11:40, 17 май 2026

Российский многоцелевой истребитель Су-35 сбил украинский F-16 в зоне вооружённого конфликта. Об этом сообщают американское издание Military Watch Magazine, телеграм-канал «Военное дело» и советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук подполковник запаса Олег Иванников.

Западные военные аналитики оказались в замешательстве после того, как украинские вооружённые силы лишились F-16. По мнению авторов американского издания Military Watch Magazine, Россия оснастила свои Су-35 ракетами нового поколения, от которых крайне сложно уклониться. Речь идёт об управляемой ракете класса «воздух-воздух» Р-77М с активным радиолокационным наведением. Это оружие разработано как основное средство поражения воздушных целей на замену устаревшим модификациям Р-77-1 и Р-27. Применение новых ракет на Су-35 было официально подтверждено летом прошлого года.

Аналитики также обратили внимание на бортовой радар Су-35 «Ирбис», дальность обнаружения которого достигает 400 километров. Несмотря на то что по техническому уровню он уступает радарам новейших китайских и американских машин, внушительные характеристики во многом компенсируют этот недостаток.

Отдельно специалисты упоминают ракету Р-37М с дальностью поражения до 300 километров — она позволяет уничтожать цели, не входя в воздушное пространство Украины.

Телеграм-канал «Военное дело» указал, что переданные Украине F-16 — это бельгийские машины производства 1980-х годов с выработанным лётным ресурсом, что существенно снижает их боевые возможности.

По мнению Олега Иванникова, уничтожение F-16 стало итогом заблаговременно спланированной операции. Российские военные провели разведывательные мероприятия, позволившие установить точное местонахождение самолёта и выманить его в зону досягаемости удара. Пилот Су-35 будет представлен к медали Нестерова за профессионализм и личное мужество, добавил эксперт.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru