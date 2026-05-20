Главное за ночь и утро 20 мая: Приказ Путина всем ядерным силам. Украина готова отдать Одессу. Аресты представителей ДУМ

10:20, 20 май 2026

Министерство обороны России объявило о начале крупных учений ядерных сил, один из советников украинского оборонного ведомства допустил сдачу Одессы ради экономического давления на Россию, а в нескольких российских городах прошли задержания представителей духовного управления мусульман.

Министерство обороны России 20 мая объявило о начале учений по подготовке и применению ядерных сил. Мероприятия продлятся до 21 мая включительно. Главная формулировка в официальном заявлении — учения проводятся «в условиях угрозы агрессии».

К участию привлечены свыше 64 тысяч военнослужащих. В состав задействованных структур вошли Командование дальней авиации, Ракетные войска стратегического назначения, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов, а также Северный и Тихоокеанский флоты.

В акватории будут задействованы восемь ракетных подводных лодок, 73 надводных корабля и более 200 ракетных пусковых установок. В ходе учений запланированы пуски баллистических и крылатых ракет. Отдельным пунктом программы обозначена отработка совместного применения ядерного оружия, размещённого на территории Белоруссии.

Заявленные цели включают проверку уровня подготовки войск, оценку способности выполнять задачи по назначению, а также совершенствование навыков руководящего состава и отработку управленческих процедур.

Учения проходят в те же дни, что и визит президента Владимира Путина в Китай. Ряд Telegram-каналов проводит прямую связь между этими событиями, расценивая военные мероприятия как дополнительный сигнал Вашингтону на фоне российско-китайских переговоров. В числе называемых поводов для учений — недавняя атака Украины на российские регионы, а также звучащие в НАТО заявления о возможных действиях в отношении Калининграда.

Одесса как цена блокады

Главный конструктор украинской компании Fire Point Штилерман, гражданин Израиля, в публичном выступлении изложил концепцию морской блокады России. По его словам, беспилотники могут использоваться для давления на танкеры с предупреждением о возможном ударе в случае отказа сменить курс.

При этом конструктор прямо указал на возможные последствия для Украины: по его оценке, ответом России может стать закрытие портов Одессы и Николаева. Штилерман обозначил это как приемлемую цену за нанесение ущерба нефтяным доходам России, которые он оценил в сотни миллиардов долларов.

Украинские Telegram-каналы обратили внимание на то, что автор концепции не уточнил, с какой территории предполагается запускать дроны для блокады на Балтике, к которой Украина выхода не имеет. Этот вопрос остался без ответа.

Ряд украинских комментаторов связывает подобную риторику с ранее звучавшими предупреждениями президента России о полной изоляции Украины от Чёрного моря в случае продолжения атак на судоходство.

Задержания в Духовном управлении мусульман

В Москве, Санкт-Петербурге, Саранске и Саратове прошли задержания представителей духовенства Духовного управления мусульман России. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Первый деструктологический».

Среди задержанных — муфтий Мордовии Абдульмалик (Раиль) Асаинов и бывший муфтий Карелии Висам Али Бардвил. Источники в Мордовии и Северной Осетии также сообщают о задержаниях в этих регионах. Сведения по остальным территориям и конкретным персоналиям уточняются.

Официальные основания для задержаний не раскрываются. Руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев подтвердил факт работы силовых структур с представителями организации, однако более детальными сведениями не располагает.

Журналист Дмитрий Стешин сообщил, что лично знаком с автором канала, опубликовавшего информацию, и не сомневается в её достоверности. По его словам, интерес правоохранителей к структурам ДУМ обусловлен выявленной угрозой со стороны организации в контексте её деятельности по продвижению исламских практик в российском обществе.

Официальная реакция Духовного управления мусульман России на происходящее на момент публикации отсутствует. По каким статьям будут оформлены протоколы — также не уточняется.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2