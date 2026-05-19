Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Пятый год СВО. До генералов всё ещё пытаются достучаться. Может, сразу к Белоусову лучше?

Пятый год СВО. До генералов всё ещё пытаются достучаться. Может, сразу к Белоусову лучше?

14:51, 19 май 2026

Проблема с качеством и доступностью военного снаряжения на передовой остаётся нерешённой на протяжении всех лет специальной военной операции. Военнослужащие из разных родов войск — от авиации до пехоты — сообщают о непригодной для службы форме и вынуждены приобретать экипировку самостоятельно. Об этом сообщают авторы нескольких военных Telegram-каналов.

На фоне публичных заявлений о техническом переоснащении армии и внедрении новых образцов вооружений в военном сообществе продолжают звучать вопросы принципиально иного характера: в какой одежде и обуви служат солдаты, и почему эти вопросы до сих пор не решены.

Жалобы поступают не из одного источника и не сводятся к единичным случаям. Претензии к снаряжению охватывают несколько родов войск, а их характер становится всё более категоричным.

Отставной военный лётчик, ведущий Telegram-канал Fighterbomber, заявил, что попытки урегулировать ситуацию со снабжением не принесли результата. По его словам, пригодные для службы комбинезоны и обувь пилоты и технический персонал приобретают либо за личные средства, либо получают через волонтёрские организации.

Отдельно военный блогер обратил внимание на отсутствие в массовом обращении комбинезонов из метаарамидного волокна, обладающих огнезащитными свойствами. Подобная экипировка способна предотвратить гибель личного состава при возгорании техники, однако широкого распространения так и не получила. В качестве иллюстрации общего положения дел Fighterbomber продемонстрировал обувь, выданную авиационным техникам, охарактеризовав её как несоответствующую условиям службы.

Схожие проблемы фиксируются и в пехотных подразделениях. Военнослужащий, мобилизованный в 2022 году и ведущий Telegram-канал «Vault 8. Убежище №8», опубликовал подробный разбор комплекта полевого обмундирования ВКПО версии 3.1. По его описанию, ткань брюк натирает кожу, конструкция изделия ограничивает подвижность, а в положении сидя форма сдавливает область бёдер. В условиях высоких температур, по словам военнослужащего, ситуация усугубляется: возникают раздражения и потёртости кожного покрова. Автор канала ставит под сомнение как профессионализм разработчиков, так и процедуру приёмки данного образца обмундирования.

Показательно, что описываемые проблемы не являются новыми. С начала специальной военной операции военнослужащие систематически указывали на недостатки в обеспечении обувью, тканями, разгрузочными системами и сезонным снаряжением. Тем не менее реакция на эти сигналы со стороны военного ведомства остаётся, по оценкам авторов Telegram-каналов, недостаточной.

Расхождение между официальной отчётностью и реальным положением дел в снабжении личного состава отмечает и обозреватель телеканала «Царьград» Александр Тагиров. По его словам, на уровне докладов обеспеченность армии выглядит удовлетворительной, тогда как на практике военнослужащие продолжают искать подходящую обувь, приобретать снаряжение за собственный счёт и обращаться к волонтёрам за предметами базовой экипировки.

В военном сообществе в связи с этим всё активнее обсуждается необходимость привлечения к решению данного вопроса руководства Министерства обороны — вплоть до уровня министра Андрея Белоусова.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Герасимов доложил о взятии, а кадры где? "Начало массированного вторжения": Рекордный контрнаступ ВСУ. Враг бил "смертоносным оружием"

Читайте также:

Герасимов доложил о взятии, а кадры где? "Начало массированного вторжения": Рекордный контрнаступ ВСУ. Враг бил "смертоносным оружием"
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Впервые с начала СВО: в Британии заявили о рекорде России на фронте
Россия/мир
Впервые с начала СВО: в Британии заявили о рекорде России на фронте
«Шо, опять? Сколько можно вредить армии??»: Рогозин разнес Минобороны за странный законопроект об СВО — солдаты снова должны выкручиваться
Россия/мир
«Шо, опять? Сколько можно вредить армии??»: Рогозин разнес Минобороны за странный законопроект об СВО — солдаты снова должны выкручиваться
В перинатальном центре Уфы временно отменили партнерские роды
Здравоохранение в Башкирии
В перинатальном центре Уфы временно отменили партнерские роды
Минобороны России подало иски к разработчику снарядов и орудий
Россия/мир
Минобороны России подало иски к разработчику снарядов и орудий


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен