается об ударах по одесскому порту. Западная и центральная части страны, включая районы, откуда ранее производились запуски упавших на территории Латвии беспилотников, также находятся в зоне поражения.

В результате атаки шесть регионов Украины лишились электроснабжения. Без света остались Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Полтавская области, а также подконтрольные Киеву части Донецкой и Запорожской областей.

В Главном управлении разведки Украины заявили, что 250 задействованных беспилотников могут быть лишь первым этапом операции. По оценке ведомства, комбинированный удар способен продолжаться до трёх суток. Разведка также допускает, что после продолжительной волны дронов последуют пуски крылатых и баллистических ракет, направленных против энергетической инфраструктуры, предприятий оборонно-промышленного комплекса и органов государственного управления.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что в ходе сегодняшней атаки применяется новая тактика: беспилотники следуют друг за другом с интервалом от пяти до десяти километров. По его словам, подобный подход направлен на перегрузку украинской системы противовоздушной обороны с целью прорыва как можно большего числа аппаратов вглубь страны в западном направлении.

В то время как удары продолжались, президент Украины Владимир Зеленский публично объявил о своём прибытии в Румынию, где вместе с супругой Еленой принял участие в саммите Бухарестской девятки с участием государств Северной Европы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2