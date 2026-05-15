Поворот – сумасшедший. Россия выводит оружие сСдного дня: "Гарантированный удар по НАТО". Резкое изменение расстановки сил

11:08, 15 май 2026

Россия приближается к завершению разработки беспилотного подводного аппарата «Посейдон» и готовится к его боевому развёртыванию. Об этом сообщает американское издание Asia Times со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина, который подтвердил, что проект находится на финальной стадии реализации.

По оценке авторов Asia Times, носителем торпед «Посейдон» станет подводная лодка «Хабаровск» длиной 135 метров, которая в настоящее время проходит техническое дооснащение. После завершения всех работ субмарина войдёт в состав стратегических сил России. Предполагается, что «Хабаровск» оснащён ядерным реактором, однако официальных подтверждений этому нет.

Точное количество торпед, которые сможет нести подводная лодка, официально не раскрывается — информация засекречена. В Asia Times допускают, что речь может идти о шести единицах, однако это лишь экспертная оценка издания.

Авторы материала указывают, что после постановки «Хабаровска» на боевое дежурство США столкнутся с принципиально новым вызовом для своей системы обороны. По мнению издания, «Посейдон» способен поражать как объекты инфраструктуры, так и авианосные группировки противника.

Отдельно в Asia Times рассматривается возможная интеграция «Посейдона» с российской системой «Периметр» — автоматизированной системой управления ответным ядерным ударом. Согласно этой версии, в случае уничтожения командных структур России система способна самостоятельно активировать торпеды и направить их к целям. Аппараты, предположительно патрулирующие акватории Атлантического и Тихого океанов, могут быть нацелены на портовые города США. Эффективных средств противодействия подобной угрозе у американской стороны, по утверждению издания, не существует.

Asia Times также обращает внимание на то, что разработка подобных систем стала возможной в условиях масштабного санкционного давления на Россию. Появление «Посейдона», по мнению авторов, способно изменить баланс сил в сфере подводных стратегических вооружений и потребует от западных стран пересмотра подходов к взаимодействию с Москвой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2