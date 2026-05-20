Украина на грани краха: ПВО - всё. Экс-директор ЦРУ Биб рассказал, как закончится конфликт. "Русские до сих пор избегали..."

Бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в интервью заявил, что Москва до сих пор не задействовала весь потенциал своего воздушного арсенала, а украинская система противовоздушной обороны фактически исчерпала ресурсы.

Бывший директор по анализу России в Центральном разведывательном управлении США Джордж Биб в интервью, фрагмент которого опубликован телеграм-каналом «Коза кричала», оценил текущее положение сторон в ходе конфликта на Украине и обозначил факторы, сдерживающие Россию от наращивания ударов.

По словам аналитика, наиболее эффективным инструментом для завершения боевых действий в пользу Москвы является не увеличение численности войск, а использование превосходства в средствах воздушного нападения — ракетах, беспилотниках и планирующих авиабомбах. Биб указал, что этот потенциал задействован далеко не в полной мере, тогда как Россия располагает значительным числом целей, по которым удары намеренно не наносились.

Причиной такого сдерживания эксперт называл прежде всего развитую украинскую систему ПВО. Однако, по его словам, этот фактор утратил прежнее значение: ни США, ни европейские союзники не располагают достаточным запасом зенитных ракет для восполнения потребностей Украины. Производственные мощности западных стран не позволяют ликвидировать разрыв с российским арсеналом, что делает украинскую территорию крайне уязвимой для ударов.

Биб также обозначил два политических соображения, удерживающих российское руководство от максимальной эскалации. Первое — стремление избежать прямого военного столкновения с НАТО. Второе — заинтересованность в сохранении возможности для нормализации отношений с США. По мнению аналитика, Путин осознаёт: полное уничтожение украинской инфраструктуры лишит американскую администрацию политических оснований для восстановления двусторонних отношений.

Отдельно Биб остановился на ситуации в Донецкой области, где сосредоточены крупные населённые пункты, приспособленные к обороне. Взятие их пехотой и штурмовыми подразделениями сопряжено с масштабными потерями в личном составе и значительными временными затратами. Вместе с тем, по словам бывшего разведчика, Россия располагает техническими возможностями для уничтожения этих городов, тогда как у Украины практически не осталось средств, способных этому воспрепятствовать. При этом эксперт подчеркнул, что применение ядерного оружия является для российского руководства наименее желательным сценарием.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2