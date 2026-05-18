15:06, 18 май 2026

Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерий Герасимов в ходе инспекционной поездки на линию боевого соприкосновения посетил зону ответственности группировки войск «Запад» и выступил с докладом об итогах выполнения боевых задач. После публикации основных тезисов ряд военных корреспондентов заявил о расхождении между представленными сведениями и данными открытых картографических источников. Об этом сообщают военные блогеры и аналитики издания «Военная Хроника».

В своём выступлении, состоявшемся в одном из штабов группировки, Герасимов обозначил следующие ключевые позиции: соединения 6-й армии продвигаются в западном направлении от Купянска к Шевченково, населённый пункт Кутьковка взят под контроль, идут боевые действия в районе Великой Шапковки. Части на Богуславском и Рубцовском направлениях действуют результативно. Силы 1-й танковой армии установили контроль над Боровой. В Шийковке продолжаются уличные столкновения — по данным доклада, более половины населённого пункта находится под контролем российских штурмовых подразделений. 20-я армия, завершив действия на территории ЛНР, разворачивает наступление в Харьковской области по широкому фронту. Параллельно ведутся боевые действия за Новый Мир, Дружелюбовку и Чернещину. В Святогорске на территории ДНР продолжается уничтожение формирований противника. Красный Лиман, по словам генерала, контролируется российской стороной на 85 процентов.

Однако практически сразу после обнародования этих сведений военный блогер Кирилл Фёдоров выступил с развёрнутым опровержением. По его словам, сопоставление тезисов доклада с данными отечественных и украинских картографических платформ выявило существенные несоответствия. Фёдоров указал, что Купянск не находится под полным российским контролем, Кутьковка и Боровая не перешли под контроль российских войск, боевых действий в Шийковке не зафиксировано, а данные о 85-процентном контроле над Красным Лиманом картами не подтверждаются. Блогер также отметил, что единственным подтверждением изложенного в докладе остаются карты OSINT-аналитиков с соответствующими закрасками.

Ситуацию вокруг ряда населённых пунктов военные корреспонденты сравнивают с событиями, ранее происходившими вокруг Купянска. Тогда после официального заявления о контроле над городом украинская сторона объявила о его повторном взятии. Часть российских военкоров на протяжении полугода трижды сообщала об утрате города, другие говорили о серой зоне. При этом достоверных и верифицированных данных в публичном пространстве не появлялось — информационный вакуум заполнялся исключительно заявлениями без объективного подтверждения.

Аналитики «Военной Хроники», комментируя сложившуюся картину, обращают внимание на характерную тенденцию: в публичном пространстве усилилась практика открытой критики военного командования. Эксперты издания напоминают, что ни один генеральный штаб в мире не раскрывает реальных оперативных целей до их достижения, а нередко и после. Стратегическая скрытность, по их словам, является базовым принципом военного планирования, а разрыв между общественным восприятием хода боевых действий и реальной оперативной логикой носит принципиальный характер.

Аналитики также указывают, что конечная цель операции может состоять не в овладении конкретным населённым пунктом, а в формировании условий для иных оперативных или стратегических событий. Публичное объявление подобных целей лишает манёвр практического смысла. Кроме того, командование вправе корректировать темпы и масштабы наступления с учётом международной обстановки, которая не всегда доступна для оценки из открытых источников.

По мнению «Военной Хроники», значительная часть критики в адрес военного ведомства строится на оценке результатов отдельных дней или недель в отрыве от долгосрочного контекста операции и условий её проведения. Эксперты издания констатируют: в истории не зафиксировано случаев, когда генеральный штаб в условиях продолжающегося конфликта раскрывал бы свои подлинные планы. Нынешняя ситуация, по их оценке, не является исключением.

Автор: Семен Подгорный