Сводка с фронтов СВО 18 мая: Призрак в небе – 30 взрывов переполошили страну. Прорвана дамба

14:43, 18 май 2026

Российский истребитель пятого поколения Су-57 уже пять недель подряд фиксируется в приграничных районах — украинские источники связывают с ним уничтожение около 30 крупных объектов инфраструктуры. Тем временем у Константиновки авиация наносит удары по дамбе, осложняя логистику противника. Итоги суток на фронтах специальной военной операции — в материале Ньюсбаш.

На протяжении последних суток — 17–18 мая 2025 года — на фронтах специальной военной операции продолжались боевые столкновения сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщают военные аналитики и корреспонденты, отслеживающие ситуацию в режиме реального времени. Официальные сводки фиксируют лишь часть происходящего — остальное восстанавливается по данным полевых источников и профильных телеграм-каналов.

Ответные удары после массированной атаки на Москву

Беспрецедентная по масштабу атака беспилотников на Москву, состоявшаяся в ночь на 17 мая, не получила продолжения на следующие сутки. Военные аналитики высказывают мнение, что подобная операция стала возможной благодаря накоплению дронов за период перемирия. В ночь на 18 мая активность противника вернулась в привычные рамки: серьёзных разрушений и пострадавших зафиксировано не было. По данным Министерства обороны России, за ночь было перехвачено 108 украинских беспилотников самолётного типа. Атакам подверглись Ростовская область и ряд других регионов.

Российская сторона в свою очередь нанесла удары по широкому кругу украинских городов: Днепропетровску, Одессе, Кировограду, Кременчугу, Кривому Рогу, Староконстантинову и Ровно. В ход шли сотни дронов и ракет. Украинская система противовоздушной обороны, по имеющимся сведениям, справлялась с отражением атак недостаточно эффективно — зарево пожаров наблюдалось в различных частях страны.

Северный участок: движение на юг

В Сумской и Харьковской областях российские войска продолжают формировать буферную зону. Интенсивность обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с украинской стороны существенно не снижается, однако фронт смещается в южном направлении сразу на нескольких участках.

По информации телеграм-канала «Два майора», штурмовые подразделения группировки войск «Север» в Шосткинском районе Сумской области уничтожили несколько боевых групп ВСУ, взяли в плен четверых военнослужащих 101-й отдельной бригады территориальной обороны и продвинулись в направлении населённого пункта Уланово. Также поступают сведения о продвижении в районе Запселья, Кондратовки и прилегающих территорий.

В Харьковской области за прошедшие сутки зафиксировано продвижение у Граново, однако оно незначительно — около 150 метров. В Волчанском районе продолжаются стрелковые бои в лесных массивах, вдоль правого берега реки Волчья, а также в населённых пунктах Волоховка и Караичное. На Великобурлукском направлении бои идут у села Бударки.

Восточнее, в районе Купянска, взят под контроль населённый пункт Боровая на левом берегу Оскола. По оценкам военных аналитиков, это событие имеет стратегическое значение и создаёт угрозу окружения подразделений ВСУ на Харьковском направлении.

Донбасс: давление на Константиновку и удары по дамбе

В Донбассе российская армия наступает одновременно на трёх крупных участках. Бои характеризуются как тяжёлые и высокоинтенсивные. На северовостоке — от Северска в направлении Славянска — части продолжают медленно взламывать оборону противника в районе Рай-Александровки.

У Константиновки обстановка меняется ежедневно. К югу от города российские подразделения осуществляют прорыв фронта, тогда как к северу, у Часова Яра, противник ведёт непрерывные контратаки. Телеграм-канал «Два майора» сообщает об интенсификации наступательных действий в самом городе и его окрестностях, а также о бомбардировке дамбы на северо-западе Константиновки силами Воздушно-космических сил России. Разлив воды, по оценке источника, призван дополнительно осложнить логистические возможности противника.

Военный корреспондент Евгений Лисицын уточняет, что российские войска давят на Константиновку со стороны Ильиновки, наносят удары по дамбам и логистической инфраструктуре ВСУ, а также ведут штурм Тихоновки.

На Добропольском направлении, южнее Покровска, российские части наступают, постепенно подтачивая южный фланг группировки противника в Донбассе. По данным Лисицына, идёт продвижение от Гришино к Васильевке, бои ведутся у Родинского и Новоалександровки.

Юг: бои у Запорожской АЭС и на Херсонском направлении

В Запорожской области продолжаются бои с переменным успехом. По данным телеграм-канала «Два майора», группировка войск «Восток» в Днепропетровской области вклинилась в глубину обороны противника северо-западнее Александрограда и ведёт бои в лесном массиве за рекой Волчья в направлении Лесного.

По информации Лисицына, на Запорожском направлении идут бои у Степногорска, российские войска наступают от Чаривного в сторону Гуляйпольского, поступают сведения о зачистке Воздвижевки и Верхней Терсы. Украинская сторона продолжает обстреливать Энергодар и прилегающий к нему район Запорожской атомной электростанции.

На Днепровском направлении, у Херсона, фронт в целом остаётся статичным, однако и здесь фиксируется локальная активность. Лисицын сообщает о боях у Берёзового, Тернового и Вишнёвого, а также о действиях российских войск по закрытию кармана от Новопавловки до Муравки.

Су-57 над Украиной: пять недель работы одного борта

Отдельного внимания заслуживает ситуация в воздухе. На прошлой неделе появились сообщения об уничтожении над Украиной шведского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и воздушного управления. По данным украинских источников, удар был нанесён российским истребителем-невидимкой Су-57, выпустившим ракету с дистанции, недоступной для украинских средств противовоздушной обороны.

Авторы телеграм-канала «Военная хроника» приводят сведения о том, что в приграничных районах на протяжении пяти недель подряд фиксируется активность предположительно одного и того же российского воздушного судна — малозаметного истребителя пятого поколения Су-57. Схема его действий остаётся неизменной: самолёт производит пуски крылатых ракет из воздушного пространства Курской области, после чего мгновенно покидает зону обнаружения. Вслед за этим в ближнем тылу ВСУ — на территории Сумской, Черниговской и Полтавской областей — происходят взрывы на логистических объектах.

Украинская сторона связывает с этим бортом уничтожение порядка 30 крупных наземных целей, в том числе складов и железнодорожных станций, через которые на Украину поступает военная помощь из Германии и Бельгии.

При этом, как отмечает «Военная хроника», украинская сторона не уточняет, действует ли в данном секторе один конкретный самолёт или Воздушно-космические силы России развернули здесь полноценное звено обновлённых Су-57.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2