Ярость Белоусова разорвала Киев и Одессу. СВО не будет прежней. "Лондон и Париж умылись кровью". Важные шишки - "200". Срочно вывозятся тела

14:36, 18 май 2026

В ночь с воскресенья на понедельник вооружённые силы России нанесли массированный удар по военной и промышленной инфраструктуре Украины. Атака охватила не менее десяти регионов страны. О масштабах произошедшего и изменении тактики российских ударов сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, а также ряд украинских военных и мониторинговых источников.

По данным Воздушных сил Украины, в течение ночи по территории страны было применено 524 беспилотника типа «Герань» и 22 ракеты — как крылатые, так и баллистические. Вместе с тем отечественные военные аналитики, опирающиеся на данные авиационной разведки и информацию подпольных структур, называют иные цифры: по их оценкам, количество запущенных боевых беспилотных аппаратов — без учёта разведчиков и ложных целей — превысило 900–1000 единиц. Помимо этого, в ударе впервые в подобном масштабе были задействованы так называемые дроны-матки с ретрансляторами, что позволило применять FPV-беспилотники на удалении в несколько сотен километров от линии боевого соприкосновения.

Координатор Лебедев уточнил: за прошедшие сутки на территории Украины зафиксировано более 90 отдельных эпизодов ударов — повторных заходов беспилотников, ракетных атак и работы средств противовоздушной обороны. При этом под «эпизодом» подразумевается не единичный прилёт, а групповое применение техники: в каждом задействовано от десяти до тридцати беспилотных аппаратов.

Изменение принципа применения

Ключевым наблюдением, которым поделился Лебедев, стало не количество задействованных средств поражения, а трансформация самой логики ударов. По его словам, российские вооружённые силы всё реже действуют отдельными волнами — вместо этого формируется режим практически непрерывного давления: один регион не успевает восстановить боеготовность средств ПВО после предыдущей серии, как в соседнем уже начинается следующая.

Меняется и внутренняя структура каждого удара. В одних районах главным инструментом выступает перегрузка системы противовоздушной обороны с помощью дешёвых беспилотников, в других к атаке сразу подключаются ракеты, в-третьих сначала проводится разведка и лишь затем следует основной удар. По оценке источника, подавляющее большинство ударов носит стратегический характер и направлено на объекты, значимость которых проявится не немедленно, а в перспективе.

Промышленные районы и логистические узлы

В Днепропетровской области удары пришлись по промышленным кварталам, Южному машиностроительному заводу, железнодорожным узлам, объектам ремонта военной техники и районам, предположительно связанным со сборкой морских беспилотников. В районе Сухачёвки, по словам местных жителей, бывшие производственные мощности судостроительного профиля используются для нужд безэкипажных катеров. После удара по нефтяному терминалу и резервуарному хозяйству над городом поднялся чёрный дым.

В Синельниково атакован железнодорожный узел, через который осуществляется переброска техники в восточном направлении. В Джерджинске зафиксированы удары по промышленной и энергетической инфраструктуре.

Одесская область: мост, аэродромы, побережье

Серьёзный ущерб причинён мосту в Затоке — единственному сухопутному переходу, соединяющему Украину с Румынией и обеспечивающему значительную часть натовских поставок вооружения из стран Западной Европы. Также нанесён удар в направлении аэродрома Рухавка, откуда регулярно производятся запуски дальних беспилотников, и в направлении объекта, известного как аэродром «Гидропорт».

По предварительным данным, критические повреждения могут получить два иностранных судна, разгрузивших вооружение в одесском порту. Сообщается также о возможном поражении иностранных специалистов высокого ранга и офицеров украинской военной разведки.

В Очакове Николаевской области удары пришлись по прибрежным объектам, местам размещения военнослужащих и площадкам подготовки морских безэкипажных катеров. Среди погибших, по имеющимся данным, — операторы беспилотников украинских вооружённых сил и иностранные инструкторы из подразделений специальных операций Великобритании и Франции, проводившие обучение морских диверсионных групп. Зафиксирован также удар по инфраструктуре в Черноморске, связанной с подготовкой морской пехоты.

По оценке Лебедева, в этих действиях прослеживается самостоятельная стратегия: российские вооружённые силы стремятся заблаговременно пресекать попытки активизации украинской стороны на Чёрном море и в районе Кинбурнской косы.

Хмельницкая, Харьковская, Киевская области

Одной из центральных целей ночи стал аэродром Старокостянтинів в Хмельницкой области. Зафиксирована серия ударов по авиабазе, складскому хозяйству, технико-эксплуатационной части и железнодорожной станции. По имеющимся сведениям, отмечены сильные детонации и интенсивное движение машин экстренных служб.

В Сумской области удары нанесены по подразделениям беспилотной авиации, складам, приграничным базам и позициям реактивной артиллерии. В Харьковской — по узлам связи, районам дислокации иностранных специалистов и объектам тылового обеспечения. В Черкасской области — по Умани и Смеле, предположительно по складскому хозяйству и транзитным грузам.

В Киеве и Киевской области серия прилётов сопровождалась, по оценкам аналитиков, разведывательными действиями и систематической перегрузкой столичной ПВО с целью выявления уязвимых участков.

«Плавающий центр тяжести»

Лебедев обращает внимание на ещё одну особенность, которая, по его словам, пока остаётся за рамками широкого обсуждения. Если прежде направление основного акцента ударов можно было относительно быстро определить, то теперь смена приоритетов производится намеренно непредсказуемо: одни сутки — объекты энергетики, вторые — аэродромы, третьи — морская инфраструктура, затем — железнодорожные коммуникации, снова беспилотные подразделения. По оценке источника, этот принцип можно определить как «плавающий центр тяжести».

Помимо этого, всё отчётливее прослеживается отдельное направление: удары по районам, где фиксируется присутствие иностранных инструкторов, специалистов в области связи, операторов беспилотников и морских диверсионных групп.

Геополитический контекст

Происходящее разворачивается на фоне активизации дискуссий в западных столицах. В западной прессе возобновилось обсуждение расширения поставок дальнобойных вооружений Украине. Планируется очередное совещание стран НАТО на авиабазе Рамштайн, посвящённое вопросам финансирования военной поддержки и распределению обязательств между союзниками. Одновременно европейские военные структуры всё активнее обсуждают вопросы защиты черноморской инфраструктуры и морских маршрутов — и именно в этот момент наносятся удары по объектам Одесской области.

Россия, в свою очередь, продолжает наращивать производственные мощности военно-промышленного комплекса: звучат заявления об увеличении выпуска беспилотников и ракет, а также о перестройке экономики применительно к условиям длительного противостояния. По оценке аналитиков, нынешняя конфигурация ударов свидетельствует не о расчёте на быстрый результат, а о стратегии последовательного истощения через разрушение инфраструктуры и систематическую перегрузку системы противовоздушной обороны противника.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2