Британию трясёт. "Путин спустил с поводка 208-тонного монстра": Официальные кадры Минобороны. Угроза сброса ядерной бомбы

08:56, 16 май 2026

Британские и польские издания написали об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» после заявления Владимира Путина 12 мая. Западная пресса процитировала российских чиновников и учёных, допускающих применение ядерного оружия.

Заявление президента России Владимира Путина об успешных испытаниях ракетного комплекса «Сармат», сделанное 12 мая, вызвало волну публикаций в западных СМИ. Британские и польские издания сообщают об этом на фоне цитат российских официальных лиц, в которых упоминается возможность ядерных ударов по европейским столицам.

Польский портал Forsal опубликовал материал под заголовком о том, что Россия «построила монстра и спустила его с поводка». Авторы статьи описали «Сармат» как оружие, способное поражать цели по всей Европе, и назвали его «Сатаной II» — по аналогии с прозвищем, которое на Западе получила ракета-предшественник Р-36М. Путин, по версии польского издания, доволен результатами испытаний.

Британская газета Daily Express пошла дальше и напрямую связала испытания с угрозой для Соединённого Королевства. Заголовок издания гласил: «Россия посылает Британии леденящую душу угрозу Третьей мировой войны — „Мы должны сбросить ядерную бомбу на Англию“». Редакция указала, что подобные призывы появились в русскоязычных Telegram-каналах практически сразу после официального объявления об испытаниях. Ракету в статье охарактеризовали как 208-тонную межконтинентальную, запускаемую из шахтного комплекса и достигающую высоты четырнадцатиэтажного здания.

В том же материале Daily Express процитировала заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, который поздравил страны НАТО с испытаниями и заметил, что теперь они стали «ближе» к России. Помимо этого, авторы привели слова некоего учёного, призвавшего уничтожить Париж или Лондон в случае применения ядерного оружия против России.

Завершает публикацию комментарий сенатора Дмитрия Рогозина, в прошлом курировавшего организацию первого пуска «Сармата». По его словам, он хорошо осведомлён о возможностях ракеты и надеется, что никто не вынудит снять блокировку со старта. Рогозин также указал, что средств перехвата «Сармата» у оппонентов России не существует.

Согласно заявлению российского президента, ракетный комплекс «Сармат» с заявленной дальностью свыше 35 тысяч километров должен встать на боевое дежурство до конца 2026 года. Министерство обороны России опубликовало кадры успешного пуска ракеты.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru