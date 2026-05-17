Главное за ночь и утро 17 мая. "Это новый раздел мира, где нет места России". Бойцы требуют запуск "Сармата". Жёсткое возмездие за Рязань

11:51, 17 май 2026

Визит американского президента в Китай завершился декларацией об «ошеломительных сделках», однако эксперты и военные аналитики фиксируют куда более тревожные тенденции — как в глобальной политике, так и непосредственно на линии фронта.

Первый за девять лет приезд Дональда Трампа в Пекин, обострение обстановки на Запорожском направлении и массированный удар украинских беспилотников по Рязанской области — всё это произошло в течение одной недели. Об этих событиях сообщают российские и зарубежные СМИ, а также военные корреспонденты и представители законодательной власти.

Пекин считает итоги визита Трампа своей победой

Китайские государственные медиа и западная пресса сошлись в одной оценке: переговоры в Пекине завершились в пользу Си Цзиньпина. Главный тезис, который транслируют издания по обе стороны Тихого океана, — Вашингтон утратил возможность разговаривать с китайской стороной с позиции превосходства.

Визит сопровождался демонстративной представительностью американской стороны. Вместе с президентом в Китай прилетела делегация, включавшая чиновников, руководителей крупнейших корпораций и миллиардеров. В числе сопровождающих оказался и Илон Маск. По итогам встречи Трамп отчитался о договорённостях, которые охарактеризовал как «ошеломительные»: Китай, по его словам, готов приобрести почти двести самолётов Boeing и открыть рынок для американской говядины.

Однако атмосфера переговоров разительно контрастировала с победной риторикой. Американских участников фактически поместили в условия цифровой изоляции: представителям США предложили оставить телефоны и ноутбуки перед началом встреч — во избежание утечки данных. Это условие распространялось как на государственных чиновников, так и на топ-менеджеров Apple, Boeing, BlackRock и ряда других компаний.

На переговорах обсуждались торговые отношения, иранское досье, тайваньский вопрос и параметры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Си Цзиньпин вновь апеллировал к концепции так называемой «ловушки Фукидида» — теории о почти неизбежном столкновении между доминирующей державой и стремительно набирающим силу конкурентом. Китайский лидер обозначил принципиальную позицию Пекина: курс на избежание прямого конфликта при одновременном нежелании уступать по ключевым вопросам.

Наиболее жёстко прозвучала тема Тайваня. По данным американских изданий, Си Цзиньпин прямо обозначил её как «красную линию». Госсекретарь Марко Рубио в этом контексте допустил, что Пекин предпочёл бы решить тайваньский вопрос политическими методами — через референдум или иной механизм, — а не военным путём.

Китайская сторона сделала ряд уступок, которые Трамп мог представить как дипломатические достижения: Пекин заявил об отказе от военных поставок Ирану и поддержал тезис о недопустимости получения Тегераном ядерного оружия. Для американского президента, чьи рейтинги снижаются на фоне ближневосточного кризиса, это стало возможностью продемонстрировать внешнеполитический результат.

На этом фоне в российском медиапространстве всё активнее звучат вопросы о том, какое место в новой конфигурации отношений между Вашингтоном и Пекином занимает Москва. Пока две крупнейшие мировые экономики обсуждают торговые параметры, структуру безопасности и правила взаимодействия в ключевых регионах мира, Россия рискует оказаться в роли поставщика сырьевых ресурсов — природного газа, древесины, электроэнергии — без участия в формировании самой повестки. Этот вопрос вызывает заметное раздражение среди тех, кто следит за геополитической динамикой.

На Запорожском направлении фиксируют угрозу потери контроля над «малым небом»

С одного из ключевых участков фронта поступают тревожные сообщения о положении дел в воздушном пространстве на малых высотах. По оценке военных, бои на Запорожском направлении в подавляющем большинстве случаев ведутся с применением беспилотных аппаратов. В небе над позициями одновременно действуют тысячи летательных средств — от FPV-дронов до тяжёлых разведывательных платформ и систем с элементами искусственного интеллекта. В этих условиях любое передвижение пехоты немедленно фиксируется противником.

Боец с позывным «Осетин» сообщает, что украинская сторона ведёт активные контратаки в районах Степногорска и Приморского. Количество задействованных ВСУ беспилотников он характеризует как практически неисчерпаемое. При этом традиционные средства радиоэлектронной борьбы, по его словам, уже не обеспечивают прежней эффективности подавления.

Военнослужащие констатируют: противник получает преимущество именно в «малом небе» — пространстве, которое определяет возможность движения, снабжения и манёвра на передовой. Если ситуация не изменится, предупреждает боец, вражеские подразделения смогут продвигаться в населённые пункты и лесополосы, что уже частично происходит.

В числе системных проблем называется нехватка беспилотников у российских операторов. По словам военнослужащего, в стране действует большое число конструкторов-энтузиастов, создающих эффективные аппараты, приборы и системы связи, однако до организации полноценного массового производства дело доходит слишком медленно. Бойцы подчёркивают: подготовка операторов дронов также требует серьёзного переосмысления — неделя обучения перед отправкой на фронт без обеспечения необходимой техникой не даёт результата.

Военный корреспондент Александр Сладков указывает на отдельную проблему — отсутствие системного давления на тыловую логистику противника. По его мнению, без последовательного разрушения украинских коммуникационных цепочек достичь перелома на фронте крайне затруднительно. Сладков апеллирует к опыту Великой Отечественной войны, когда наступление Красной армии сопровождалось масштабными диверсиями на железнодорожных путях в немецком тылу. Сопоставимого эффекта в нынешних условиях, по его оценке, добиться пока не удаётся.

После удара по Рязани в Госдуме заговорили о превентивных мерах

В ночь на 15 мая украинские силы нанесли масштабный удар по российским регионам с применением сотен беспилотников. Одним из основных направлений атаки стала Рязанская область. По официальным данным, повреждены жилые дома, есть погибшие и пострадавшие, среди которых дети.

После этого в российском политическом пространстве зазвучали заявления о возможности ударов по объектам за пределами Украины. Депутат Государственной думы Андрей Колесник указал, что значительная часть украинских беспилотников производится не на украинской территории. По его словам, если атаки продолжатся, может возникнуть вопрос о поражении предприятий, где осуществляется сборка БПЛА для ВСУ.

«Видимо, придётся посмотреть, где собираются эти дроны... Предположу, что встанет вопрос нанесения ударов по местам их производства», — заявил депутат, оговорившись при этом, что Россия не стремится к развязыванию Третьей мировой войны.

Заявление Колесника прозвучало на фоне того, что Министерство обороны России ещё месяц назад публиковало перечень предприятий, связанных с производством и поставками беспилотников для украинской стороны. В списке фигурировали объекты в Германии, Великобритании, Польше, Латвии, Чехии, Дании и ряде других государств.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прямо указывал: эти объекты рассматриваются Россией как правомерные цели. Вопрос о принятии политического решения относительно нанесения ударов по ним остаётся открытым.

В экспертных кругах фиксируют тенденцию: конфликт постепенно выходит за рамки, обозначенные в его начале. Расширение участия европейских стран в снабжении украинских вооружённых сил, по мнению ряда аналитиков, повышает риски прямого столкновения.

Автор: Семен Подгорный

