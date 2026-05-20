Ядерные учения – ширма? "Заход России в Балтику". Британия бьёт в колокола. У границ НАТО десятки тысяч военных

10:37, 20 май 2026

Daily Express связал объявленные Россией трёхдневные ядерные манёвры с возможной подготовкой к действиям против стран Балтии. Редакция Ньюсбаш изучила публикацию и разобралась, на чём строятся эти утверждения.

19 мая Россия объявила о проведении масштабных ядерных учений. К манёврам привлечены 64 тысячи военнослужащих, 13 подводных лодок, более 200 ракетных пусковых установок, 73 надводных корабля и 140 воздушных судов. Учения рассчитаны на три дня. Новость вызвала широкий резонанс в западных СМИ.

Британское издание Daily Express отреагировало публикацией с заголовком о том, что Путин нагнетает страх перед Третьей мировой войной. Помимо самого факта учений, редакция попыталась выстроить связь между военными манёврами и предполагаемыми намерениями России в отношении прибалтийских государств.

В качестве источника газета использовала телеграм-канал «Воля», который утверждает: разговоры о масштабном наступлении на Донбассе — лишь информационный фон, тогда как реальная цель Москвы — страны Балтии. Канал сообщает, что получал соответствующие сведения от источников в российском Министерстве обороны ещё с марта.

В числе доказательств подготовки к предполагаемым действиям источник называет начавшийся в России ремонт дорог. Daily Express также приводит версию о роли Белоруссии: по этой логике, соседняя страна станет логистическим коридором — через её территорию комплексы «Искандер» будут выдвигаться на позиции и возвращаться после применения, оставаясь при этом вне зоны прямого конфликта.

Конечной целью России издание называет не открытое военное столкновение с НАТО, а провоцирование глубокого внутреннего кризиса внутри альянса.

Российская сторона неоднократно — на официальном уровне — заявляла об отсутствии каких-либо планов нападения на государства — члены НАТО, включая страны Прибалтики. Проводимые учения характеризуются как плановые мероприятия по поддержанию боеготовности.

На этом фоне глава МИД Литвы Кестутис Будрис публично заявил о необходимости нападения НАТО на Калининград. Это высказывание также получило широкое распространение в медиапространстве.

Напряжённость между Россией и западными странами на фоне конфликта на Украине продолжает оставаться высокой. Риторика с обеих сторон не снижает градус взаимных опасений.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
