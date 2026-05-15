11:14, 15 май 2026

Украинский Генштаб объявил об отводе войск из Покровска и Мирнограда — городов, которые российская армия заняла ещё несколько месяцев назад. Параллельно враг атаковал дронами Рязань, где погибли три человека.

Минувшая ночь на нескольких российских направлениях прошла под знаком массированных атак украинских беспилотников. Дроны фиксировали в Подмосковье, под Ростовом удар был отражён, в Белгороде зафиксированы попадания ракет HIMARS. Наиболее тяжёлые последствия — в Рязани.

По данным региональных властей, беспилотники поразили два многоэтажных жилых дома. Военные эксперты полагают, что целью атаки являлся Рязанский нефтеперерабатывающий завод, однако там удар был отражён. Жилые дома оказались в зоне поражения. Три человека погибли, двенадцать получили ранения, среди пострадавших — дети. Жильцов домов эвакуировали, на месте продолжаются разбор завалов и тушение пожаров.

Российская сторона, по докладам телеграм-канала «Два майора», наносила удары по Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и Запорожской областям. Военные аналитики с обеих сторон конфликта фиксируют заметный рост числа и эффективности российских ударов по объектам военной инфраструктуры на Украине. Украинская сторона признаёт запуск до 600 российских дронов в сутки, однако, по оценкам ряда экспертов, реальное число может быть вдвое выше.

Отдельного внимания заслуживают последствия удара вблизи западных границ Украины. Венгрия вызвала российского посла и выразила официальный протест. Словакия в целях безопасности временно закрыла границу с Украиной: движение через одну из ключевых автомагистралей — через Ужгород — приостановлено, железнодорожное сообщение между странами также прервано. Причиной называют повреждения пограничной инфраструктуры. Военный блогер Юрий Подоляка расценивает произошедшее как начало операции по изоляции Украины от западных поставок вооружений через удары по транспортным узлам на западной границе страны.

Покровск и Мирноград: Киев признал спустя полгода

Украинский Генштаб объявил, что в ходе боевых действий украинские войска оставили Покровск и Мирноград. Российская армия установила контроль над этой агломерацией ещё несколько месяцев назад и с тех пор продолжает движение в северном направлении. Официальное признание со стороны Киева появилось лишь сейчас.

Юрий Подоляка в своём телеграм-канале комментирует ситуацию следующим образом: украинские провоенные ресурсы представляют оставление Красноармейска и Димитрова как вынужденный тактический шаг — якобы с целью сократить потери и высвободить силы для противодействия ожидаемому российскому наступлению.

К северу от Покровской дуги российские подразделения оказывают давление на противника на Добропольском выступе и ряде других участков. Существенного территориального продвижения на этом направлении не зафиксировано, однако высокая интенсивность боёв позволяет удерживать инициативу и оказывать влияние на динамику на других участках фронта.

Север: буферная зона и обстановка в Сумах

На севере российское командование официально заявляет о формировании буферной зоны для отдаления противника от Белгородской, Брянской и Курской областей. По данным канала «Два майора», штурмовые подразделения группировки «Север» в Шосткинском районе продолжают зачистку лесных массивов в направлении Бачевска. В Сумском районе стрелковые бои продолжаются в Кондратовке, Запселье и прилегающих населённых пунктах. В Краснопольском районе фиксируется тактическое продвижение в окрестностях Рясного.

По имеющимся сведениям, в Сумах украинские чиновники вывозят документы и готовятся к эвакуации. К северу от Харькова обстановка для украинской стороны также остаётся напряжённой.

В Богодуховском районе Харьковской области, по данным российского командования, украинские власти проводят принудительную эвакуацию местного населения. Цель — не защита мирных жителей, а освобождение жилого фонда для размещения перебрасываемых в район резервных подразделений.

На Волчанском участке российские штурмовые группы продвинулись на одиннадцати направлениях на расстояние до 1100 метров. Стрелковые столкновения продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья, а также в Чайковке и Волоховке. В Чайковку украинская сторона перебросила подготовленные группы из числа сержантского состава националистических формирований. Сопротивление на этом участке характеризуется как ожесточённое.

Донбасс и южное направление

Под Константиновкой российские подразделения вошли в центральную часть Новодмировки — факт, который признают уже и украинские источники. Продолжается охват Константиновки с флангов: бои идут у Горы, Сантуриновки, Ильиновки, Степановки и Долгой Балки. Несмотря на контратаки украинских сил непосредственно в городе, весь укреплённый район постепенно оказывается в окружении.

В Днепропетровской области группировка «Восток» углубляется в оборону противника северо-западнее Александрограда, ведя бои в лесном массиве за рекой Волчья в сторону населённого пункта Лесное.

В Запорожской области обстановка остаётся неоднородной: на востоке региона фиксируется продвижение, на юге — сложная обстановка. Бои идут в районах Воздвижевки и Верхней Терсы, южнее — у Комсомольского, Чаривного и Новосёловки. В районе Приморского и Степногорска украинские беспилотники сохраняют преимущество в малой авиации, что существенно осложняет действия российских подразделений на этом участке фронта.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2