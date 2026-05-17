Си выдвинул США ультиматум. И Трамп ответил: Заявление о войне с Китаем. Важность - чрезвычайная

11:54, 17 май 2026

Американский президент заявил, что США не намерены воевать с Китаем за независимость острова, и приостановил военные поставки на 12 миллиардов долларов.

На этой неделе в ходе переговоров президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином китайская сторона дала понять: если Вашингтон займёт «неверную» позицию по тайваньскому вопросу, прямого столкновения не избежать. Об итогах встречи и последовавших заявлениях американского лидера сообщают мировые СМИ.

По словам Трампа, в ходе переговоров ему удалось достичь взаимопонимания с Си Цзиньпином по тайваньской проблематике. Однако дальнейшие высказывания американского президента оказались более резонансными.

В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что не заинтересован в том, чтобы Тайвань двигался к независимости. По его словам, островным властям следует «успокоиться», поскольку Соединённые Штаты не готовы вступать в вооружённый конфликт с Китаем ради независимости острова. «Предполагалось, что нам нужно будет преодолеть 9 500 миль, чтобы вести войну. Не хочу этого», — добавил он.

Помимо этого, Трамп сообщил, что поставки американского вооружения Тайваню на сумму 12 миллиардов долларов, предусмотренные ранее заключёнными соглашениями, после его визита в КНР приостановлены. Окончательное решение по этому вопросу, по словам президента, будет зависеть от позиции Китая. Аналитики расценивают это как инструмент давления на Пекин в том числе по экономическим вопросам.

Китай, в свою очередь, неизменно рассматривает Тайвань как часть своей территории и отвергает любое иностранное вмешательство. Соединённые Штаты официально придерживаются политики «одного Китая», однако продолжают снабжать остров оружием.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru