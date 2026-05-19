Самое страшное, что услышал герой "Вагнера". В военкомате его спросили: "Зачем ты туда пошёл?"

14:57, 19 май 2026

Ветеран нескольких войн, прошедший путь от срочника до вагнеровца, рассказал, как решение стать военным принял ещё в шестом классе, как провёл две недели в коме после удара «Хаймарсом» и почему до сих пор не может вернуться к мирной жизни.

Боец с позывным «Капсула», участник нескольких вооружённых конфликтов, поделился своей историей — от первых детских воспоминаний о Чечне до тяжёлого ранения на Украине и последующей службы в добровольческих формированиях. Разговор с ним состоялся после завершения его контракта с подразделением «Барс-Сармат».

Владимир, уроженец Восточного Казахстана, принял решение связать свою жизнь с армией ещё в детстве — в шестом классе, когда по телевизору показывали кадры первой чеченской войны. Образы того, что происходило с русскими пленными, не давали покоя. Тогда он дал себе слово, что когда-нибудь встанет на защиту тех, кого унижают и мучают.

Повзрослев, Владимир перебрался в Новосибирск, создал семью. Срочную службу он проходил в 67-й Бердской бригаде специального назначения — подразделении, которое выполняло задачи в Чечне, однако к моменту его призыва активная фаза конфликта там уже завершилась. После армии он работал водителем самосвала на севере. В начале 2014 года, всего за месяц до государственного переворота на Украине, Владимир вернулся на военную службу — на этот раз по контракту, в 24-ю бригаду спецназа. Он внимательно следил за развитием событий в соседней стране. Его бригаду тогда направили в Курскую область — укреплять границу на случай возможного прорыва, который уже тогда считался реальной угрозой. Тайники с продовольствием в том районе находили ещё в 2014 году, однако прорыв в итоге случился лишь спустя десятилетие.

В начале 2016 года Владимира командировали в Сирию. Там он стал водителем бронекапсулы — бронированного «КамАЗа» с десантным отсеком. Именно от этой машины и пошёл его позывной. В декабре 2016 года, после освобождения Пальмиры сирийской армией, для повторного взятия города направили группу «Вагнер». Там Владимир сошёлся с артиллеристами отряда, наблюдал за их работой и всё больше проникался укладом этого подразделения.

Его привлекло прежде всего то, как строились отношения внутри коллектива. В бригаде, где он служил раньше, было принято обсуждать сослуживцев за спиной. У вагнеровцев такого не было: ошибки разбирали напрямую, без обиняков. Слово «брат» там не произносилось просто так — его нужно было заслужить делами. Не менее важным оказалось и отсутствие формальной дистанции между командирами и рядовыми: никаких погон и протокольных условностей, совместный чай, открытый разговор. Любой боец мог обратиться к начальству со своей проблемой и получить ответ. Такой уклад заложил Дмитрий Уткин — руководитель «Вагнера», бывший командир спецназа Главного управления Генштаба, кавалер шести орденов Мужества.

В октябре того же года Владимир уже числился в рядах «Вагнера». Он участвовал в операции по захвату Дейр-эз-Зора и зачистке островов на Евфрате. Ночью 8 февраля 2018 года подразделение оказалось в центре столкновения с американскими силами — эпизода, который впоследствии получил широкую огласку.

«Вагнер» одним из первых в структуре Минобороны начал массово применять беспилотники. Штурмовики-разведчики пользовались «Мавиками» для корректировки артиллерийского огня. Поначалу дроны закупали сами взводы, позже снабжение стало централизованным.

В 2023 году, когда Евгений Пригожин публично заявил о нехватке боеприпасов, многие в России восприняли его слова скептически. Владимир, находившийся в тот период в госпитале, был осведомлён о положении дел изнутри. По его словам, на начальном этапе снаряды не экономили: если штурмовики запрашивали огонь для проверки позиций противника, запрос выполнялся. Затем ситуация изменилась — запросы стали игнорироваться, вводились ограничения на выбор целей.

После взятия Попасной, накануне штурма Бахмута, в «Вагнер» начали поступать завербованные заключённые. Отбор, по словам Владимира, был строгим — каждого проверяли. Сам он относится к этому контингенту без предубеждений: те, кто пришёл воевать, по его оценке, оказались полноценными бойцами, которых без лишних разговоров приняли в коллектив. Правила были одинаковыми для всех: за эгоизм и пренебрежение к товарищам вместо пятикилометрового марш-броска полагался пятнадцатикилометровый.

С Пригожиным «Капсула» встретился лишь однажды — на церемонии награждения. С Уткиным общался постоянно и характеризует его как человека, с которым можно обсудить любой вопрос.

20 сентября 2022 года Владимир получил тяжёлое ранение в результате удара «Хаймарсом». Две недели он провёл в коме. Придя в себя, он не сразу понял, где находится: левая сторона тела была парализована, левый глаз не видел. В первые секунды ему показалось, что он в плену — в украинской больнице. Он начал дёргаться и кричать. Успокоила его жена: объяснила, что он в московской больнице. Позже она рассказала, что в момент взрыва их средняя дочь пришла к ней со слезами: «Мама, папе опять больно».

Жена помогала ему восстанавливаться — заново учила есть, одеваться, ходить. Ранение головы оказалось настолько серьёзным, что от лба до затылка установили титановую пластину. В госпитале Владимир провёл пять месяцев, ещё столько же — на реабилитации. Он рассчитывал вернуться в «оркестр», однако после «Марша справедливости» «Вагнер» прекратил существование.

После распада структуры многие бойцы продолжили службу, подписав контракты с Министерством обороны. Их принимали по-разному: нередко давали понять, что бывший вагнеровец должен идти в бой первым. Владимир заключил контракт с «Редутом» — его позвали командиры прежнего 10-го штурмового отряда. Там он занимался подготовкой добровольцев, завербованных из мест лишения свободы. По его словам, в «Редуте» удалось выстроить нормальный рабочий порядок — во многом потому, что инструкторами были бывшие вагнеровцы, что позволило сократить потери.

Затем он перешёл в добровольческий Центр специального назначения беспилотных систем «Барс-Сармат», где стал старшиной в роте радиоэлектронной борьбы и ремонта.

На момент разговора контракт с «Сарматом» подошёл к концу, однако Владимир не скрывал, что снова намерен отправиться на фронт. С каждым возвращением домой ему всё сложнее вписываться в обычную жизнь. Разговоры о вкусе пива или ценах на лампочки после того, как слышал в эфире голоса погибших товарищей, даются с трудом. С некоторыми прежними знакомыми он больше не может сидеть за одним столом.

В военкомате ему однажды задали вопрос, который он запомнил: «Зачем ты туда пошёл?» Владимир ответил коротко: «Я пошёл для того, чтобы люди здесь не почувствовали всей боли, которая есть там».

Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
