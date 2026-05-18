Уткин и Пригожин не могли погибнуть в одном самолёте: Признание "Капсулы"

14:58, 18 май 2026

Боец ЧВК «Вагнер», прошедший Сирию, Ливию и Украину, рассказал о внутренних порядках «оркестра», личных встречах с Уткиным и Пригожиным, а также о том, почему не верит в официальную версию их гибели.

Ветеран нескольких вооружённых конфликтов, боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Капсула», рассказал о своём боевом пути — от срочной службы в бригаде спецназа до участия в операциях на трёх театрах военных действий. В интервью обозревателю Царьграда Владлену Чертинову он также высказал сомнения в обстоятельствах гибели командира «Вагнера» Дмитрия Уткина и основателя группы Евгения Пригожина.

Владимир родился в Восточном Казахстане. Интерес к военной службе появился у него ещё в шестом классе — в период Первой Чеченской кампании. Впоследствии он переехал в Новосибирск, где и связал свою жизнь с армией. Срочную службу проходил в 67-й Бердской бригаде спецназа, выполнявшей задачи в Чечне, однако к моменту его призыва активные боевые действия там уже завершились.

В 2014 году Владимир вернулся на военную службу: за месяц до государственного переворота на Украине он был направлен в 24-ю бригаду спецназа, переброшенную в Курскую область в связи с возможной угрозой вторжения. По его словам, в тот период в районе дислокации нередко обнаруживали тайники с продовольствием, предположительно принадлежавшие диверсионно-разведывательным группам украинских силовых структур.

Двумя годами позже Владимир оказался в Сирии. Там он работал водителем бронированного «КамАЗа» с десантным отсеком — так называемой бронекапсулы. Именно от этой машины и произошёл его позывной.

В декабре 2016 года сирийская армия утратила контроль над Пальмирой. Для повторного освобождения города были задействованы бойцы «Вагнера». Именно тогда «Капсула» близко познакомился с артиллеристами группы и начал присматриваться к их работе. Позднее, уже в октябре того же года, он официально вступил в ЧВК — в период завершающей фазы операции по взятию Дейр-эз-Зора, когда шла зачистка островов на Евфрате.

Сравнивая уклад «Вагнера» с армейским, Владимир обращает внимание прежде всего на характер отношений между бойцами и командирами. В регулярных частях, по его словам, для обращения к офицеру — даже соседу по комнате — требовалось соблюдать строгий ритуал субординации. В «Вагнере» всё было иначе: погоны и воинские приветствия отсутствовали, командиры здоровались с бойцами за руку, вместе пили чай, а рядовой мог напрямую обратиться к начальнику с любым вопросом. Ещё одним принципом была прямота: критика высказывалась в лицо, а не за спиной, а слово «братишка» нужно было заслужить поступками. Эти порядки, по словам «Капсулы», были введены Дмитрием Уткиным — бывшим подполковником запаса, командиром 700-го отряда спецназа Главного управления Генштаба и кавалером шести орденов Мужества. Именно его позывной — «Вагнер» — стал названием всей группы.

После Сирии последовала Ливия, куда «оркестрантов» направили на поддержку генерала Хафтара в противостоянии с наёмниками, террористическими формированиями и силами, совершившими государственный переворот в 2011 году. Там «Капсула» освоил специальность наводчика орудия. По его словам, работа с прицельным механизмом поначалу давалась с трудом, однако со временем он добился точности и скорострельности, за что получил неофициальное прозвище снайпера.

В 2022 году подразделения «Вагнера» были переброшены в зону проведения специальной военной операции. По наблюдениям «Капсулы», группа раньше частей Министерства обороны начала системно применять беспилотники: сначала взводы приобретали дроны на собственные средства, затем закупки стали централизованными. После взятия Попасной и в преддверии штурма Бахмута в «Вагнер» начали поступать завербованные заключённые — отбор, по его словам, был строгим.

С Пригожиным «Капсула» встречался лишь однажды — на церемонии награждения. С Уткиным пересекался значительно чаще и характеризует его как человека, с которым можно было говорить на любые темы. В подтверждение он приводит конкретный эпизод: однажды, оказавшись на совещании в штабе, Владимир разговаривал с Уткиным, когда появился Пригожин. Уткин предложил бойцу либо выйти покурить, либо остаться — на его усмотрение. «Капсула» вышел.

Именно наблюдения за тем, как выстроена система безопасности «Вагнера», и легли в основу его сомнений в обстоятельствах авиакатастрофы, унёсшей жизни Уткина и Пригожина. Уткин и Пригожин никогда не покидали бункер одновременно — выходили по одному, чтобы не оказаться двойной мишенью. Никогда не ездили в одной машине, а в составе колонны автомобили постоянно менялись местами. Служба безопасности группы, по словам «Капсулы», досматривала всех перед полётом без исключений — вскрывались даже заводские упаковки с протеином, содержимое которых проверяли спицей. Исходя из этого, боец убеждён: ни оказаться в одном самолёте, ни тем более допустить пронос взрывного устройства на борт они не могли.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
