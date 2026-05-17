11:36, 17 май 2026

Российские войска за последние сутки продвинулись сразу на нескольких участках фронта — от Запорожского направления до Краматорского. Военные корреспонденты и мониторинговые ресурсы фиксируют занятие новых опорных пунктов, освобождение Чаривного и начало боёв непосредственно в Тихоновке. Параллельно провалилась попытка ВСУ провести подземную операцию под Купянском: тоннель обрушился, не достигнув цели.

На протяжении последних суток российские войска усилили давление сразу на нескольких ключевых направлениях вдоль линии соприкосновения протяжённостью около двух тысяч километров. Об этом 17 мая сообщают военные корреспонденты, в том числе Евгений Лисицын, а также телеграм-канал SHOT и военный блог «Воин DV». Наиболее значимые события разворачиваются на Донецком участке фронта, однако поступает информация и с других направлений.

На Запорожском направлении российские подразделения продолжают развивать наступление северо-западнее населённых пунктов Луговское и Чаривное. Цель манёвра — окружение украинской группировки, действующей западнее этих позиций. В районе Цветкового, Верхней Терсы и Воздвижевки идут встречные столкновения. По данным военного корреспондента Евгения Лисицына, российские части удерживают инициативу на этом участке.

На Днепровском направлении украинские подразделения продолжают переброску небольших групп личного состава в сторону Березового, Тернового и Поддубного. Российские войска в ответ наносят удары по плацдарму за рекой Волчья — к северо-западу от Александрограда.

Соединения дальневосточников, действующие на северном участке, углубились в оборонительные порядки противника северо-западнее Александрограда, ведя боевые действия в лесном массиве за рекой Волчья в направлении населённого пункта Лесное. За прошедшие сутки удалось занять ряд опорных пунктов противника. На западном участке также зафиксировано продвижение: освобождён населённый пункт Чаривное, который являлся центром важного узла обороны украинских войск, сообщает «Воин DV».

Чтобы исключить возможность контратак, российские подразделения наносят огневые удары по местам сосредоточения сил противника в прифронтовой и тыловой зонах. За истекшие сутки пресечено семь попыток украинских войск перейти в контрнаступление, а также несколько попыток усилить передовые позиции.

Провал под землёй

Отдельного внимания заслуживает инцидент в районе Купянска. По данным SHOT, украинские военнослужащие предприняли попытку воспроизвести российскую операцию «Поток» — широко известную под народным названием «Труба». Напомним: в ходе той операции российские бойцы прошли по трубе и зашли в тыл украинских позиций в Курской области.

На этот раз группу украинских военных в течение нескольких ночей подряд доставляли к заранее выбранному месту, где те должны были прорыть подземный тоннель. Однако пробить удалось лишь пять метров: на глубине пяти-шести метров грунт обрушился. По данным издания, на месте остались фрагменты тел погибших военнослужащих. Попытка выйти во фланг российским позициям таким способом не увенчалась успехом.

Между тем на самих окраинах Купянска российские войска продолжают отражать попытки украинских подразделений прорваться в город. Удары наносятся по скоплениям сил в Харьковской области, атаки сдерживаются.

Тихоновка и Краматорское направление

На Константиновском направлении в городе усиливаются бои в районах 81-го и 92-го кварталов, на заводе «Красный Октябрь» и в промышленной зоне вдоль железнодорожного полотна. На Северском направлении российские части поджимают позиции противника севернее Рай-Александровки и ведут работу по логистическим маршрутам украинских войск у Николаевки.

На Краматорском направлении российские подразделения заняли несколько опорных пунктов в лесополосах между Голубовкой, Миньковкой и Тихоновкой. Штурмовые группы группировки «Юг» начали боевые действия непосредственно в восточной части Тихоновки. Площадь продвижения, по имеющимся данным, составляет около полутора квадратных километра.

Украинские военные аналитики также признают, что российские войска закрепились в Миньковке и пресекли попытки расширить так называемую серую зону на её окраинах. Ранее те же источники сообщали о контратаках ВСУ в этом районе.

Документы Зеленского и ответ генерала

На фоне военных событий президент Украины Владимир Зеленский опубликовал материалы, которые охарактеризовал как похищенные из Министерства обороны России. По его утверждению, в них содержатся планы ударов по нескольким десяткам украинских объектов принятия решений — в том числе по зданию Офиса президента, его резиденции и подземному бункеру на глубине 95 метров. В качестве подтверждения были приложены фотографии карт с обозначением координат, степени защищённости, этажности и иных характеристик объектов.

Зеленский также вновь заявил о якобы готовящемся российском наступлении со стороны Белоруссии на Черниговском и Киевском направлениях, указав, что в нём предположительно примет участие белорусская армия.

Военные эксперты отнеслись к этим заявлениям скептически. Генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев публично опроверг информацию о крупных скоплениях российских войск у белорусской границы, заявив, что Украина таковых не фиксирует. Его слова были восприняты как опровержение тезисов, ранее озвученных президентом.

Публикация документов совпала по времени со скандалом вокруг задержания руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Украинские пользователи в социальных сетях отреагировали на заявления саркастически, сформулировав их итог как «русские отказались брать Киев». Однако официальные российские источники таких заявлений не делали: речь в опубликованных материалах шла о конкретных планах, а не об отказе от тех или иных целей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru