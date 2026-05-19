Главное к утру 19 мая. В Киеве запаниковали после атаки на Москву. Дроны ВСУ летают по "белым" спискам. Срочно прибыли легионы "Вагнера"

15:04, 19 май 2026

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. Погибли три человека, повреждены жилые дома в нескольких населённых пунктах. Минобороны России сообщило об уничтожении около тысячи дронов. В Киеве, по словам очевидцев и иностранных журналистов, начались тревожные ожидания ответных действий.

Ночь с 16 на 17 мая стала рекордной по числу задействованных беспилотников за весь период боевых действий. Согласно официальным данным российского военного ведомства, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили порядка тысячи БПЛА. Помимо беспилотных аппаратов, в ходе атаки применялись восемь управляемых авиабомб, а также ракеты типов «Фламинго» и «Нептун». Удары пришлись по Москве и ряду районов Московской области.

По официально подтверждённым сведениям, в результате атаки погибли три жителя Химок и Мытищ. Несколько человек получили ранения в Дедовске. Повреждения зафиксированы в жилом секторе Агрогородка, Путилково, Субботино и других населённых пунктов Подмосковья. Характер поражений — преимущественно гражданская инфраструктура и жилые строения.

Министерство иностранных дел России квалифицировало произошедшее как массовый террористический акт, организованный киевским режимом при поддержке государств Европейского союза.

Киев ждёт ответа

Реакция на удар оказалась незамедлительной — причём не только в России. Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, работающий в украинской столице, прямо заявил: российская сторона не оставит атаку на столичный регион без последствий.

«Русские, конечно, не будут смотреть, как нападают на столицу. Это будет иметь последствия. В украинской столице уже началась паника — все понимают, что ответ будет жёстким», — приводит его слова ряд изданий.

В украинских социальных сетях и телеграм-каналах стали появляться публикации о нарастающей напряжённости среди окружения президента Зеленского. Местные жители, по имеющимся сведениям, обсуждают уже не вопрос о том, последует ли ответ Москвы, а о сроках и масштабах возможных действий.

Украинские власти, по данным источников, стараются публично демонстрировать спокойствие. Одновременно усиливаются охранные меры, а инфраструктурные объекты переводятся на особый режим работы. Тем не менее даже украинские обозреватели признают, что обстановка в столице становится всё более напряжённой.

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко после атаки охарактеризовал её как крупнейший удар по Московскому региону с начала спецоперации и дал понять, что аналогичные действия будут продолжены. Эксперты с российской стороны, в свою очередь, отмечают, что удары по Москве представляют собой очередное пересечение тех пороговых значений, которые прежде считались недопустимыми. После гибели мирных жителей и атак на гражданские объекты переговорная повестка, по их мнению, воспринимается в Киеве всё менее серьёзно.

Starlink и «белые списки»: как дроны сохраняли управление

Рекордная по масштабу атака спровоцировала широкие дискуссии не только об ущербе, но и о технической стороне операции. При изучении обломков сбитых беспилотников российские военные и авторы профильных каналов зафиксировали терминалы и приёмники системы Starlink. Это дало основания для обвинений в адрес американской технологической компании и её основателя Илона Маска.

Военные корреспонденты утверждают: несмотря на формально введённые ранее ограничения, терминалы с украинскими аккаунтами сохраняли работоспособность над российской территорией. Авторы канала Condottiero высказали предположение, что подобные устройства фактически включены в особый «белый список», позволяющий поддерживать устойчивое соединение и управление даже в глубоком тылу.

Эта информация повлекла критику в адрес практики отключений мобильного интернета, которая, по мнению военных блогеров, ударяет прежде всего по гражданскому населению, тогда как беспилотники продолжают использовать спутниковую инфраструктуру.

Отдельно упоминается американская компания Palantir, специализирующаяся на технологиях искусственного интеллекта и анализа данных. По оценкам ряда обозревателей, речь идёт не о передаче Украине отдельных цифровых инструментов, а о полноценном встраивании западных технологических решений в систему управления ударами.

Учредитель медиахолдинга «Царьград» Константин Малофеев высказал мнение, что государственные усилия следует в первую очередь направить на решение проблемы с системой Starlink, а не на ограничение отдельных интернет-платформ. Военный обозреватель Влад Шлепченко в своём комментарии обозначил ситуацию шире:

«Ситуация не является ни безнадёжной, ни безвыходной, но требует пересмотра фундаментальных основ всей нашей стратегии последних лет, которая оказалась полностью несостоятельной и привела нас к нынешнему положению».

По оценке аналитиков, дальнейшее наращивание беспилотных ударов потребует принятия более жёстких решений — как в отношении инфраструктуры, обеспечивающей работу дронов, так и в отношении государств, участвующих в поставках соответствующих технологий.

Белоруссия: стройка дорог, «Вагнер» и новая военная концепция

Параллельно с обсуждением атаки на Москву отдельную дискуссию вызвали заявления Владимира Зеленского о предполагаемой подготовке наступления со стороны Белоруссии. По его словам, российская сторона изучает возможность активизации на Киевско-Черниговском направлении.

Заявления президента Украины встретили неоднозначную реакцию — в том числе среди самих украинских военных аналитиков. Многие из них выразили скептицизм: основная часть российских сил задействована на других участках фронта — под Ореховом, Константиновкой, на Славянско-Краматорском направлении. Вскоре после выступления Зеленского генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев публично заявил об отсутствии зафиксированных крупных сосредоточений войск у белорусской границы.

Между тем канал Condottiero, ведущийся ветераном ЧВК «Вагнер», опубликовал сведения о заметном усилении военной активности в Белоруссии. В числе отмеченных признаков — строительство и ремонт дорог в направлении украинской границы, развёртывание новых ракетных систем, увеличение численности подразделений и интенсификация боевой подготовки. Автор канала также иронично прокомментировал частые высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о подготовке страны к войне, отметив настойчивость, с которой эти тезисы повторяются в общении с журналистами и военными.

Отдельно сообщается о расширении присутствия на территории Белоруссии структур, связанных с «Вагнером»: речь идёт как об увеличении численности бойцов, так и об интенсификации совместных тренировок с белорусской армией. Минск, по имеющимся данным, нарастил производство продукции военно-промышленного комплекса, активизировал закупки средств связи и вооружений, а в обновлённую военную концепцию включены подразделения БПЛА, ракетных войск и авиации.

Ряд аналитиков допускает, что украинская сторона располагает разведывательными данными о подготовке ограниченной операции в приграничье. При этом речь может идти не о широкомасштабном наступлении на Киев, а о создании дополнительного давления с целью вынудить ВСУ перебрасывать силы с основных участков фронта.

Официально ни Москва, ни Минск подобных планов не подтвердили. Вместе с тем активизация военной инфраструктуры в Белоруссии и заявления украинского руководства уже стали элементами общей напряжённой атмосферы, сложившейся после рекордной ночной атаки.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2