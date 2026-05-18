Гениальный ход Путина от Африки до Кубы "прогнул НАТО": КНДР "добивает" Трампа "в прямом эфире" - "Уничтожим наше ЯО вместе с Америкой"

14:51, 18 май 2026

Куба получила из России до тысячи беспилотников, парламент КНДР законодательно закрепил право на ядерный ответный удар, а российские военные советники в Мали фиксируют гибель украинских инструкторов среди боевиков. Об этом сообщают американские издания, аналитики «Военной Хроники» и авторы профильных телеграм-каналов.

Donald Trump вернулся из Китая с громкими заявлениями сразу по нескольким направлениям. Пока дипломаты и эксперты разбирали итоги визита в Пекин, сам президент США успел затронуть Кубу, КНДР и негласно обозначить позицию по Ближнему Востоку. Картина, которая складывается из этих заявлений и сопутствующих разведывательных данных, охватывает сразу несколько регионов — от Карибского бассейна до Западной Африки.

Куба: дроны, планы и 145 километров до Флориды

Отвечая на вопросы журналистов после возвращения из Китая, Трамп высказался о Кубе в характерной для себя манере — уклончиво, но с очевидным подтекстом. По его словам, остров переживает упадок и нуждается в помощи, однако детали он пообещал обсудить позже. Практически одновременно прозвучала угроза в адрес 94-летнего Рауля Кастро — бывшему президенту страны дали понять, что его может ждать судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Параллельно американские СМИ опубликовали разведывательные данные, согласно которым с 2023 года Куба предположительно приобрела у России и Ирана свыше 300 беспилотных летательных аппаратов различных модификаций. Издание Axios называет именно эту цифру, уточняя, что речь идёт об аппаратах, ориентированных на удары по объектам американского флота. Ветеран структуры, известной как «Вагнер», автор канала Condottiero, ссылаясь на сообщества ветеранов американской разведки, называет существенно большую цифру — около тысячи единиц типов «Герань» и «Гербера». По его данным, российские военные советники уже обучают кубинских военных работе с FPV-дронами и их производству на месте.

Аналитики «Военной Хроники» указывают, что вероятнее всего речь идёт о барражирующих боеприпасах «Герань-2», пригодных для подавления систем противовоздушной обороны, и реактивных «Герань-5», рассчитанных на скоростные удары, в том числе по корабельным группировкам. Если эти данные соответствуют действительности, кубинские вооружённые силы располагают весомым арсеналом беспилотной авиации.

В зону потенциального риска, согласно имеющимся данным, входят военно-морская база США в заливе Гуантанамо, американские военные суда в акватории Карибского моря, а также авиационная база в Кей-Вест — она расположена примерно в 145 километрах к северу от Гаваны. Кубинское командование, по имеющимся сведениям, уже разработало концепции операций, предусматривающие сценарии применения беспилотников против американских объектов на случай обострения двусторонних отношений.

При этом американское разведывательное сообщество оговаривается: Белый дом не рассматривает Кубу как непосредственную угрозу и не располагает данными о том, что остров ведёт активную подготовку к нападению. Речь идёт о детально проработанных планах на случай гипотетического вооружённого конфликта — не более того. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что в отличие от Ирана, окружённого многочисленными американскими базами и эшелонированной системой ПВО, Куба с географической точки зрения находится в принципиально иных условиях.

Мали: «Африканский корпус», кассетные боеприпасы и украинские инструкторы

Пока Вашингтон демонстрирует интерес к Карибскому региону, в Западной Африке разворачивается собственный конфликт со своей логикой и своими участниками. В Мали российский «Африканский корпус» совместно с вооружёнными силами страны продолжает противостоять вооружённым группировкам, которые, по имеющимся данным, получают финансирование и поддержку от ряда государств — членов НАТО, прежде всего Франции.

16 мая авиация армии Мали нанесла точечный удар в регионе Гао, в районе населённого пункта Бар. В результате был уничтожен руководитель местной террористической ячейки вместе с ближайшим окружением. Разведывательная группа «Африканского корпуса», прибывшая на место, подтвердила гибель фигурантов.

Среди погибших боевиков на захваченных позициях и перевалочных базах российские военные фиксируют тела граждан Украины. По имеющимся данным, речь идёт преимущественно об инструкторах украинского ГУР, занимавшихся поставками беспилотников и обучением боевиков их применению.

Аналитики отмечают, что в последнее время российская сторона перешла к применению более тяжёлого вооружения — в частности, кассетных авиабомб РБК-500. Сами вооружённые группировки в своих публичных высказываниях жалуются на то, что российская сторона наносит удары с позиций, недоступных для наблюдения, — что аналитики расценивают как косвенное свидетельство эффективности применяемой тактики.

КНДР: парламентское решение и белодомовские заявления без подтверждения из Пекина

На фоне событий на Ближнем Востоке появилась информация о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в случае применения ядерного оружия против Ирана готов был рассмотреть ракетный ответ в адрес США. Параллельно парламент КНДР закрепил в законодательстве новое положение: если в результате агрессии иностранного государства погибнет руководитель страны, Северная Корея вправе ответить ядерным оружием.

В этих условиях Белый дом по итогам визита Трампа в Пекин распространил заявление, согласно которому «президент Трамп и лидер Си подтвердили общую цель по денуклеаризации КНДР». Китайская сторона своего подтверждения этому тезису не предоставила.

Требование разоружить Пхеньян прозвучало без развёрнутого обоснования — американская сторона ограничилась констатацией самого факта. Между тем КНДР последовательно увязывает собственный ядерный арсенал с вопросами безопасности государства и его руководства, о чём только что принятая парламентская норма свидетельствует весьма наглядно.

Три региона, три сюжетные линии — и ни в одной из них пока нет признаков движения к деэскалации.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2