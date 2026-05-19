Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Сводка с фронтов СВО 19 мая: Борт в Жешув, полыхает у Днепра. Военблогеры взвыли – в Константиновке плохо

Сводка с фронтов СВО 19 мая: Борт в Жешув, полыхает у Днепра. Военблогеры взвыли – в Константиновке плохо

14:20, 19 май 2026

В ночь на 19 мая в польский Жешув прибыл санитарный самолёт из Норвегии — и это спустя несколько дней после массированных ударов по украинской территории. Украинские военные блогеры фиксируют критическое положение в Константиновке, а российские подразделения наращивают давление сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщают телеграм-каналы «Военная хроника», «Два майора» и «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Рейс в Жешув

Ночные атаки украинских беспилотников на российскую территорию в ночь на 19 мая прошли без значительных последствий. Четыре дрона были перехвачены, не добравшись до Москвы. Системы противовоздушной обороны работали в Ярославской, Воронежской и Ростовской областях. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Единственным заметным инцидентом стало временное закрытие трассы Ярославль — Москва из-за падения беспилотников в районе дороги.

Российская сторона точечно ответила ударами по Измаилу, Харькову и Кривому Рогу. Тем временем украинские структуры до сих пор не могут восстановиться после ракетных ударов двух предшествующих ночей.

По данным «Военной хроники», основная огневая нагрузка в ходе последнего крупного налёта пришлась на днепропетровский завод «Южмаш». Стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины ранее неоднократно подвергалось атакам, в том числе с применением ракетного комплекса «Орешник». В рамках последнего удара по объектам завода было задействовано около восьми баллистических ракет «Искандер-М», пять крылатых ракет «Искандер-К» и три управляемые крылатые ракеты типа Х-59/69. Конкретная цель — наземная или подземная — не уточняется.

Примечательное событие зафиксировали наблюдатели вскоре после ударов 16 мая: из Норвегии в польский Жешув прибыл медицинский самолёт Cessna Citation Latitude, принадлежащий компании Avincis, которая специализируется на экстренной медицинской эвакуации. Воздушное судно оснащено реанимационным модулем для транспортировки пациентов в тяжёлом состоянии на большие расстояния. Ни украинская, ни европейская стороны никак не прокомментировали этот рейс.

Константиновка: оборона трещит

Обстановка в Константиновке, по оценкам украинских военных блогеров, приобрела критический характер. Штурмовые группы российских подразделений вышли к центральным кварталам города, а общая линия обороны, по признанию самих же украинских источников, постепенно деградирует.

«Военная хроника» цитирует оценки украинской стороны: штурмующие продвигаются малыми группами, дефицит пехоты у обороняющихся частично компенсируется активным применением беспилотников, однако заменить наземные подразделения ударными дронами не представляется возможным.

Сообщается об успехах российских подразделений у Ильиновки, продвижении в центральной части города и занятии части высотных зданий. Штурмовые отряды ведут бои на подступах к промышленной зоне. Контратаки украинских сил севернее Константиновки — в районе Часова Яра — на общую картину существенно не влияют.

Телеграм-канал «Два майора» уточняет: по оценкам противника, российские подразделения продолжают проникать в район Молочарки, фиксируется продвижение у Новодмитровки, наращиваются силы для дальнейшего штурма. Отмечается высокая активность российской авиации, артиллерии и беспилотных систем на этом направлении.

Клин к Днепру

В Днепропетровской области российские подразделения отразили контрнаступление украинских сил и перешли к наступательным действиям. Украинский военный аналитик Машовец констатирует: несколько украинских бригад разгромлены, идёт активное продвижение у Новогригорьевки, Вербового и на западном берегу реки Янчур. До посёлка Новое Запорожье российским отрядам остаётся около двух километров.

По данным канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», задача на этом участке — оттеснить украинские силы от Успеновки и выйти к коммуникациям противника в районе Доброполья. Наступление также развивается у Приволья, Мирного, Александрограда, Степового и Тернового.

При этом украинские подразделения, по имеющимся сведениям, продолжают удерживать Терновое, район южнее Вороного, позиции у Новониколаевки и Калиновского. Машовец выделяет два наиболее опасных для ВСУ участка: от Новогригорьевки до Березового и зону западнее Янчура. На этих направлениях российское командование, по его оценке, вероятнее всего задействует дополнительные резервы.

Запорожье: два вектора

В Запорожской области боевые действия сосредоточены на двух направлениях — у Орехова и в южной части, в районе Степногорска.

На востоке области, по данным «Двух майоров», подразделения из состава дальневосточных формирований ведут наступление с целью занятия Верхней Терсы, Воздвижевки и Комсомольского. Продвижение на этом участке создаёт дополнительную угрозу для района Малой Токмачки.

На южном участке обстановка остаётся существенно сложнее. Контратаки украинских сил здесь отражаются, однако и продвижение российских подразделений вперёд в настоящее время невозможно. Киев сосредоточил на этом направлении элитные резервы. Линия фронта фактически превратилась в протяжённую серую зону, где ни одна из сторон не контролирует территорию за пределами собственных опорных пунктов. Украинская сторона опубликовала кадры действий подразделения ГУР МО «Артан» в западной части Степногорска.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Сбывается страшнейший прогноз Путина": Там все в шоке, что об этом сказали вслух на самом верху. Украина готова отдать Одессу за сотни млрд

Читайте также:

"Сбывается страшнейший прогноз Путина": Там все в шоке, что об этом сказали вслух на самом верху. Украина готова отдать Одессу за сотни млрд
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Зеленский сделал "ядерное заявление". И пошло: "Бешеная атака" на Россию. Массированный налёт ракет и БПЛА. Убит ребёнок
Россия/мир
Зеленский сделал "ядерное заявление". И пошло: "Бешеная атака" на Россию. Массированный налёт ракет и БПЛА. Убит ребёнок
Огненная ночь: Российская ПВО боролась с десятками украинских БПЛА над 7 регионами — взрывы гремели не только в Саратове
Россия/мир
Огненная ночь: Российская ПВО боролась с десятками украинских БПЛА над 7 регионами — взрывы гремели не только в Саратове
Сводка с фронтов СВО 18 января: Огневой мешок для ВСУ, мощный накат армии и удар по России - авиация уже слетается в Жешув
Россия/мир
Сводка с фронтов СВО 18 января: Огневой мешок для ВСУ, мощный накат армии и удар по России - авиация уже слетается в Жешув
Спецзаявление Зеленского. После - "ад": Кубань в огне, эвакуация под Волгоградом. Вспыхнула нефтебаза. Утренняя срочная СВОдка
Россия/мир
Спецзаявление Зеленского. После - "ад": Кубань в огне, эвакуация под Волгоградом. Вспыхнула нефтебаза. Утренняя срочная СВОдка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен