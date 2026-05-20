Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Киев рискует: "Путин слишком сдержан". В США указали на глобальные риски атак по России

Киев рискует: "Путин слишком сдержан". В США указали на глобальные риски атак по России

10:32, 20 май 2026

Бывший аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что украинские атаки на российскую территорию не достигают заявленных Киевом целей, однако создают серьёзные глобальные риски, укрепляя позиции тех, кто требует от Путина более решительных действий.

Украинские удары по российским тылам не способны поставить Россию на колени, но зато усиливают внутреннее давление на Владимира Путина со стороны сторонников жёсткого ответа — в том числе из его ближайшего окружения. Такое мнение высказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления США по России Джордж Биб. Об этом стало известно из его публичных заявлений.

По оценке эксперта, атаки на объекты внутри России наносят определённый ущерб, однако их реальный эффект существенно расходится с тем, что декларирует украинская сторона. Речь идёт скорее о неудобстве, нежели о факторе, способном критически подорвать российскую экономику или парализовать функционирование государства настолько, чтобы вынудить Москву к капитуляции.

Вместе с тем Биб указывает на иное последствие подобной тактики. Продолжение ударов по российской территории, по его словам, укрепляет позиции тех представителей российского политического и военного истеблишмента, которые давно настаивают на более жёстком использовании всего военного потенциала страны. Часть из них, в том числе представители националистических кругов, считают, что Путин до сих пор проявлял избыточную сдержанность. Давление на президента с этой стороны, по мнению аналитика, существует уже давно и лишь усиливается по мере продолжения атак.

В результате, полагает Биб, подобная стратегия Киева может обернуться для него же негативными последствиями: вместо ослабления противника она рискует спровоцировать эскалацию со стороны России.

Ранее сообщалось, что в марте украинские беспилотники на протяжении более недели атаковали Ленинградскую область — регион, прежде остававшийся вне досягаемости дронов. По некоторым данным, страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — могли открыть своё воздушное пространство для пролёта украинских беспилотников, что существенно расширило географию возможных ударов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Атака на Подмосковье – "ещё цветочки": России предрекли "совершенно другой масштаб разрушений". Европа "встала на поток"

Читайте также:

Атака на Подмосковье – "ещё цветочки": России предрекли "совершенно другой масштаб разрушений". Европа "встала на поток"
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

"Русские ясно дали понять": Британцы получили "чёрную метку". В США объяснили, почему Россия ещё не отрезала Украину от Чёрного моря
Россия/мир
"Русские ясно дали понять": Британцы получили "чёрную метку". В США объяснили, почему Россия ещё не отрезала Украину от Чёрного моря
Песков заявил, что Киев продолжит террористические атаки на Россию: «До последнего украинца»
Россия/мир
Песков заявил, что Киев продолжит террористические атаки на Россию: «До последнего украинца»
Рейд ВСУ в Курскую область может дать России повод для наступления, считает экс-аналитик ЦРУ
Россия/мир
Рейд ВСУ в Курскую область может дать России повод для наступления, считает экс-аналитик ЦРУ
«А ведь он не блефует»: Бод заявил о готовности Путина нанести непоправимый удар по затее с F-16 — президент РФ не привык разбрасываться словами
Россия/мир
«А ведь он не блефует»: Бод заявил о готовности Путина нанести непоправимый удар по затее с F-16 — президент РФ не привык разбрасываться словами


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен