Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Главное за ночь и утро 20 мая: Приказ Путина всем ядерным силам. Украина готова отдать Одессу. Аресты представителей ДУМ

Главное за ночь и утро 20 мая: Приказ Путина всем ядерным силам. Украина готова отдать Одессу. Аресты представителей ДУМ

10:20, 20 май 2026

Министерство обороны России объявило о начале крупных учений ядерных сил, один из советников украинского оборонного ведомства допустил сдачу Одессы ради экономического давления на Россию, а в нескольких российских городах прошли задержания представителей духовного управления мусульман.

Министерство обороны России 20 мая объявило о начале учений по подготовке и применению ядерных сил. Мероприятия продлятся до 21 мая включительно. Главная формулировка в официальном заявлении — учения проводятся «в условиях угрозы агрессии».

К участию привлечены свыше 64 тысяч военнослужащих. В состав задействованных структур вошли Командование дальней авиации, Ракетные войска стратегического назначения, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов, а также Северный и Тихоокеанский флоты.

В акватории будут задействованы восемь ракетных подводных лодок, 73 надводных корабля и более 200 ракетных пусковых установок. В ходе учений запланированы пуски баллистических и крылатых ракет. Отдельным пунктом программы обозначена отработка совместного применения ядерного оружия, размещённого на территории Белоруссии.

Заявленные цели включают проверку уровня подготовки войск, оценку способности выполнять задачи по назначению, а также совершенствование навыков руководящего состава и отработку управленческих процедур.

Учения проходят в те же дни, что и визит президента Владимира Путина в Китай. Ряд Telegram-каналов проводит прямую связь между этими событиями, расценивая военные мероприятия как дополнительный сигнал Вашингтону на фоне российско-китайских переговоров. В числе называемых поводов для учений — недавняя атака Украины на российские регионы, а также звучащие в НАТО заявления о возможных действиях в отношении Калининграда.

Одесса как цена блокады

Главный конструктор украинской компании Fire Point Штилерман, гражданин Израиля, в публичном выступлении изложил концепцию морской блокады России. По его словам, беспилотники могут использоваться для давления на танкеры с предупреждением о возможном ударе в случае отказа сменить курс.

При этом конструктор прямо указал на возможные последствия для Украины: по его оценке, ответом России может стать закрытие портов Одессы и Николаева. Штилерман обозначил это как приемлемую цену за нанесение ущерба нефтяным доходам России, которые он оценил в сотни миллиардов долларов.

Украинские Telegram-каналы обратили внимание на то, что автор концепции не уточнил, с какой территории предполагается запускать дроны для блокады на Балтике, к которой Украина выхода не имеет. Этот вопрос остался без ответа.

Ряд украинских комментаторов связывает подобную риторику с ранее звучавшими предупреждениями президента России о полной изоляции Украины от Чёрного моря в случае продолжения атак на судоходство.

Задержания в Духовном управлении мусульман

В Москве, Санкт-Петербурге, Саранске и Саратове прошли задержания представителей духовенства Духовного управления мусульман России. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Первый деструктологический».

Среди задержанных — муфтий Мордовии Абдульмалик (Раиль) Асаинов и бывший муфтий Карелии Висам Али Бардвил. Источники в Мордовии и Северной Осетии также сообщают о задержаниях в этих регионах. Сведения по остальным территориям и конкретным персоналиям уточняются.

Официальные основания для задержаний не раскрываются. Руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев подтвердил факт работы силовых структур с представителями организации, однако более детальными сведениями не располагает.

Журналист Дмитрий Стешин сообщил, что лично знаком с автором канала, опубликовавшего информацию, и не сомневается в её достоверности. По его словам, интерес правоохранителей к структурам ДУМ обусловлен выявленной угрозой со стороны организации в контексте её деятельности по продвижению исламских практик в российском обществе.

Официальная реакция Духовного управления мусульман России на происходящее на момент публикации отсутствует. По каким статьям будут оформлены протоколы — также не уточняется.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Самое страшное, что услышал герой "Вагнера". В военкомате его спросили: "Зачем ты туда пошёл?"

Читайте также:

Самое страшное, что услышал герой "Вагнера". В военкомате его спросили: "Зачем ты туда пошёл?"
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Россия вывела "Бастионы" с "Ониксами". Британии и Норвегии – "пламенный привет". Полная боевая готовность
Россия/мир
Россия вывела "Бастионы" с "Ониксами". Британии и Норвегии – "пламенный привет". Полная боевая готовность
Британия "пошла" на Россию. Войска – прямо под носом: Объявлен марш "Бастионов". Приказ на применение "Ониксов". Жёсткий ответ на провокацию
Россия/мир
Британия "пошла" на Россию. Войска – прямо под носом: Объявлен марш "Бастионов". Приказ на применение "Ониксов". Жёсткий ответ на провокацию
Ужас, как мощно! На Балтике - удары по кораблям и подлодкам. Россия "жжёт": "Адский" поворот после встречи ТУ-22М3 и самолётов НАТО
Россия/мир
Ужас, как мощно! На Балтике - удары по кораблям и подлодкам. Россия "жжёт": "Адский" поворот после встречи ТУ-22М3 и самолётов НАТО
Жёсткий конец учений НАТО: Россия вывела в море фрегат. Торпедная стрельба! "Ответка" для 32 тыс. солдат. Все "удалились"
Россия/мир
Жёсткий конец учений НАТО: Россия вывела в море фрегат. Торпедная стрельба! "Ответка" для 32 тыс. солдат. Все "удалились"


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен