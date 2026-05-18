Срочные новости: Россия ударила по судну Китая? Спецзаявление Зеленского в 10:16. Выпущено 524 БПЛА и 22 ракеты

15:11, 18 май 2026

Спикер ВМС Украины сообщил об ударе беспилотника по торговому судну с гражданами Китая на борту. Позднее выяснилось, что корабль ходит под флагом Маршалловых островов.

Утром 18 мая спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил об ударе беспилотника по торговому судну, на борту которого находились граждане Китая. По его словам, пострадавших нет. Об инциденте также сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно официальному сообщению пресс-службы украинских ВМС, сухогруз шёл под флагом Маршалловых островов — государства, имеющего соглашение о свободной ассоциации с США. Тем не менее Зеленский в 10:16 по московскому времени назвал судно китайским и заявил, что российская сторона не могла не располагать информацией о том, какой корабль находился в акватории.

Украинские средства массовой информации распространили эти сведения, представив произошедшее как свидетельство обострения российско-китайских отношений. Между тем принадлежность судна Китаю официальными документами не подтверждается: корабль зарегистрирован под маршалловым флагом, а китайскими являлись лишь члены экипажа.

Подтверждения причастности российской стороны к инциденту на момент публикации не поступало.

Помимо сообщения об атаке на судно, Зеленский заявил, что в ночь с 17 на 18 мая удары затронули восемь регионов Украины. По его данным, было задействовано более 500 беспилотных летательных аппаратов и 22 ракеты. В завершение своего обращения украинский президент вновь призвал западные страны незамедлительно усилить украинскую систему противовоздушной обороны и поставить противобаллистическое вооружение.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2