В России спишут кредитные долги новым участникам СВО и их семьям

22:10, 14 май 2026

Военнослужащие, подписавшие контракт с 1 мая 2026 года, больше не обязаны гасить просроченные кредиты. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Под действие закона попадают сами контрактники и их супруги. Списать можно долги, по которым уже вынесено судебное решение или выдан исполнительный лист — даже если приставы уже начали работу.

Есть лимит: совокупный долг не должен превышать 10 млн рублей. Тем, кто задолжал больше, закон не поможет.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru