Россия и Европа на грани официальной войны? Ультиматум брошен: "Время слов прошло. Необходимо действовать"

08:52, 16 май 2026

Учредитель Царьграда Константин Малофеев и политолог Алексей Анпилогов прокомментировали заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о военной угрозе со стороны России и планы Берлина по масштабному наращиванию оборонного потенциала.

В своём Telegram-канале учредитель группы компаний Царьград Константин Малофеев отреагировал на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, который обозначил Россию источником прямой военной угрозы и объявил о планах по переводу бундесвера на качественно иной уровень боеспособности. Публикацию проанализировал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в рамках программы «Мы в курсе» на Царьграде.

Согласно обнародованным Берлином планам, Германия намерена существенно увеличить численность личного состава вооружённых сил — с нынешних 185,4 тысячи до 260 тысяч военнослужащих. Резервный компонент планируется расширить почти втрое: с 70 тысяч до 200 тысяч человек. Помимо этого, немецкое военное ведомство ставит задачу добиться превосходства над любой армией на континенте. Расходы на оборону должны вырасти с 3% ВВП в 2023 году до 5% к 2035-му.

Малофеев связал происходящее с историческим контекстом: по его мнению, нынешняя ремилитаризация ФРГ объясняется незавершённостью денацификации Западной Германии после Второй мировой войны. Отдельно он обратил внимание на биографию нынешнего канцлера: отец Фридриха Мерца — Иоахим Мерц — в годы войны служил в вермахте и впоследствии участвовал в судебных процессах над нацистскими преступниками в качестве председателя.

По убеждению учредителя Царьграда, декларируемая оборонная направленность германской доктрины не соответствует её реальному содержанию: защищаться Берлину, по его словам, не от кого. Подлинная цель, как он считает, состоит в консолидации европейских государств для возможных наступательных действий против России с целью получения доступа к её природным ресурсам — по аналогии с событиями восьмидесятипятилетней давности.

Комментируя ситуацию, Алексей Анпилогов подчеркнул, что не берётся давать рекомендации Министерству обороны или военно-политическому руководству страны. Вместе с тем он высказал позицию: на фоне жёсткой риторики со стороны Евросоюза российская сторона не должна ограничиваться исключительно декларативными шагами.

«Время слов прошло, время предупреждений прошло. Необходимо уже действовать», — сформулировал он.

В качестве конкретного инструмента давления Анпилогов указал на нормы международного права. По его словам, если действительно был обнародован перечень украинских предприятий, функционирующих на территории стран ЕС, Москва вправе апеллировать к положениям Гаагской конвенции, прямо запрещающей нейтральным государствам размещать на своей территории производства воюющих сторон. Политолог обозначил суть возможного ультиматума: европейские государства должны сделать выбор — либо подтвердить свой нейтральный статус и вывести с собственной территории украинские военные производства, либо официально объявить России войну со всеми вытекающими последствиями.

«После этого посмотрим, насколько те же самые немцы будут готовы вступить в состояние официальной войны с Россией», — добавил он.

Анализируя стратегические намерения европейских государств, Анпилогов выразил уверенность, что они «готовятся к большой войне» и делают это целенаправленно. По его оценке, страны ЕС и Великобритания рассчитывают на два-три, а в оптимальном для них сценарии — пять лет для завершения перевооружения. Логика, по мнению политолога, состоит в следующем: российская армия на протяжении нескольких лет ведёт масштабную военную операцию и находится в состоянии высокой боеготовности, поэтому столкновение с ней в нынешних условиях невыгодно европейской стороне. Атаковать, как считает Анпилогов, они планируют на пике собственной мобилизационной готовности.

В этой связи, по его словам, затягивание урегулирования украинского конфликта является для европейских государств приоритетной стратегией. Её суть — задействовать Украину в качестве инструмента сдерживания, одновременно наращивая собственный военный потенциал с расчётом к 2030 году располагать возможностями не только для обороны, но и для проведения наступательных операций.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru