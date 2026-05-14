10:02, 14 май 2026

Национальная разведка Соединённых Штатов развернула проверку американских биологических лабораторий, расположенных по всему миру, включая объекты на территории Украины. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на микробиолога, бывшего эксперта комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игоря Никулина.

Официальные представители Вашингтона объяснили инициативу необходимостью прекратить опасные исследования, представляющие угрозу для мирового сообщества. Однако эксперт предложил иную интерпретацию происходящего.

По словам Никулина, подлинная причина проверки кроется во внутриполитическом противостоянии между республиканцами и демократами. Республиканская сторона, по его мнению, заинтересована в поиске компрометирующих материалов, связанных с деятельностью администраций Джо Байдена и Барака Обамы. По словам эксперта, в этой сфере имеется значительный массив сведений, представляющий политический интерес.

Большинство зарубежных американских биологических объектов являются частными структурами. Часть из них выполняет задания военного ведомства США, другие действуют самостоятельно. Никулин напомнил о прецеденте 2010 года в Индонезии: местные власти закрыли одну из таких организаций после выявления несанкционированных испытаний птичьего гриппа на добровольцах из числа граждан этой страны. Американские представители отказались передать полученные данные индонезийскому министерству здравоохранения, после чего деятельность лаборатории на территории государства была прекращена.

В 2014 году президент Обама запретил проведение ряда опасных экспериментов на территории США, что повлекло за собой перемещение соответствующих исследований в третьи страны. Эксперт уточняет: речь идёт о государствах с высоким уровнем коррупции и политической зависимостью, где контроль за подобной деятельностью минимален. По данным Никулина, сегодня таких объектов насчитывается свыше трёхсот по всему земному шару.

Особое внимание эксперт уделил недавней вспышке хантавируса в Аргентине. Штамм «Андес», по его словам, внезапно приобрёл прежде не наблюдавшуюся способность передаваться от человека к человеку. Микробиолог расценивает это явление не как природный процесс, а как результат целенаправленной лабораторной работы военных вирусологов.

По версии Никулина, сеть из трёхсот лабораторий расположена в виде дуги вокруг России. В числе охваченных стран — Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан и Киргизия. Эксперт настаивает на том, что подобное географическое распределение является результатом планомерной стратегии, а не стечения обстоятельств.

Отдельный сюжет в рассуждениях эксперта занимает финансовая цепочка. В октябре 2019 года Министерство обороны США перечислило 26 миллионов долларов компании «Метабиота», с которой, по имеющимся данным, были связаны коммерческие интересы Хантера Байдена. Эти средства, согласно версии Никулина, направлялись на исследования, связанные с коронавирусом SARS-CoV-2. Три ключевые точки первоначального распространения вируса, по его словам, — Ухань в Китае, посёлок Мерефа в Харьковской области Украины и исследовательская структура в Цюрихе. Первые задокументированные случаи заболевания, напоминает эксперт, были зафиксированы ещё в сентябре 2019 года в Италии и Франции — вблизи швейцарской границы.

Никулин допускает, что даже при сугубо политической природе начавшегося расследования его результаты могут в перспективе оказаться значимыми для международного сообщества. Обострение внутриамериканского противостояния, по его оценке, способно вынести на поверхность сведения, которые до сих пор оставались закрытыми.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2