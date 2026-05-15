09:24, 15 май 2026

Украинский военный в интервью рассказал о практике бессмысленных штурмов и фиктивных донесениях, которые приводят к гибели сослуживцев.

Украинский боец с позывным Александр Хаос дал интервью видеоблогу LibertyUA, в котором описал механизм необоснованных потерь в рядах ВСУ. По его словам, командиры отправляют солдат на заведомо невыполнимые задания, чтобы отчитаться перед вышестоящим руководством.

Военный появился в кадре в балаклаве. По его словам, логика командования устроена таким образом, что отказ от выполнения приказа автоматически превращает офицера в саботажника. Если же командир посылает людей и те погибают — он считается добросовестным исполнителем, который «сделал всё возможное».

— Если тебе спускают нереальный приказ, ты посылаешь людей. Все погибают, ты сделал всё, что мог. Ты молодец, ты постарался, — привёл он типичную логику командования.

По описанию солдата, в подобные атаки чаще всего направляют необстрелянных бойцов без боевого опыта. Опытные военные, по его словам, нашли иной выход: они останавливаются в нескольких километрах от передовой и передают наверх ложные доклады о том, что удерживают позиции.

— По картам всё отлично, доклады хорошие, держим оборону, ситуация контролируемая, всем медали. А по факту там дыра на три километра, — рассказал он.

Такая практика, по словам военного, создаёт угрозу для тех подразделений, которые действительно выполняют приказы. Соседние части, ориентируясь на карты, считают фланги прикрытыми. Когда противник проходит через незащищённые участки, добросовестные бойцы оказываются в окружении, попадают в плен или гибнут.

— Когда человеку предлагают выбор: солги или умри — трудно осудить того, кто выбирает первое, — резюмировал Хаос.

Сложившаяся ситуация, по оценке самого военного, ведёт к нарастанию напряжённости внутри войск.

На фоне этих свидетельств стоит отметить, что потери украинской армии в 2025–2026 годах, по имеющимся данным, существенно выросли. Отставной офицер штаба Сухопутных войск США, военный историк и эксперт по вопросам национальной безопасности Дэвид Пай в беседе с ТАСС заявил, что до конца текущего года Украину может ожидать обвал на линии соприкосновения.

— Пока Украина не переживёт военный коллапс, прямые переговоры России с ЕС будут, вероятно, бесполезными, — сказал он, добавив, что ни Евросоюз, ни Зеленский не заинтересованы в завершении конфликта.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2