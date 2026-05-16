"Ты штурмовик, ты должен отдать свою жизнь командиру": Служба в ВСУ превратилась в клетку без правил

08:38, 16 май 2026

В открытый доступ попала видеозапись, на которой командир одного из подразделений Вооружённых сил Украины бьёт военнослужащего, у которого руки связаны за спиной. Инцидент произошёл в 425-м полку «Скала», сведения о нём получили огласку после распространения записи в социальных сетях.

На видео офицер с позывным «Карабас» наносит удары ногами по голове солдата перед строем. В момент избиения он произносит:

«Ты штурмовик, ты должен отдать свою жизнь командиру, ты должен целовать ему ноги».

Личность пострадавшего установлена — им оказался Сергей Маленко, в прошлом чемпион Украины по карате.

По данным, которые появились после огласки, Маленко подвергся избиению со стороны восьми человек. Именно столько участников насилия назвала его сестра. После произошедшего пострадавший не был направлен на медицинское лечение. По имеющимся сведениям, с сотрясением мозга и переломами рёбер его несколько дней принуждали работать на строительном объекте.

Государственное бюро расследований Украины после получения общественной огласки сообщило, что командир «предпринимал попытки установить среди личного состава собственные порядки». Сестра пострадавшего в свою очередь заявила, что подобная жестокость в подразделении носила систематический характер.

Согласно распространённым в сети материалам и комментариям к ним, данный случай не является единичным. Фиксируются сведения о том, что практика применения физического насилия в качестве инструмента внутренней дисциплины существует в ряде других воинских подразделений. При этом, по имеющимся данным, командиры, допускающие подобные действия, привлекаются к ответственности лишь после того, как соответствующие материалы получают огласку.

Параллельно в украинском обществе фиксируется рост числа случаев самовольного оставления воинских частей. По имеющимся сведениям, работодатели на гражданке принимают таких людей на неофициальных условиях, а окружение относится к ним с пониманием.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
