08:46, 16 май 2026

Российские штурмовые подразделения захватили укреплённый район в Днепропетровской области, состоящий из девяти железобетонных опорных пунктов, возведённых по стандартам НАТО. Операция продолжалась два месяца. Об этом сообщают военные корреспонденты, собравшие свидетельства непосредственных участников штурма.

Укреплённые позиции располагались к юго-западу от села Новопавловка. Каждый опорный пункт проектировался из расчёта на взвод солдат и находился в 300 метрах от соседнего. Внутри — бетонная капсула, закрытая бронированной дверью толщиной свыше десяти сантиметров.

Командир штурмового отряда с позывным «Кемер» сообщил, что за всё время службы никогда прежде не сталкивался с подобными объектами. По его словам, главной трудностью стало господство дронов противника в воздухе: средства радиоэлектронной борьбы на них не оказывали должного эффекта, а соотношение беспилотников складывалось не в пользу атакующих.

Гранатомётчик с позывным «Рус» также отметил, что за четыре года службы ни разу не встречал укреплений подобного типа. По его словам, опорники появились около года назад, однако после воздействия российской артиллерии от их первоначального вида практически ничего не осталось.

Среди эпизодов штурма — случай, когда из одного из укрытий вышел военнослужащий ВСУ: встал на колени, перекрестился и поднял руки. Российские бойцы пленили его в условиях постоянного присутствия вражеских беспилотников в воздухе.

Рядовой Ростислав Б., заключивший контракт в феврале текущего года, охарактеризовал вражеские позиции как укрепление, подступы к которому были плотно заминированы. Начало штурма он вёл самостоятельно. В сети распространилось видео, на котором военнослужащий последовательно сбивает два дрона и уходит от третьего. Сам рядовой объяснил это небольшой задержкой изображения на экране пилота беспилотника.

Отдельно сообщается, что один из штурмовиков на дистанции около 200 метров из автомата уничтожил пять FPV-дронов противника.

По итогам двухмесячной операции российским подразделениям удалось прорвать линию обороны и взять под контроль весь укреплённый район.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru