Герасимов доложил о взятии, а кадры где? "Начало массированного вторжения": Рекордный контрнаступ ВСУ. Враг бил "смертоносным оружием"

14:46, 19 май 2026

Министерство обороны России отчиталось об уничтожении более тысячи вражеских беспилотников за выходные. Одновременно российские войска подтвердили продвижение под Боровой, а военные источники предупреждают о подготовке противника к крупным боевым действиям на Запорожском направлении.

В минувшие выходные дни над территорией России была зафиксирована одна из наиболее крупных воздушных атак с применением беспилотных летательных аппаратов с начала конфликта. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны Российской Федерации, а также сообщения военных блогеров, корреспондентов и региональных официальных лиц. Помимо событий в воздухе, на нескольких участках линии боевого соприкосновения фиксируется изменение тактической обстановки — как в пользу российских подразделений, так и в направлениях, где противник усиливает своё давление.

Массированная атака беспилотников: цифры и новые типы

По официальным данным российского военного ведомства, силы противовоздушной обороны за выходные перехватили свыше тысячи вражеских дронов. Помимо беспилотников, были уничтожены дальнобойная ракета «Нептун», а также крылатая ракета «Фламинго» — совместная британско-арабская разработка, известная под обозначением FP-5. Налёт был охарактеризован как действительно массированный по своим масштабам.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в зоне подступов к столице было уничтожено 130 беспилотных аппаратов. Военный блогер и полковник в отставке Аслан Нахушев высказал мнение, что часть дронов, перехваченных над другими регионами страны, также могла следовать в направлении Москвы — по его оценке, суммарно речь идёт примерно о 400 аппаратах.

Среди опубликованных материалов — кадры, на которых, судя по всему, запечатлены дальнобойные дроны-камикадзе «Лютый» (Ан-196), которые по своим конструктивным характеристикам схожи с турецкими беспилотниками серии «Байрактар».

Командующий беспилотными войсками Вооружённых сил Украины Роберт Бровди*, известный под позывным «Мадяр», заявил, что в ходе этой атаки украинская сторона впервые применила в массовом масштабе новый тип беспилотников — BARS CM и BARS RS. По его словам, BARS представляет собой конструктивный гибрид крылатой ракеты и дрона-камикадзе. Реактивный двигатель размещён в верхней части фюзеляжа, а модульная архитектура позволяет использовать двигатели от различных производителей в зависимости от их доступности, что упрощает сборку. Заявленные характеристики: дальность — от 700 до 800 километров, скорость — порядка 500–600 км/ч, масса боевой части — от 50 до 100 килограммов.

Политик Олег Царёв прокомментировал логику подобных атак: одиночный аппарат возможно перехватить, однако одновременный запуск нескольких десятков или сотен единиц создаёт критическую нагрузку на любую систему противовоздушной обороны. Относительно невысокая стоимость таких аппаратов в сравнении с ракетами-перехватчиками, быстрые темпы производства, гибкая цепочка поставок и массированное применение, по его словам, и составляют суть украинской концепции создания ударного оружия.

Продвижение под Пискуновкой и Николаевкой

На Северском участке Славянско-Краматорского направления, в районе населённого пункта Пискуновка, российские подразделения, по данным военного телеграм-канала «Донбасский партизан», активно задействуют оптоволоконные FPV-дроны против личного состава противника. Применение этого типа беспилотников усиливает давление на передовые позиции украинской стороны и затрудняет проведение ротаций. Противник, несмотря на фиксируемые потери, продолжает предпринимать попытки переброски резервов — в том числе из числа недавно мобилизованных и осуждённых.

В Николаевке российская авиация, по имеющимся сведениям, усилила нанесение ударов авиационными бомбами по многоэтажной застройке, которую противник использует в качестве укрытий, а также точек размещения подразделений и операторов беспилотных аппаратов. Ряд источников ранее сообщали о полном взятии Николаевки российскими штурмовыми группами, однако военный корреспондент Анатолий Радов опроверг эту информацию, сославшись на отсутствие подтверждения со стороны 70-й бригады. Работа по восточным окраинам населённого пункта продолжается: удары наносятся по блиндажам, укрытиям и районам предполагаемого сосредоточения оборудования, боеприпасов и FPV-расчётов противника. По оценке «Донбасского партизана», характер ударов свидетельствует о постоянном воздушном наблюдении и системном уничтожении инфраструктуры, обеспечивающей работу беспилотников и корректировку артиллерийского огня.

Борова: подтверждённое продвижение

На Краснолиманском направлении, в районе Красного Лимана, российские подразделения также наращивают давление. Военный обозреватель Михаил Дегтярёв, ведущий канал «Генеральный штаб», сообщил об успехах группировки войск «Запад» на этом участке.

Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки заявил о взятии населённого пункта Боровая. Отдельные военные корреспонденты тогда выразили скептицизм в связи с отсутствием фото- и видеодокументации. Однако спустя несколько дней появились материалы, подтверждающие присутствие российских подразделений в Боровой. Глубина продвижения составила 4,5 километра, площадь занятой территории — около 10,8 квадратного километра. Дегтярёв отметил, что фронт на этом участке длительное время оставался практически неподвижным: позиции здесь удерживали подразделения полка «Азов»**, признанного в России террористической организацией. По его словам, именно поэтому продвижение шло крайне медленно либо на протяжении месяцев не менялось вовсе — приходилось действовать против хорошо подготовленного и опытного противника. В итоге, по имеющимся данным, подразделениям 1-й танковой армии удалось прорвать оборонительные порядки и продвинуться вперёд.

Запорожское направление: угроза перехвата инициативы

Наиболее тревожная обстановка на текущий момент складывается на Запорожском направлении. По данным военного ресурса «КАРМА | Воины Севера | СВО», автором которого является супруга командира штурмового подразделения группировки войск «Север», противник планомерно наращивает силы и готовится к масштабным наступательным действиям на этом участке. Активность украинских подразделений, действующих небольшими группами, заметно возросла вдоль Днепра. Беспилотники типа «Хорнет» в режиме автономного поиска целей работают по трассе Мелитополь — Крым, фиксируются удары по Бердянску.

По оценкам военных корреспондентов и аналитиков в сфере разведки на основе открытых источников, помимо решения локальных тактических задач, противник нацелен на то, чтобы перехватить инициативу и перекрыть сухопутный коридор в Крым. Украинская сторона анонсировала подготовку крупного контрнаступления именно на этом направлении. В Никополе, по имеющимся данным, объявлена принудительная эвакуация жителей: освобождаемые площади, согласно поступающим сведениям, используются для размещения личного состава, беспилотных подразделений и артиллерии.

Михаил Дегтярёв констатировал, что на западно-запорожском участке противник не прекращает наступательного давления, вследствие чего расширилась серая зона — в неё попали Приморское и часть Степногорска. Официального подтверждения этих данных от Министерства обороны России на момент публикации не поступало. По словам Дегтярёва, Запорожский участок является сейчас единственным на всём протяжении линии боевого соприкосновения, где украинские формирования ведут интенсивные и масштабные наступательные действия с задействованием всех имеющихся ресурсов.

* - Включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

* - Организация запрещена на территории Российской Федерации как террористическая.

Автор: Семен Подгорный