14:20, 19 май 2026

В ночь на 19 мая в польский Жешув прибыл санитарный самолёт из Норвегии — и это спустя несколько дней после массированных ударов по украинской территории. Украинские военные блогеры фиксируют критическое положение в Константиновке, а российские подразделения наращивают давление сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщают телеграм-каналы «Военная хроника», «Два майора» и «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Рейс в Жешув

Ночные атаки украинских беспилотников на российскую территорию в ночь на 19 мая прошли без значительных последствий. Четыре дрона были перехвачены, не добравшись до Москвы. Системы противовоздушной обороны работали в Ярославской, Воронежской и Ростовской областях. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Единственным заметным инцидентом стало временное закрытие трассы Ярославль — Москва из-за падения беспилотников в районе дороги.

Российская сторона точечно ответила ударами по Измаилу, Харькову и Кривому Рогу. Тем временем украинские структуры до сих пор не могут восстановиться после ракетных ударов двух предшествующих ночей.

По данным «Военной хроники», основная огневая нагрузка в ходе последнего крупного налёта пришлась на днепропетровский завод «Южмаш». Стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины ранее неоднократно подвергалось атакам, в том числе с применением ракетного комплекса «Орешник». В рамках последнего удара по объектам завода было задействовано около восьми баллистических ракет «Искандер-М», пять крылатых ракет «Искандер-К» и три управляемые крылатые ракеты типа Х-59/69. Конкретная цель — наземная или подземная — не уточняется.

Примечательное событие зафиксировали наблюдатели вскоре после ударов 16 мая: из Норвегии в польский Жешув прибыл медицинский самолёт Cessna Citation Latitude, принадлежащий компании Avincis, которая специализируется на экстренной медицинской эвакуации. Воздушное судно оснащено реанимационным модулем для транспортировки пациентов в тяжёлом состоянии на большие расстояния. Ни украинская, ни европейская стороны никак не прокомментировали этот рейс.

Константиновка: оборона трещит

Обстановка в Константиновке, по оценкам украинских военных блогеров, приобрела критический характер. Штурмовые группы российских подразделений вышли к центральным кварталам города, а общая линия обороны, по признанию самих же украинских источников, постепенно деградирует.

«Военная хроника» цитирует оценки украинской стороны: штурмующие продвигаются малыми группами, дефицит пехоты у обороняющихся частично компенсируется активным применением беспилотников, однако заменить наземные подразделения ударными дронами не представляется возможным.

Сообщается об успехах российских подразделений у Ильиновки, продвижении в центральной части города и занятии части высотных зданий. Штурмовые отряды ведут бои на подступах к промышленной зоне. Контратаки украинских сил севернее Константиновки — в районе Часова Яра — на общую картину существенно не влияют.

Телеграм-канал «Два майора» уточняет: по оценкам противника, российские подразделения продолжают проникать в район Молочарки, фиксируется продвижение у Новодмитровки, наращиваются силы для дальнейшего штурма. Отмечается высокая активность российской авиации, артиллерии и беспилотных систем на этом направлении.

Клин к Днепру

В Днепропетровской области российские подразделения отразили контрнаступление украинских сил и перешли к наступательным действиям. Украинский военный аналитик Машовец констатирует: несколько украинских бригад разгромлены, идёт активное продвижение у Новогригорьевки, Вербового и на западном берегу реки Янчур. До посёлка Новое Запорожье российским отрядам остаётся около двух километров.

По данным канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», задача на этом участке — оттеснить украинские силы от Успеновки и выйти к коммуникациям противника в районе Доброполья. Наступление также развивается у Приволья, Мирного, Александрограда, Степового и Тернового.

При этом украинские подразделения, по имеющимся сведениям, продолжают удерживать Терновое, район южнее Вороного, позиции у Новониколаевки и Калиновского. Машовец выделяет два наиболее опасных для ВСУ участка: от Новогригорьевки до Березового и зону западнее Янчура. На этих направлениях российское командование, по его оценке, вероятнее всего задействует дополнительные резервы.

Запорожье: два вектора

В Запорожской области боевые действия сосредоточены на двух направлениях — у Орехова и в южной части, в районе Степногорска.

На востоке области, по данным «Двух майоров», подразделения из состава дальневосточных формирований ведут наступление с целью занятия Верхней Терсы, Воздвижевки и Комсомольского. Продвижение на этом участке создаёт дополнительную угрозу для района Малой Токмачки.

На южном участке обстановка остаётся существенно сложнее. Контратаки украинских сил здесь отражаются, однако и продвижение российских подразделений вперёд в настоящее время невозможно. Киев сосредоточил на этом направлении элитные резервы. Линия фронта фактически превратилась в протяжённую серую зону, где ни одна из сторон не контролирует территорию за пределами собственных опорных пунктов. Украинская сторона опубликовала кадры действий подразделения ГУР МО «Артан» в западной части Степногорска.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2