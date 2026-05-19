"Господа, хотите продолжать?": Предупредительный удар по Европе. Страшные письма с фронта. Бойцы больше не могут лгать: "Всё плохо"

14:31, 19 май 2026

Минувшая неделя ознаменовалась возобновлением полноценных боевых действий после трёхсуточного перемирия. Российские подразделения продвигаются в Константиновке, авиация и ракетные войска наносят удары по объектам инфраструктуры по всей глубине украинской территории, а потери ВСУ в штурмовых бригадах достигли, по собственным украинским оценкам, катастрофических значений. Об этом сообщают открытые источники, украинские военные блогеры и отставные американские офицеры.

Отставной американец о том, что упустила Москва

Отставной американский военный Станислав Крапивник считает, что Россия пропустила принципиальный момент в самом начале западных поставок вооружений Украине. По его словам, когда Словакия первой передала Киеву танки — не Пентагон, а именно небольшая Словакия, — это был прощупывающий шаг. Западные союзники, по его версии, проверяли, последует ли жёсткая ответная реакция.

Реакции не последовало. Это, по мнению Крапивника, дало сигнал: можно продолжать. За танками пошли гаубицы, затем реактивные системы залпового огня, затем боевая авиация. Сейчас, считает эксперт, выбор стоит уже принципиально иначе — не между реагировать или нет, а между применением обычного оружия или ядерного. При этом он настаивает: начинать следует с конвенционального сценария, в частности — с ультиматума по базе в Польше, через которую, по его словам, идёт снабжение Украины.

520 беспилотников за сутки

За последние двадцать часов, по данным подполья и открытых источников, по украинской территории было выпущено около тридцати ракет и более пятисот двадцати беспилотников типа «Герань» и «Гербера». Украинское командование отчиталось об уничтожении одной крылатой ракеты Х-59 и одного «Искандера-К».

Тактика применения беспилотников, по оценкам наблюдателей, выстроена по многоуровневому принципу. Сначала большое количество относительно дешёвых дронов растягивает зенитные расчёты по позициям и вынуждает расходовать дорогостоящие перехватчики. Затем по ослабленным участкам обороны наносятся удары крылатыми ракетами по инфраструктурным и логистическим объектам. Завершают волну баллистические «Искандеры-М», направляемые по наиболее защищённым целям.

Основной удар пришёлся на Днепропетровск. По заводу «Южмаш», производящему украинские ракеты, было применено комбинированное воздействие: около восьми баллистических ракет в сочетании с крылатыми и кассетными боеприпасами. Кроме того, зафиксированы пожары на компрессорных станциях в районе Одессы, что затрагивает логистику южного направления. Удары также были нанесены северо-восточнее Доброполья.

Штурмовые бригады ВСУ: данные изнутри

Командир взвода беспилотников бригады «Хартия» Юрий Бутусов, прежде публично поддерживавший руководство Генерального штаба ВСУ, выступил с жёсткой критикой в адрес командования. По его словам, потери в элитных штурмовых частях носят крайне тяжёлый характер.

Причина, которую называет Бутусов, состоит в следующем: штурмовые подразделения задействуются как экстренный резерв. Когда бригада на каком-либо участке несёт критические потери и фронт прорывается, туда перебрасывают штурмовиков — без предварительной разведки, без карт, без понимания местности. Задача при этом, по его характеристике, не восстановление обороны, а временное затягивание прорыва.

Следствием такого использования становится высокий процент пропавших без вести. Украинский Генштаб, по информации украинских же источников, засекречивает реальные потери, фиксируя военнослужащих как пропавших, а не погибших.

Константиновка: бои в жилых кварталах

После возобновления боевых действий российские подразделения вошли в жилые кварталы Константиновки по улице Громова. Одновременно ведётся давление на украинские позиции вдоль южного берега реки Кривой Торец и севернее города — в районе Молочарки.

Украинские источники признают, что ситуация в городе критическая. По их данным, небольшие российские штурмовые группы уже достигли центральной части города, а общая линия обороны постепенно теряет целостность. Нехватку пехоты украинская сторона компенсирует применением беспилотников, однако, как отмечает телеграм-канал «Военная хроника», беспилотники не способны полностью заменить присутствие наземных войск.

Взятие Константиновки продвигается с трудом, однако изменение ситуации на земле фиксируется. Именно происходящее под этим городом, а также удары по тыловой инфраструктуре, по оценкам наблюдателей, станут определяющими факторами дальнейшего развития ситуации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2