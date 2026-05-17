СВО идёт к финалу. Генерал Гурулёв сказал о победном плане Путина: "Основа успеха – обман противника"

Депутат Госдумы и генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв прокомментировал слова президента России о перспективах урегулирования украинского конфликта и рассказал о принципах военного планирования, ядерном сдерживании и позиции России на международной арене.

Вечером 9 мая президент России Владимир Путин в ходе общения с журналистами обозначил, что украинский конфликт постепенно движется к своему завершению. Слова главы государства стали поводом для развёрнутого комментария депутата Государственной думы, генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулёва, который выступил в программе «Итоги дня с Делягиным» на телеканале «Царьград».

По оценке парламентария, заявления Путина принципиально отличаются от риторики других мировых лидеров своей взвешенностью и последовательностью. В качестве контраста Гурулёв привёл американского президента Дональда Трампа, позиция которого, по словам депутата, способна меняться несколько раз в течение одного дня. Российский президент, в отличие от него, тщательно формулирует каждое публичное высказывание и несёт за него ответственность, подчеркнул генерал.

Касаясь содержания путинских слов, Гурулёв указал: президент не только констатировал движение к финалу конфликта, но и подтвердил, что поставленные цели и задачи должны быть выполнены в полном объёме. Из этого депутат сделал вывод, что у руководства страны есть чёткое понимание того, каким образом эти цели будут достигнуты.

Вместе с тем Гурулёв особо остановился на вопросе информационной закрытости при военном планировании. По его словам, в вооружённых силах ключевая задача командира при подготовке любой операции — сохранить в тайне замысел, а основа успеха — введение противника в заблуждение. Этот же принцип, по мнению генерала, применим и к геополитическому противостоянию: на международной арене место вооружённого противника занимает противник дипломатический и политический.

Говоря о переговорном треке, парламентарий напомнил об опыте Минских и Стамбульских соглашений, которые, по его словам, не были реализованы в интересах России. В нынешних условиях, считает Гурулёв, страна должна последовательно отстаивать собственные интересы вне зависимости от конъюнктуры — и добиться их обязательного отражения в любых будущих мирных договорённостях.

Отдельно депутат прокомментировал состоявшийся тестовый пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Он пояснил, что это оружие пришло на смену ракете «Воевода» — тяжёлой МБР, производившейся на украинском предприятии «Южмаш» в Днепропетровске. Принципиальное отличие «Сармата», по словам Гурулёва, состоит в траектории полёта: в отличие от большинства российских баллистических ракет, следующих через Северный полюс, «Сармат» способен достигать территории США через Южный полюс — с направления, где американская система противоракетной обороны попросту отсутствует.

Гурулёв также рассказал о своей беседе с американским колумнистом и бывшим офицером морской пехоты США Скоттом Риттером, состоявшейся в рамках Клуба народного единства. По словам депутата, разговор о «Сармате» продолжался около сорока минут и произвёл на американца очевидное впечатление: Риттер продемонстрировал осознанное понимание того, что российское ядерное оружие представляет гарантированную угрозу для Соединённых Штатов.

Завершая рассуждения о ядерном сдерживании, парламентарий заявил, что США были и остаются для России противником номер один — равно как и Россия для Америки. Тем не менее, по мнению Гурулёва, это не исключает возможности достижения договорённостей: исторический опыт советского периода, включая урегулирование Карибского кризиса, свидетельствует о том, что стороны способны находить формы сосуществования даже в условиях острого стратегического соперничества.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru