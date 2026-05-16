Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Россия и Европа на грани официальной войны? Ультиматум брошен: "Время слов прошло. Необходимо действовать"

Россия и Европа на грани официальной войны? Ультиматум брошен: "Время слов прошло. Необходимо действовать"

08:52, 16 май 2026

Учредитель Царьграда Константин Малофеев и политолог Алексей Анпилогов прокомментировали заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о военной угрозе со стороны России и планы Берлина по масштабному наращиванию оборонного потенциала.

В своём Telegram-канале учредитель группы компаний Царьград Константин Малофеев отреагировал на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца, который обозначил Россию источником прямой военной угрозы и объявил о планах по переводу бундесвера на качественно иной уровень боеспособности. Публикацию проанализировал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов в рамках программы «Мы в курсе» на Царьграде.

Согласно обнародованным Берлином планам, Германия намерена существенно увеличить численность личного состава вооружённых сил — с нынешних 185,4 тысячи до 260 тысяч военнослужащих. Резервный компонент планируется расширить почти втрое: с 70 тысяч до 200 тысяч человек. Помимо этого, немецкое военное ведомство ставит задачу добиться превосходства над любой армией на континенте. Расходы на оборону должны вырасти с 3% ВВП в 2023 году до 5% к 2035-му.

Малофеев связал происходящее с историческим контекстом: по его мнению, нынешняя ремилитаризация ФРГ объясняется незавершённостью денацификации Западной Германии после Второй мировой войны. Отдельно он обратил внимание на биографию нынешнего канцлера: отец Фридриха Мерца — Иоахим Мерц — в годы войны служил в вермахте и впоследствии участвовал в судебных процессах над нацистскими преступниками в качестве председателя.

По убеждению учредителя Царьграда, декларируемая оборонная направленность германской доктрины не соответствует её реальному содержанию: защищаться Берлину, по его словам, не от кого. Подлинная цель, как он считает, состоит в консолидации европейских государств для возможных наступательных действий против России с целью получения доступа к её природным ресурсам — по аналогии с событиями восьмидесятипятилетней давности.

Комментируя ситуацию, Алексей Анпилогов подчеркнул, что не берётся давать рекомендации Министерству обороны или военно-политическому руководству страны. Вместе с тем он высказал позицию: на фоне жёсткой риторики со стороны Евросоюза российская сторона не должна ограничиваться исключительно декларативными шагами.

«Время слов прошло, время предупреждений прошло. Необходимо уже действовать», — сформулировал он.

В качестве конкретного инструмента давления Анпилогов указал на нормы международного права. По его словам, если действительно был обнародован перечень украинских предприятий, функционирующих на территории стран ЕС, Москва вправе апеллировать к положениям Гаагской конвенции, прямо запрещающей нейтральным государствам размещать на своей территории производства воюющих сторон. Политолог обозначил суть возможного ультиматума: европейские государства должны сделать выбор — либо подтвердить свой нейтральный статус и вывести с собственной территории украинские военные производства, либо официально объявить России войну со всеми вытекающими последствиями.

«После этого посмотрим, насколько те же самые немцы будут готовы вступить в состояние официальной войны с Россией», — добавил он.

Анализируя стратегические намерения европейских государств, Анпилогов выразил уверенность, что они «готовятся к большой войне» и делают это целенаправленно. По его оценке, страны ЕС и Великобритания рассчитывают на два-три, а в оптимальном для них сценарии — пять лет для завершения перевооружения. Логика, по мнению политолога, состоит в следующем: российская армия на протяжении нескольких лет ведёт масштабную военную операцию и находится в состоянии высокой боеготовности, поэтому столкновение с ней в нынешних условиях невыгодно европейской стороне. Атаковать, как считает Анпилогов, они планируют на пике собственной мобилизационной готовности.

В этой связи, по его словам, затягивание урегулирования украинского конфликта является для европейских государств приоритетной стратегией. Её суть — задействовать Украину в качестве инструмента сдерживания, одновременно наращивая собственный военный потенциал с расчётом к 2030 году располагать возможностями не только для обороны, но и для проведения наступательных операций.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Впервые за четыре года СВО: Чёрный столб в небе, расклад "не в нашу пользу". "Шокирующее видео попало в Сеть"

Читайте также:

Впервые за четыре года СВО: Чёрный столб в небе, расклад "не в нашу пользу". "Шокирующее видео попало в Сеть"
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

"Чтобы Путин не услышал": Германия готовится передать Киеву дальнобойные ракеты "Таурус". Заявление Мерца оказалось "пшиком"
Россия/мир
"Чтобы Путин не услышал": Германия готовится передать Киеву дальнобойные ракеты "Таурус". Заявление Мерца оказалось "пшиком"
Европа "вооружается до зубов" перед наступлением на Россию: Украину "бросили под дроны", чтобы выиграть время
Россия/мир
Европа "вооружается до зубов" перед наступлением на Россию: Украину "бросили под дроны", чтобы выиграть время
«Они не остановятся»: Малофеев назвал убийство лидера Ирана началом эпохи террора
Россия/мир
«Они не остановятся»: Малофеев назвал убийство лидера Ирана началом эпохи террора
Трамп выдал три сенсации: США не простят предательства. Германии, Италии и Испании приготовится. А кто следующий?
Россия/мир
Трамп выдал три сенсации: США не простят предательства. Германии, Италии и Испании приготовится. А кто следующий?


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен