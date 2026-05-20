Бывший аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что украинские атаки на российскую территорию не достигают заявленных Киевом целей, однако создают серьёзные глобальные риски, укрепляя позиции тех, кто требует от Путина более решительных действий.

Украинские удары по российским тылам не способны поставить Россию на колени, но зато усиливают внутреннее давление на Владимира Путина со стороны сторонников жёсткого ответа — в том числе из его ближайшего окружения. Такое мнение высказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления США по России Джордж Биб. Об этом стало известно из его публичных заявлений.

По оценке эксперта, атаки на объекты внутри России наносят определённый ущерб, однако их реальный эффект существенно расходится с тем, что декларирует украинская сторона. Речь идёт скорее о неудобстве, нежели о факторе, способном критически подорвать российскую экономику или парализовать функционирование государства настолько, чтобы вынудить Москву к капитуляции.

Вместе с тем Биб указывает на иное последствие подобной тактики. Продолжение ударов по российской территории, по его словам, укрепляет позиции тех представителей российского политического и военного истеблишмента, которые давно настаивают на более жёстком использовании всего военного потенциала страны. Часть из них, в том числе представители националистических кругов, считают, что Путин до сих пор проявлял избыточную сдержанность. Давление на президента с этой стороны, по мнению аналитика, существует уже давно и лишь усиливается по мере продолжения атак.

В результате, полагает Биб, подобная стратегия Киева может обернуться для него же негативными последствиями: вместо ослабления противника она рискует спровоцировать эскалацию со стороны России.

Ранее сообщалось, что в марте украинские беспилотники на протяжении более недели атаковали Ленинградскую область — регион, прежде остававшийся вне досягаемости дронов. По некоторым данным, страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — могли открыть своё воздушное пространство для пролёта украинских беспилотников, что существенно расширило географию возможных ударов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2