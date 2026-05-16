Россия "подключает" к СВО Белоруссию: Срочное заявление Зеленского в 16:19. Объявлено об ударах по резиденции и администрации в Киеве

09:00, 16 май 2026

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах России нанести удары по центрам принятия решений в Киеве, в том числе по его резиденции и офису главы государства. По его словам, соответствующие документы получило украинское военное разведывательное ведомство.

16 мая в 16:19 по московскому времени президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением. Согласно его словам, Россия планирует нанести массированные ракетно-дроновые удары по украинским центрам принятия решений. Источником информации Зеленский назвал документы, которые, по его утверждению, удалось получить Главному разведывательному управлению Украины (ГУР).

В ходе выступления глава украинского государства продемонстрировал снимки предполагаемых документов. На изображениях обозначены несколько конкретных объектов: подземное укрытие в центральной части Киева, здание администрации президента, а также его столичная резиденция.

По итогам ознакомления с данными сведениями Зеленский заявил, что принял информацию во внимание. Помимо этого, он обратился к российской стороне с призывом достичь «достойного мира».

Отдельно президент Украины сообщил о предполагаемых планах по привлечению Белоруссии к участию в боевых действиях. По его словам, между Москвой и Минском уже состоялись переговоры на эту тему. Зеленский также указал, что Россия рассматривает возможность проведения операций с белорусской территории — либо в направлении Чернигова и Киева, либо против одной из стран НАТО.

В завершение своего выступления украинский президент предупредил, что действия России и Белоруссии не останутся без ответа. По его словам, он уже поручил подготовить план реагирования, который в ближайшее время будет утверждён на Ставке верховного главнокомандующего.

Официальных комментариев со стороны России относительно заявления Зеленского на момент публикации не поступало. При этом обращает на себя внимание деталь, упомянутая в связи с показанными документами: согласно надписям на снимках, бумаги были изготовлены в единственном экземпляре, который, по утверждению украинской стороны, оказался в распоряжении ГУР.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
