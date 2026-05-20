10:42, 20 май 2026

Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях. Украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из сёл Запорожской области. Военные блогеры и аналитики фиксируют ухудшение позиций ВСУ под Константиновкой и на севере фронта.

На протяжении последних суток российские вооружённые силы вели активные наступательные действия на большинстве участков линии соприкосновения. Украинские власти Запорожской области объявили принудительную эвакуацию детей из ряда населённых пунктов вблизи города Запорожье, находящегося под контролем ВСУ. Об этом сообщают военные блогеры и корреспонденты, отслеживающие ход специальной военной операции.

Константиновка: осада продолжается

Обстановка в районе Константиновки, по оценкам наблюдателей, продолжает развиваться не в пользу украинской стороны. Российские штурмовые подразделения последовательно продвигаются к промышленной зоне в центре города, охватывая городской узел обороны с южного фланга. По городской застройке, которую удерживают украинские военные, наносятся удары с применением беспилотников, артиллерийских снарядов и тяжёлых авиабомб.

Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщает, что российские силы оказывают давление со стороны Ильиновки и Долгой Балки, при этом около половины населённого пункта Молочарка уже перешло под контроль российских войск.

Украинские военные блогеры характеризуют положение ВСУ в Константиновке как крайне тяжёлое: у обороняющихся сторон остались лишь сильно ослабленные батальоны с незначительным количеством пехоты, а сдержать наступление исключительно с помощью дронов не представляется возможным.

Канал «Военная хроника» опубликовал карту потерь в технике в районе Константиновки, составленную западными аналитиками. Согласно этим данным, потери украинской стороны в танках, бронированных машинах и артиллерии кратно превышают потери российской стороны — невзирая на то, что ВСУ ведут оборонительные бои, а российские подразделения действуют в наступлении.

Запорожское направление: неоднозначная картина

Ситуация в Запорожской области остаётся противоречивой. На севере области российские подразделения ведут наступление в направлении Орехова и самого города Запорожье. На юге украинские силы, напротив, выдавливают российские подразделения из Степногорска и Приморского.

Телеграм-канал «Два майора» сообщает, что группировка войск «Восток» ведёт активные наступательные действия с целью освобождения Верхней Терсы, Воздвижевки и Комсомольского, а перспективной задачей является выход к Орехову с фланга.

Параллельно украинские власти объявили принудительную полную эвакуацию детей из Новоалександровской и Новониколаевской громад Запорожской области. Военный блогер Юрий Подоляка расценивает это как свидетельство реальной угрозы прорыва российских войск на данные территории.

На участке, с которого в 2023 году начиналось украинское контрнаступление, обстановка остаётся переменчивой. Линия фронта за прошедшие годы сместилась, однако украинская сторона, в отличие от ряда других направлений, продолжает предпринимать активные попытки давления. По данным «Двух майоров», противник занял часть Приморского и вводит подкрепления в Степногорск.

Север: продвижение по широкому фронту

На северных участках обстановка складывается для российских войск более благоприятно. Министерство обороны России официально сообщило об освобождении населённого пункта Волоховка восточнее Волчанска. По оценке Юрия Подоляки, плацдарм на южном берегу реки Волчьей после зачистки может быть использован для наступления на Белый Колодец с севера в рамках операции в районе Большебурлукского выступа.

Телеграм-канал «Два майора» уточняет, что Волоховку освободили штурмовые подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки «Север». В районе Бударки и в лесных массивах северо-западнее Купянска продолжаются стрелковые бои.

В Сумской области российские войска за сутки продвинулись на девятнадцати участках фронта на расстояние до 600 метров. Наступление ведётся на широком фронте, контратаки со стороны противника, по имеющимся данным, практически прекратились. В самом городе Сумы начата эвакуация чиновников, членов их семей и документации.

На Купянском направлении основные усилия российских сил сосредоточены к югу от Купянска, на восточном берегу реки Оскол у Купянска-Узлового. Фиксируется продвижение в районе Кутьковки — в направлении трассы Купянск — Великий Бурлук.

Покровск: Киев признаёт потерю

Украинская сторона официально признала утрату Покровско-Мирноградской агломерации, которую российские войска освободили несколько месяцев назад. Признание последовало на фоне продолжающегося российского наступления севернее: в настоящее время бои ведутся в Василевке и Мирном на Добропольском направлении.

Евгений Лисицын сообщает о тяжёлых боях за Василевку и Мирное, а также о том, что противник фиксирует появление российских разведывательно-диверсионных групп на окраинах Шевченко и признаёт потерю позиций на севере Красноармейска.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2