"Арсенал", "Алмаз", "Жуляны" – В Киеве ад строго по плану Белоусова. Что взорвали наши

09:13, 15 май 2026

Российские войска нанесли серию ударов по военно-технической инфраструктуре украинской столицы. Полковник в отставке Анатолий Матвийчук раскрыл детали атак и их последствия для оборонного потенциала Украины.

Вооружённые силы России провели удары по военно-промышленным объектам Киева. В сети появились видеозаписи с местами пожаров и разрушений в украинской столице. О характере и последствиях атак рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью «Ленте.ру».

По его данным, целями стали заводы «Арсенал» и «Алмаз», научно-техническое производство «Прогресс», а также объекты в районе Борисполя и Жулян. Все перечисленные предприятия относятся к военно-технической инфраструктуре: на них размещается авиация, осуществляется сборка и производство комплектующих. По словам эксперта, атаки проводились в соответствии с чётким планом под руководством министра обороны Андрея Белоусова.

«Последствием ударов является прежде всего снижение боевого потенциала. Самое главное — разрушается сама производственная база. Киев вынужден маневрировать: вывозить технологии в Литву, Германию, возможно, в Болгарию. Тем самым разрушается инфраструктура и противник вынужден искать новые пути снабжения», — пояснил Матвийчук.

Параллельно российские войска наносили удары по военной и энергетической инфраструктуре в других регионах страны, с акцентом на западные области. Под воздействие попали железнодорожные узлы, аэродромы, полигоны, электроподстанции и объекты, использующиеся как резервные командные пункты.

Среди железнодорожных объектов, по данным мониторинговых ресурсов, атакам подверглись станция Ковель в Волынской области, узел Здолбунов в Ровненской области, депо в Харькове и вокзал в Стрые Львовской области. Военный эксперт Александр Буров указал, что через Здолбунов проходят маршруты доставки грузов НАТО из польского Жешува, а также передвигаются западные официальные лица, регулярно приезжающие в Киев. По оценке экспертов, подобные действия направлены на нарушение логистики поставок западного вооружения и техники на Украину.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2