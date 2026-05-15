11:04, 15 май 2026

Российские войска нанесли массированные удары по железнодорожной, военной и энергетической инфраструктуре Украины — преимущественно в западных регионах. Ударам подверглись вокзалы, аэродромы, подстанции и объекты, которые используются как резервные командные пункты. Параллельно эксперты фиксируют кризис доктрины «красных линий» и нарастающее давление российских войск на Донбассе.

13 мая российская армия провела одну из наиболее масштабных кампаний по поражению инфраструктурных объектов за последнее время. Главными целями стали западные регионы Украины — Волынская, Ровненская и Львовская области. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы и военные эксперты. По данным Министерства обороны России, в течение суток удары были нанесены по объектам в 147 районах страны.

Удары по западу: железные дороги и командные пункты

Центральным элементом удара стала железнодорожная инфраструктура. Согласно данным мониторинговых ресурсов, атакам подверглись станция Ковель в Волынской области, узловая станция Здолбунов в Ровненской области, железнодорожное депо в Харькове и вокзал в Стрыю Львовской области. Анализ этих целей позволяет говорить не о демонстративных акциях, а о системной попытке нарушить логистические цепочки поставок военных грузов из Европы.

Военный эксперт Александр Буров указал на стратегическое значение Здолбунова: именно через этот узел проходят маршруты транспортировки грузов НАТО из польского Жешува. Помимо этого, данным направлением пользуются западные официальные лица и представители военных структур, регулярно посещающие украинскую столицу. Удары по этому участку означают, что российская сторона всё последовательнее стремится затруднить саму архитектуру западной военной помощи.

Украинские власти уже открыто заявляют о проблемах с железнодорожным транспортом. Бывший министр транспорта Украины Орест Климпуш сообщил, что Киеву срочно необходимы новые локомотивы, вагоны и комплектующие от союзников по западному блоку.

Помимо железнодорожных объектов, удары были нанесены по аэродромам сразу в нескольких областях — Ивано-Франковской, Житомирской, Львовской, Закарпатской и Ровненской. На этих объектах размещаются украинские авиационные подразделения и инфраструктура, связанная с западными поставками.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что одной из возможных целей стал Яворовский полигон под Львовом — крупнейший центр подготовки украинских военных по стандартам НАТО. Отдельное место в числе поражённых объектов занял комплекс «Ивано-Франковск-16» — бывший советский объект, который, по оценкам экспертов, в настоящее время функционирует как запасной командный пункт и один из резервных бункеров президента Владимира Зеленского. Сообщалось также об ударе по зданию СБУ в Луцке.

Энергетика: от Закарпатья до Одессы

Одновременно продолжились атаки на энергетическую инфраструктуру. В Закарпатской области была поражена тяговая подстанция в Сваляве, в Львовской — подстанция в Жолкве. Сообщения о поражении энергообъектов поступали также из Полтавы, Кривого Рога, Харьковской и Одесской областей. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Закарпатье один из ударов пришёлся по колл-центру, с которого действовали телефонные мошенники.

По официальным данным российского оборонного ведомства, в течение суток были поражены склады, заводы по производству беспилотных летательных аппаратов и места дислокации иностранных наёмников.

Доктрина «красных линий»: четыре года без ответа

На фоне продолжающихся атак на российскую территорию всё настойчивее звучит вопрос об эффективности декларируемых Москвой ограничений. За четыре года конфликта украинские вооружённые силы неоднократно наносили удары по российским регионам. Белгород регулярно обстреливается, над Курской областью действуют беспилотники, Крымский мост дважды становился объектом диверсий, а украинские дроны фиксировались над Татарстаном, Удмуртией и Ленинградской областью. Тем не менее российский ответ не выходил за рамки применения обычных вооружений.

Первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук считает, что суть проблемы — не в наличии ядерного арсенала, а в отсутствии политической готовности к его применению. По его словам, само по себе ядерное оружие не влияет на ход военной кампании, если противоборствующая сторона убеждена, что оно не будет задействовано. Эксперт привёл показательное сравнение: армия с устаревшим стрелковым оружием, которой формально передали ядерную бомбу, но при этом создали все условия для того, чтобы она никогда не была использована.

«Пока это оружие Судного дня, которое является символическим оружием сдерживания. Очень важным, очень значимым, но пока оно не применяется и на объективную картину театра военных действий никак не влияет. Оружие имеет смысл просматривать применительно к тому, используется ли оно в конкретной военной кампании. А немцы, к сожалению, делают конкретное вооружение, которое используется и влияет на результаты этой военной кампании», — заявил Пинчук.

Многие аналитики полагают, что на Западе эту логику понимают вполне отчётливо. Именно этим объясняется то, что европейские страны последовательно наращивают объёмы военной помощи Украине, поставляют дальнобойные системы и расширяют производство беспилотных аппаратов. Германия ведёт обсуждение передачи крылатых ракет Taurus, Великобритания и Франция формируют новые пакеты военной поддержки, а НАТО всё глубже вовлекается в происходящее.

Член Российского общества политологов Владимир Киреев, в свою очередь, предупреждает об ином риске: прямой удар России по государствам — членам НАТО автоматически втянул бы в конфликт большинство европейских стран, а также Канаду, Японию, Австралию и с высокой вероятностью США. По его оценке, Россия уже сейчас функционирует в условиях значительного ресурсного напряжения в противостоянии с Украиной, за которой стоит военно-промышленный потенциал западного мира. В случае прямого столкновения с расширенной коалицией нагрузка на систему может стать критической.

Политолог также обратил внимание на то, что характер действий российской стороны за всё время конфликта принципиально не изменился, тогда как Европа продолжает повышать ставки и, судя по всему, не намерена менять курс.

«Ситуация сложная и развивается по эскалационному сценарию. Европа не намерена останавливать конфликт и не слушает сигналов из Вашингтона. Всё это разворачивается по негативному сценарию. Нужно категорически что-то менять, а начинать надо с понимания ситуации», — резюмировал Киреев.

Донбасс: сигнал бедствия

На восточном направлении украинские источники всё открытее говорят о критической обстановке. Военный корреспондент Татаринов сообщил, что в районе Ямполя украинская группировка была фактически уничтожена в результате серии штурмов и последующего окружения.

Особую озабоченность у украинской стороны вызывает Славянское направление. Медийная фигура, связанная с ВСУ, выступающая под позывным «Мучной», охарактеризовала происходящее там как «перманентную катастрофу». Украинские источники признают, что российские подразделения продолжают продвигаться вдоль канала Северский Донец — Донбасс, перебрасывают небольшие штурмовые группы и вынуждают украинскую сторону постоянно устранять новые бреши в оборонительных порядках.

Напряжённой остаётся и ситуация в районе Дибровы. По признанию украинских военных, российские подразделения практически вплотную подошли к населённому пункту и стремятся закрепить достигнутый результат для последующего наступления. Вооружённые силы России активно задействуют артиллерию и беспилотные летательные аппараты, не позволяя противнику стабилизировать линию соприкосновения.

Продолжаются боевые действия в районе Кривой Луки и Николаевки. Украинские военные сообщают, что российские дроны фактически установили постоянный контроль над логистикой и перемещением техники в этом районе. На Межевском направлении российская сторона активно применяет разведывательные беспилотники, корректирует артиллерийский и авиационный огонь, а после выявления целей наносит удары авиационными бомбами по объектам инфраструктуры и координационным пунктам.

По совокупной оценке украинской стороны, обстановка на нескольких участках фронта одновременно складывается в пользу российских вооружённых сил, а интенсивность давления продолжает нарастать.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2