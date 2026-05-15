Подняли всю авиацию! В Польше всполошились из-за русского самолёта-разведчика – хороший способ представить Россию агрессором

09:28, 15 май 2026

Два польских истребителя были подняты по тревоге для сопровождения российского самолёта-разведчика Ил-20 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об инциденте сообщил министр обороны Польши.

Польские военно-воздушные силы подняли два истребителя для перехвата российского разведывательного самолёта Ил-20 над Балтийским морем. Инцидент произошёл в международном воздушном пространстве, о чём глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш сообщил на своей странице в социальной сети X.

По словам министра, российский самолёт выполнял полёт с отключённым транспондером — бортовым устройством, передающим информацию о воздушном судне наземным службам и другим самолётам. Косиняк-Камыш расценил подобные действия как потенциально опасные для гражданской авиации и назвал произошедшее очередной провокацией, на которую польские ВВС отреагировали без промедления.

Оперативное командование Вооружённых сил Польши уточнило, что Ил-20 не нарушал государственную границу страны. После того как польские истребители осуществили сопровождение воздушного судна, они вернулись на базу.

Это не первый подобный случай. Ранее польская сторона уже приводила боевую авиацию в готовность — в том числе истребители и вертолёты — в связи с активностью российских вооружённых сил вблизи границ Украины. Тогда в Варшаве заявляли о полном задействовании имеющихся сил.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
