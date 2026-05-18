15:02, 18 май 2026

Российские войска нарастили давление сразу на трёх участках фронта. Наиболее критическая ситуация сложилась на стыке Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей, куда украинское командование перебросило 1-й отдельный штурмовой полк численностью до девяти тысяч человек.

В последние недели сразу три участка линии боевого соприкосновения демонстрируют резкий рост активности. Об этом сообщают как российские военные блогеры с передовой, так и офицеры украинской армии. Ситуация фиксируется на Константиновском направлении, в районе Доброполья и на стыке трёх регионов — Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

На Константиновском направлении подразделения Добровольческого корпуса за последний месяц существенно продвинулись в сторону Краматорска. Ранее фронт здесь длительное время оставался практически неподвижным — из-за высокой концентрации живой силы и беспилотников противника в населённых пунктах вдоль линии соприкосновения. Военный блогер с позывным «Мучной», представляющий сторону украинских вооружённых сил, подтверждает: на Славянском направлении в районе Пискуновки зафиксировано кратное увеличение числа оптоволоконных БПЛА российских войск, а также улучшение их разведывательных возможностей.

В районе Доброполья российская армия планомерно разрушает транспортную и логистическую инфраструктуру украинских формирований. Особое внимание уделяется восточному флангу города: там устанавливается огневой контроль над дорогами, по которым осуществляется подвоз боеприпасов, ротация личного состава и иные перемещения противника. По имеющимся данным, в районе Светлого фиксируется высокая плотность ударов — применяются как сбросы, так и FPV-дроны. Параллельно идёт давление на логистику украинских подразделений в районе Юрьевки.

Наиболее тяжёлой остаётся обстановка на третьем из обозначенных участков — на стыке трёх регионов. По словам полковника Сил специальных операций Украины Владимира Антонюка, главная причина критического положения украинской армии заключается в просчётах командования. Генеральный штаб Украины продолжает перераспределять резервы, снимая их с различных направлений и перебрасывая для укрепления оборонительных рубежей на Днепропетровском и Запорожском участках.

В первом эшелоне сосредоточены три десантно-штурмовые бригады — 80-я, 92-я и 95-я. Изначально перед ними ставилась задача выйти на линию Новоивановка — Тимировка, где проходит стратегически важная автодорога Донецк — Гуляйполе. Однако после двух месяцев безуспешных попыток украинское командование скорректировало цели: теперь речь идёт о закреплении на оборонительных позициях и вытеснении российских войск за линию противотанкового рва. Несмотря на многочисленные штурмы, добиться этого не удаётся. Российские войска удерживают Берёзовое и Терновое и наносят контрудары во фланг — на Новосёловку и Сосновку.

Чтобы не отвлекать десантные бригады от наступательных действий и стабилизировать фланг, Генеральный штаб перебросил из Запорожской области 1-й отдельный штурмовой полк. Его численность, по имеющимся данным, может достигать девяти-десяти тысяч военнослужащих — значительная часть из них была мобилизована в последнее время. Полк известен жёсткими внутренними правилами: командование не допускает отступления и не рассматривает сдачу в плен как вариант сохранения жизни личным составом.

По оценке украинского офицера, командование ВСУ, столкнувшись с острой нехваткой подготовленных кадров, задействовало две основные стратегии: масштабное применение дронов в качестве частичной замены пехоты и последовательное ужесточение дисциплинарных мер. Оба подхода, по его словам, постепенно утрачивают эффективность.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2