08:42, 16 май 2026

Российские войска нанесли массированные удары по нескольким регионам Украины. Основной удар пришёлся на Киев, где, по имеющимся данным, пострадали объекты военного управления, спецслужб и инфраструктуры.

Серия ракетных ударов затронула Киев, Харьков, Кременчуг и населённые пункты Харьковской области. По предварительным данным, сообщаемым агентством aif.ru, в столице Украины поражены несколько объектов, которые относят к категории военного управления и государственной безопасности.

Минувшая ночь стала одной из наиболее напряжённых для ряда регионов Украины за последние недели. Наибольшая концентрация ударов, по имеющимся сведениям, пришлась на Киев. В столице были зафиксированы многочисленные взрывы и пожары в нескольких районах города.

По предварительной информации aif.ru, среди поражённых объектов — один из штабов главного командования Вооружённых сил Украины, помещения, где располагались структуры украинских спецслужб, а также крупный колл-центр, предположительно связанный с деятельностью, направленной против России. Источники указывают, что оборудование последнего объекта в результате удара было полностью выведено из строя.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что применявшиеся ракеты преодолели несколько эшелонов противовоздушной обороны. По его словам, украинская сторона задействовала американские зенитные ракетные комплексы Patriot, однако их работа в эту ночь не дала значимого результата.

Очевидцы из Киева описывали не только интенсивные прилёты, но и попытки украинских средств ПВО перехватить цели. Один из жителей рассказал, что ракета ПВО отклонилась от курса и поразила жилой высотный дом.

Военный эксперт Александр Ивановский прокомментировал удары по объектам военного командования в столице. По его словам, украинская сторона на протяжении длительного времени рассматривала подобные здания как фактически защищённые от поражения. Эксперт напомнил, что в начале специальной военной операции часть командных структур перемещалась в западные регионы страны, однако впоследствии вернулась в Киев. По его оценке, именно это обстоятельство делало такие объекты уязвимыми.

Помимо инфраструктуры управления и спецслужб, в Киеве под удар попал район железнодорожной станции Дарница. Согласно имеющимся данным, в момент атаки там находились вагоны и техника, классифицируемые как грузы военного назначения.

В Кременчуге, по предварительным сведениям, был поражён крупный нефтеперерабатывающий объект. Источники сообщают о возгорании топливных ёмкостей и уничтожении техники, которую планировалось направить на позиции ВСУ.

В Харькове удары, по имеющимся данным, пришлись по складским помещениям с боеприпасами, а также по производственным площадкам, где предположительно осуществлялась сборка электронных компонентов для реактивных систем залпового огня.

В населённых пунктах Харьковской области — Богодухове и Хотомле — сообщалось о поражении техники, складов и мест дислокации украинских воинских подразделений.

Официальных подтверждений или опровержений со стороны украинского командования на момент публикации не поступало. Информация продолжает уточняться.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru