Пятый год СВО. До генералов всё ещё пытаются достучаться. Может, сразу к Белоусову лучше?

14:51, 19 май 2026

Проблема с качеством и доступностью военного снаряжения на передовой остаётся нерешённой на протяжении всех лет специальной военной операции. Военнослужащие из разных родов войск — от авиации до пехоты — сообщают о непригодной для службы форме и вынуждены приобретать экипировку самостоятельно. Об этом сообщают авторы нескольких военных Telegram-каналов.

На фоне публичных заявлений о техническом переоснащении армии и внедрении новых образцов вооружений в военном сообществе продолжают звучать вопросы принципиально иного характера: в какой одежде и обуви служат солдаты, и почему эти вопросы до сих пор не решены.

Жалобы поступают не из одного источника и не сводятся к единичным случаям. Претензии к снаряжению охватывают несколько родов войск, а их характер становится всё более категоричным.

Отставной военный лётчик, ведущий Telegram-канал Fighterbomber, заявил, что попытки урегулировать ситуацию со снабжением не принесли результата. По его словам, пригодные для службы комбинезоны и обувь пилоты и технический персонал приобретают либо за личные средства, либо получают через волонтёрские организации.

Отдельно военный блогер обратил внимание на отсутствие в массовом обращении комбинезонов из метаарамидного волокна, обладающих огнезащитными свойствами. Подобная экипировка способна предотвратить гибель личного состава при возгорании техники, однако широкого распространения так и не получила. В качестве иллюстрации общего положения дел Fighterbomber продемонстрировал обувь, выданную авиационным техникам, охарактеризовав её как несоответствующую условиям службы.

Схожие проблемы фиксируются и в пехотных подразделениях. Военнослужащий, мобилизованный в 2022 году и ведущий Telegram-канал «Vault 8. Убежище №8», опубликовал подробный разбор комплекта полевого обмундирования ВКПО версии 3.1. По его описанию, ткань брюк натирает кожу, конструкция изделия ограничивает подвижность, а в положении сидя форма сдавливает область бёдер. В условиях высоких температур, по словам военнослужащего, ситуация усугубляется: возникают раздражения и потёртости кожного покрова. Автор канала ставит под сомнение как профессионализм разработчиков, так и процедуру приёмки данного образца обмундирования.

Показательно, что описываемые проблемы не являются новыми. С начала специальной военной операции военнослужащие систематически указывали на недостатки в обеспечении обувью, тканями, разгрузочными системами и сезонным снаряжением. Тем не менее реакция на эти сигналы со стороны военного ведомства остаётся, по оценкам авторов Telegram-каналов, недостаточной.

Расхождение между официальной отчётностью и реальным положением дел в снабжении личного состава отмечает и обозреватель телеканала «Царьград» Александр Тагиров. По его словам, на уровне докладов обеспеченность армии выглядит удовлетворительной, тогда как на практике военнослужащие продолжают искать подходящую обувь, приобретать снаряжение за собственный счёт и обращаться к волонтёрам за предметами базовой экипировки.

В военном сообществе в связи с этим всё активнее обсуждается необходимость привлечения к решению данного вопроса руководства Министерства обороны — вплоть до уровня министра Андрея Белоусова.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2