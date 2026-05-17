Русский призрак навёл жути на ВСУ. Цели горят одна за другой. Досталось "немцам" и "бельгийцам"

11:46, 17 май 2026

Российский истребитель пятого поколения Су-57 на протяжении пяти недель регулярно наносит удары по тыловой инфраструктуре украинских вооружённых сил. За это время самолёт совершил не менее 30 боевых вылетов, оставаясь практически неуловимым для средств обнаружения.

В приграничных районах России и Украины на протяжении пяти недель подряд фиксируется присутствие одного и того же воздушного судна — предположительно, российского истребителя пятого поколения Су-57. Удары наносятся по объектам в тылу украинских вооружённых сил. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По данным канала, тактика самолёта остаётся неизменной от вылета к вылету. Машина выходит на рубеж пуска, находясь в воздушном пространстве Курской области, производит пуск крылатых ракет и немедленно уходит за пределы зон радиолокационного обнаружения. Результатом каждого такого захода становятся взрывы на логистических объектах в тылу украинских войск — прежде всего в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

Основными целями атак, согласно имеющимся сведениям, служат железнодорожные узлы, сортировочные станции и склады, задействованные в цепочке поставок западной помощи Украине. По предварительным оценкам украинской стороны, самолёт уже выполнил не менее тридцати успешных боевых вылетов.

Информация о применении Россией Су-57 в зоне боевых действий появилась ещё весной 2022 года, когда в сети распространилась видеозапись с силуэтом характерной машины в небе над Житомиром.

Низкая заметность Су-57 обусловлена прежде всего геометрией планера. Форма самолёта рассчитана на минимизацию эффективной площади рассеяния — показателя, определяющего, насколько отчётливо объект виден на экране радара. Авиационные специалисты указывают, что конструкторы Су-57 в полной мере воспользовались теоретическими разработками советского физика Петра Уфимцева 1962 года — теми самыми, на основе которых позднее были созданы американские самолёты F-117 и F-22 Raptor. Именно такая конфигурация позволяет российскому истребителю оставаться практически прозрачным для радаров типа 36Д6 и всевысотного обнаружителя 16Ж6, которые используются в украинских зенитных комплексах С-300П.

Вторым значимым качеством машины является её радиоэлектронная начинка. Су-57 с самого начала строился по модульному принципу, предполагающему оперативную замену любых систем в зависимости от характера решаемых задач. Ключевым элементом борьбы с системами обнаружения и управления противника служит комплекс радиоэлектронной борьбы «Гималаи». Он функционирует как интеллектуальная оболочка, в автоматическом режиме распознающая тип внешнего излучения и формирующая адекватное противодействие, одновременно информируя пилота о начале работы. Комплекс был разработан в 2014 году, а шесть лет спустя прошёл модернизацию.

Третьим фактором, определяющим боевую ценность Су-57 в нынешних условиях, эксперты называют широкий арсенал вооружения. Ещё в 2021 году американские аналитики выделяли разнообразие боеприпасов истребителя как его отличительную черту на фоне других машин пятого поколения. Значительная часть управляемых бомб, в том числе ПБК-500У «Дрель», оснащена модулями ГЛОНАСС и может применяться в автоматическом режиме с точностью до двух метров. Максимальная боевая нагрузка самолёта достигает десяти тонн. В арсенал высокоточных ракет входят Х-58УШКЭ, Х-38МЭ и Х-59МК2. Последняя была испытана в Сирии в 2019 году: ракета способна имитировать режим полёта «Калибра» с огибанием рельефа местности и имеет дальность до 300 километров.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
