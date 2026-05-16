Главное к утру 16 мая. Кого взорвали в тайном бункере Зеленского? Почему не бомбили наш Парад? "Фашисты превратили Рязань в Белгород"

08:33, 16 май 2026

Военные эксперты обсуждают загадочный удар по селу Базальтовое на Западной Украине, в сети распространяется конспирологическая история о бое UFC и Параде Победы, а в Рязани после ночной атаки беспилотников погибли три человека и пострадали дети.

Ночью 15 мая сразу несколько российских регионов подверглись массированным ударам украинских беспилотников и ракет. Одновременно военные аналитики и эксперты фиксировали необычную активность на Западной Украине, а в интернете набирала обороты очередная информационная кампания с участием беглых блогеров. Об этих событиях сообщают военные эксперты, региональные чиновники и военные корреспонденты.

Среди нескольких эпизодов минувших суток особое внимание военно-экспертного сообщества привлёк удар по небольшому населённому пункту на западе Украины. Военный аналитик Александр Буров указал на примечательный факт: российские вооружённые силы нанесли удар по селу Базальтовое в Ровненской области — месту, которое прежде практически не упоминалось ни в оперативных сводках, ни в официальных военных сообщениях ни одной из сторон. Информация об атаке появилась в заявлениях украинских чиновников и данных региональных источников.

Буров пояснил, почему этот населённый пункт может представлять интерес с точки зрения военной инфраструктуры. Базальтовое, по его словам, известно в первую очередь крупным карьером по добыче базальта — одной из наиболее плотных и прочных горных пород. В советский и постсоветский период этот материал широко применялся при изготовлении надгробных памятников. Принципиально важно другое: порода уходит глубоко под землю, а её промышленная разработка исторически велась с использованием мощных взрывных зарядов, что предполагает наличие разветвлённых подземных выработок и полостей значительного объёма.

Именно это обстоятельство, по мнению эксперта, и представляет военный интерес. Скальные массивы подобного рода способны обеспечить высокий уровень защиты подземным объектам — складам боеприпасов, командным пунктам или убежищам, устойчивым к воздействию современных средств поражения и практически недоступным для внешнего наблюдения. Ряд аналитиков допускает, что подобные объекты могли закладываться ещё в период существования СССР, а впоследствии модернизироваться уже в условиях независимой Украины. Сам Буров, впрочем, воздержался от категоричных утверждений, ограничившись констатацией того, что цель удара остаётся неочевидной с точки зрения сугубо промышленной логики.

Параллельно появились сообщения об ударе и по украинской столице. По данным ряда источников, российские крылатые ракеты Х-101 атаковали объект в Киеве, предположительно связанный с входом в один из подземных комплексов украинского командования. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о характерной детали: после прилёта на место выдвинулись не только военные расчёты, но и автомобили с дипломатическими номерными знаками. По интерпретации подпольщиков, подобная реакция косвенно свидетельствует о том, что был поражён объект высокого значения.

Официальная позиция российского военного ведомства зафиксировала следующее: за прошедшие сутки Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по складским объектам, аэродромам, бункерам, полигонам иностранных формирований и иной инфраструктуре украинских войск в 152 районах страны. Минобороны сообщило, что все запланированные цели были поражены.

Пока военные эксперты анализировали удары, в интернет-пространстве распространялась принципиально иная история — конспирологическая. Её первоисточником стал блогер, включённый в российские реестры как экстремист. Ссылаясь на неназванных, по его утверждению, представителей чеченских структур, он предложил объяснение тому, почему украинские вооружённые силы не предпринимали попыток атаковать Москву в дни празднования годовщины победы 9 мая.

Версия выглядит следующим образом. Накануне праздника между Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским якобы проходили неформальные переговоры, предметом которых стал в том числе поединок по смешанным единоборствам между Шоном Стриклендом и Хамзатом Чимаевым в рамках турнира UFC. По этой версии, американский президент предложил воздействовать на Зеленского с целью предотвращения ударов по российской столице в обмен на заранее оговорённый исход боя. Далее логика изложения предполагает, что Путин обратился к Рамзану Кадырову, тот — непосредственно к самому Чимаеву, а спортсмен за согласие на поражение получил в качестве компенсации автомобиль представительского класса марки Maybach.

Никаких фактических подтверждений ни одному из элементов этой версии не существует. Тем не менее материал начал активно тиражироваться рядом оппозиционно настроенных телеграм-каналов, радикальных блогеров и активистов, покинувших Россию. Эксперты в области информационных операций указывают на очевидную цель подобных публикаций: эксплуатируя спортивную повестку и фигуру Чимаева, пользующегося значительной аудиторией на Северном Кавказе, авторы вброса пытаются сформировать ощущение закулисных договорённостей и подогреть недовольство в конкретных аудиторных сегментах. Специалисты также отмечают, что современные информационные кампании подобного рода всё чаще строятся не на логических аргументах, а на эмоционально заряженных и заведомо неправдоподобных конструкциях, обеспечивающих вирусное распространение в социальных сетях.

Реальные последствия ночных событий оказались значительно более конкретными и трагическими. Рязань стала одной из главных целей украинских ударных беспилотников в ночь на 15 мая. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что примерно в четыре часа утра обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов упали на жилые кварталы и территорию промышленного предприятия. Итог атаки: трое погибших, двенадцать получивших ранения — в числе пострадавших оказались дети.

Два многоквартирных дома получили повреждения. На месте событий продолжались работы по разбору конструкций, параллельно осуществлялась эвакуация жильцов. Для временного размещения людей, покинувших пострадавшие здания, были развёрнуты соответствующие пункты приёма. В Октябрьском районе Рязани до особого распоряжения отменили занятия в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях, однако для родителей, не имеющих возможности оставить детей дома, организовали работу дежурных групп.

Военные блогеры и военные корреспонденты расценили произошедшее как целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре. В сети стала активно распространяться формулировка о том, что Рязань превращается в новый Белгород — как обозначение ситуации, при которой удары по городам, расположенным вдали от зоны активных боевых действий, становятся для жителей российских регионов частью повседневной реальности. Военный блогер Сергей Колясников высказал мнение, что квалифицировать происходящее как отдельные террористические акты уже недостаточно: по его словам, речь идёт о полноценных военных действиях, в которых удары всё чаще направлены именно против мирного населения.

Помимо Рязани, в ночь на 15 мая угроза ракетного нападения фиксировалась в Белгородской области. По имеющимся данным, украинские силы могли применять реактивные системы залпового огня HIMARS.

Ударам подверглась и Запорожская атомная электростанция. Два сотрудника объекта получили ранения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов: один — тяжёлое ранение в области живота, второй — ранение нижних конечностей. Директор ЗАЭС сообщил о принципиально важном обстоятельстве: украинские беспилотники на протяжении около сорока минут кружили над машиной скорой медицинской помощи, препятствуя своевременной эвакуации пострадавших.

Кроме того, украинские войска нанесли удар по школьному зданию в Васильевке Запорожской области. Боеприпас не сдетонировал. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российская сторона имеет дело с противником, для которого, по его выражению, не существует никаких правил и ограничений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru