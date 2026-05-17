Вот это удар! Россия ответила ЕС за кражу активов. Время расплаты пришло. Это "победа века"

11:57, 17 май 2026

Московский арбитраж вынес решение о взыскании с бельгийского депозитария Euroclear Bank около 200 миллиардов евро. Euroclear намерен оспорить это решение. Центральный банк России заявил об удовлетворении судебным решением.

Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с бельгийского депозитария Euroclear Bank 200 миллиардов евро — около 17,3 триллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центральный банк России.

Регулятор выразил удовлетворение принятым решением, указав на незаконный характер действий депозитария. Вместе с тем в ЦБ подчеркнули, что решение суда пока не вступило в законную силу, а вопрос о порядке его исполнения остаётся открытым.

Euroclear, в свою очередь, намерен обжаловать постановление московского суда. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей депозитария.

Иск был предъявлен именно к Euroclear как к крупнейшему держателю денежных остатков замороженных российских средств. После начала специальной военной операции страны Европейского союза заблокировали российские активы, лишив Москву права распоряжаться ими. Президент России Владимир Путин неоднократно квалифицировал эти действия как незаконные и заявлял, что они не останутся без ответа.

В Евросоюзе рассматривался вариант предоставления Украине кредита за счёт доходов от замороженных российских средств, однако единства среди членов организации по данному вопросу достигнуто не было. В итоге европейская сторона ограничилась бессрочной заморозкой активов. Условием их возврата в ЕС называют завершение Россией военной операции и возмещение ущерба Украине.

Пользователи российских социальных сетей отреагировали на новость активным обсуждением. Часть комментаторов расценила судебное решение как значимый результат. Звучали и предложения нестандартного характера — в частности, один из пользователей предложил использовать взысканную сумму для «выкупа» Бельгии в счёт долга, сравнив её территорию с Владимирской областью. Другие авторы комментариев высказывали мнение, что реальный возврат средств маловероятен, а судебное решение носит прежде всего сигнальный характер.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru