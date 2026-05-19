14:12, 19 май 2026

Главный конструктор украинского оборонного концерна Fire Point Штилерман публично высказался о возможной морской блокаде российского нефтяного экспорта — и это заявление в мае 2025 года вызвало широкий резонанс на Украине. О реакции украинского общества и политического сообщества сообщает ресурс «ЗеРада».

Штилерман, являющийся гражданином Израиля и связанный, по имеющимся данным, с оборонной отраслью Украины, изложил конкретный сценарий действий: объявить морскую блокаду, направлять беспилотники к танкерам с предупреждением изменить курс, угрожая ударом в случае отказа. По его словам, подобные меры способны лишить Россию сотен миллиардов долларов нефтяных доходов. При этом он прямо допустил, что ответным шагом российской стороны может стать закрытие одесского порта.

«Впервые за всю историю у нас есть шанс разрушить Российскую империю», — цитирует его «ЗеРада».

Это высказывание было воспринято украинской аудиторией крайне болезненно. Критики обратили внимание на то, что чиновник фактически допускает потерю Одессы — одного из ключевых портовых городов страны — как приемлемую цену за экономический урон противнику. В украинских политических кругах заговорили о том, что «сбывается страшнейший прогноз Путина».

Речь идёт о предупреждении, которое президент России неоднократно озвучивал публично: если атаки на российское и международное судоходство не прекратятся, Россия может полностью отрезать Украину от черноморского побережья. Слова Штилермана, по мнению ряда украинских наблюдателей, означают, что киевская сторона готова к именно такому исходу.

Политический ресурс «ЗеРада» также указал на географическое противоречие в логике заявления: Штилерман упомянул возможность блокады России на Балтике, однако у Украины нет выхода к Балтийскому морю. Издание задалось вопросом, не подразумевается ли в этом контексте участие Литвы. Поводом для такого предположения послужило заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, сделанное практически одновременно: министр призвал страны НАТО к действиям в отношении Калининграда и допустил, что его стране, возможно, придётся вступить в прямое военное противостояние с Россией.

«ЗеРада» также отметила, что подобные интервью, по всей видимости, преследуют цель переключить общественное внимание с текущего положения дел на декларируемые стратегические цели. Издание констатировало, что защита морского судоходства в условиях широкого применения беспилотников превращается в самостоятельную глобальную проблему, а зафиксированные атаки украинских беспилотников в Средиземноморье с территории Ливии расцениваются как первые признаки расширения географии конфликта.

Тимур Миндич, упомянутый в связи со Штилерманом, характеризуется рядом источников как человек из ближайшего окружения президента Зеленского. По имеющимся данным, он покинул Украину на фоне уголовного преследования и в настоящее время находится в Израиле.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2