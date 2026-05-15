"От триумфальных докладов до катастрофы" на ЛБС: "Соавтор" 567 дней "Волчанского ада". "Генерал-беда" идёт на "шикарный пост" в Госдуме?

09:19, 15 май 2026

Бывший командующий группировками войск «Север» и «Центр» генерал-полковник Александр Лапин, подвергавшийся критике за действия в ходе СВО, может получить должность председателя комитета Государственной думы по обороне. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в парламенте.

Генерал-полковник Александр Лапин, в своё время командовавший группировками войск «Центр» и «Север» в ходе специальной военной операции, рассматривается в качестве возможного кандидата на пост председателя думского комитета по обороне. По сведениям «Коммерсанта», ссылающегося на источник в парламентских кругах, Лапин намерен баллотироваться в Государственную думу нового созыва от партии «Единая Россия» по Татарстану.

Официального подтверждения эта информация пока не получила.

В настоящее время упомянутый комитет возглавляет бывший начальник Главного военно-политического управления Министерства обороны Андрей Картаполов. По оценкам журналистов, Картаполов не планирует переизбираться в нижнюю палату парламента, что и открывает возможность для перестановок в руководстве комитета.

По имеющимся данным, после завершения военной карьеры Лапин занял должность заместителя генерального директора инвестиционной компании «Связьинвестнефтехим», владеющей пакетами акций ряда крупных предприятий республики. Помимо этого, в медиапространстве циркулировали сведения о его назначении советником главы Татарстана Рустама Минниханова, однако эта информация официально не была ни подтверждена, ни опровергнута.

За время проведения СВО имя генерала оказалось в центре широкого общественного обсуждения. Командуя группировкой «Центр», Лапин руководил наступлением на Сумы и Чернигов в начальный период операции, а также боевыми действиями в районе Красного Лимана. Именно тогда его тактические решения стали предметом острой критики — со стороны военных корреспондентов, главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и покойного руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Военный обозреватель Иван Прохоров характеризовал карьеру Лапина как отражение первого этапа СВО в целом: от победных рапортов о взятии Лисичанска до тяжёлого положения под Красным Лиманом. Политический обозреватель и доктор политических наук Андрей Пинчук, на которого ссылается Прохоров, в своей книге «Клаузевиц и пустота» проводил анализ действий группировки под командованием Лапина в 2022 году. В числе выявленных просчётов — отсутствие организованных контратак, задействование резервов без надлежащей разведки, а также неспособность штаба обеспечить ни планомерный удар по флангу, ни своевременный организованный отход на линию Сватово — Кременная в зоне Изюмского выступа.

Отдельно упоминается инцидент в мае 2022 года на реке Северский Донецк у деревни Белогоровка: по данным Прохорова, генерал дважды отдавал приказ наводить понтонную переправу на участке, находившемся под заранее пристрелянным огнём противника. Потери составили не менее 73 единиц техники.

Рамзан Кадыров в своё время публично заявлял, что отсутствие нормального военного управления и логистики повлекло оставление ряда населённых пунктов и значительных территорий, и в жёстких выражениях оценивал действия командующего.

Впоследствии, уже в период командования группировкой «Север», Лапин также оказался в эпицентре критики. Военный обозреватель Юрий Подоляка, комментируя назначение на эту должность генерал-полковника Никифорова, прямо указал, что смена командующего, по его мнению, является положительным решением, и выразил сожаление о том, что отставка Лапина не состоялась ещё в 2022 году. По словам Подоляки, ряд военных неудач — в том числе ситуация в Курской области и затяжные бои в Волчанске — мог бы иметь иной исход при другом командовании.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2