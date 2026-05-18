Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Срочные новости: Россия ударила по судну Китая? Спецзаявление Зеленского в 10:16. Выпущено 524 БПЛА и 22 ракеты

Срочные новости: Россия ударила по судну Китая? Спецзаявление Зеленского в 10:16. Выпущено 524 БПЛА и 22 ракеты

15:11, 18 май 2026

Спикер ВМС Украины сообщил об ударе беспилотника по торговому судну с гражданами Китая на борту. Позднее выяснилось, что корабль ходит под флагом Маршалловых островов.

Утром 18 мая спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил об ударе беспилотника по торговому судну, на борту которого находились граждане Китая. По его словам, пострадавших нет. Об инциденте также сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно официальному сообщению пресс-службы украинских ВМС, сухогруз шёл под флагом Маршалловых островов — государства, имеющего соглашение о свободной ассоциации с США. Тем не менее Зеленский в 10:16 по московскому времени назвал судно китайским и заявил, что российская сторона не могла не располагать информацией о том, какой корабль находился в акватории.

Украинские средства массовой информации распространили эти сведения, представив произошедшее как свидетельство обострения российско-китайских отношений. Между тем принадлежность судна Китаю официальными документами не подтверждается: корабль зарегистрирован под маршалловым флагом, а китайскими являлись лишь члены экипажа.

Подтверждения причастности российской стороны к инциденту на момент публикации не поступало.

Помимо сообщения об атаке на судно, Зеленский заявил, что в ночь с 17 на 18 мая удары затронули восемь регионов Украины. По его данным, было задействовано более 500 беспилотных летательных аппаратов и 22 ракеты. В завершение своего обращения украинский президент вновь призвал западные страны незамедлительно усилить украинскую систему противовоздушной обороны и поставить противобаллистическое вооружение.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Практически каждый пункт из доклада Герасимова не совпадает" с реальностью? Срочные новости с фронта. Разрыв достиг пика

Читайте также:

"Практически каждый пункт из доклада Герасимова не совпадает" с реальностью? Срочные новости с фронта. Разрыв достиг пика
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Россия "подключает" к СВО Белоруссию: Срочное заявление Зеленского в 16:19. Объявлено об ударах по резиденции и администрации в Киеве
Россия/мир
Россия "подключает" к СВО Белоруссию: Срочное заявление Зеленского в 16:19. Объявлено об ударах по резиденции и администрации в Киеве
Минобороны сделало самое жёсткое заявление с начала СВО: В панике не только Зеленский, но и весь Запад
Россия/мир
Минобороны сделало самое жёсткое заявление с начала СВО: В панике не только Зеленский, но и весь Запад
«Лучше не становится»: Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ — огромных потерь уже не скрыть
Россия/мир
«Лучше не становится»: Зеленский сделал неожиданное заявление о ВСУ — огромных потерь уже не скрыть
Надавил на жалость: Бельгия по просьбе Зеленского отправит Украине 30 истребителей F-16 — документы уже подписаны
Россия/мир
Надавил на жалость: Бельгия по просьбе Зеленского отправит Украине 30 истребителей F-16 — документы уже подписаны


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен