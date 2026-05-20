Атака на Подмосковье – "ещё цветочки": России предрекли "совершенно другой масштаб разрушений". Европа "встала на поток"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова квалифицировала массированный налёт беспилотников на Москву и Подмосковье как теракт. Эксперты предупредили, что масштаб ударов по российской территории может существенно возрасти.

В ночь с 16 на 17 мая Москва и Московская область подверглись крупной атаке беспилотных летательных аппаратов. Этот налёт стал крупнейшим с начала текущего года. О произошедшем сообщили российские официальные лица и военные эксперты в эфире телеканала Царьград.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала произошедшему правовую оценку, назвав ночную атаку массовым терактом. По её словам, удары наносились по гражданским объектам — жилым многоэтажным домам и частным домовладениям. Захарова также указала на европейские государства как на источник финансирования подобных операций.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подтвердил гибель трёх человек в регионе. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы противовоздушной обороны перехватили свыше 120 беспилотников на подлётах к столице. Вместе с тем падение фрагментов сбитых аппаратов привело к повреждениям на территории Московского нефтеперерабатывающего завода и в районе аэропорта Шереметьево.

Последствия атаки и возможные перспективы развития ситуации обсудили в программе «Мы в курсе» на телеканале Царьград. Ведущая Елена Афонина рассказала, что лично наблюдала за работой противовоздушной обороны в ту ночь. По её словам, звуки работы антидроновых систем были слышны как будто непосредственно под окнами, а взрывы были настолько мощными, что сотрясались стены.

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в беседе с ведущей высказал мнение, что произошедшее не является пределом возможной угрозы. По его словам, боевые части применявшихся в этот раз беспилотников весили порядка 50 килограммов, тогда как европейские страны, по его оценке, наладили производство более тяжёлых средств поражения.

Клинцевич обратил внимание на разработки компании Fire Point, руководитель которой Денис Штилерман анонсировал создание ракет FP-9 с боевой частью массой около одной тонны. Эксперт подчеркнул, что указанные ракеты планируется выполнить в кассетном варианте: при уничтожении основного боеприпаса в воздухе входящие в его состав субэлементы рассеиваются на значительной площади, поражая объекты на земле либо минируя территорию. Тяжёлые зенитные комплексы С-300, С-400 и С-500 в перехвате применявшихся в ходе этой атаки беспилотников задействованы не были, уточнил он.

Ранее свою оценку происходящему дал руководитель центрального аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер 7-й добровольческой бригады «Святой Георгий» Дмитрий Джиникашвили. В разговоре с телеканалом Царьград он указал, что противник последовательно увеличивает дальность применяемых средств поражения. В качестве примера он привёл атаки на Чебоксары и Екатеринбург, расценив их как начало этой тенденции.

Джиникашвили также упомянул следующее поколение ракет — FP-7, разработку которых анонсировала компания Fire Point вслед за серией FP-5. По его словам, украинская сторона технически располагает возможностью применять подобные средства поражения против объектов в глубоком тылу России непосредственно с территории Украины. Помимо этого, по его оценке, атаки с применением беспилотников могут осуществляться с других сопредельных территорий и изнутри самой России с использованием законспирированных агентурных сетей. В подтверждение он сослался на операцию СБУ «Паутина», в рамках которой, по его словам, на российской территории действовали ячейки украинских спецслужб. Сотрудники российских спецслужб регулярно проводят задержания, однако активность противника не прекращается, констатировал Джиникашвили.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2