Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Украина на грани краха: ПВО - всё. Экс-директор ЦРУ Биб рассказал, как закончится конфликт. "Русские до сих пор избегали..."

Украина на грани краха: ПВО - всё. Экс-директор ЦРУ Биб рассказал, как закончится конфликт. "Русские до сих пор избегали..."

10:47, 20 май 2026

Бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в интервью заявил, что Москва до сих пор не задействовала весь потенциал своего воздушного арсенала, а украинская система противовоздушной обороны фактически исчерпала ресурсы.

Бывший директор по анализу России в Центральном разведывательном управлении США Джордж Биб в интервью, фрагмент которого опубликован телеграм-каналом «Коза кричала», оценил текущее положение сторон в ходе конфликта на Украине и обозначил факторы, сдерживающие Россию от наращивания ударов.

По словам аналитика, наиболее эффективным инструментом для завершения боевых действий в пользу Москвы является не увеличение численности войск, а использование превосходства в средствах воздушного нападения — ракетах, беспилотниках и планирующих авиабомбах. Биб указал, что этот потенциал задействован далеко не в полной мере, тогда как Россия располагает значительным числом целей, по которым удары намеренно не наносились.

Причиной такого сдерживания эксперт называл прежде всего развитую украинскую систему ПВО. Однако, по его словам, этот фактор утратил прежнее значение: ни США, ни европейские союзники не располагают достаточным запасом зенитных ракет для восполнения потребностей Украины. Производственные мощности западных стран не позволяют ликвидировать разрыв с российским арсеналом, что делает украинскую территорию крайне уязвимой для ударов.

Биб также обозначил два политических соображения, удерживающих российское руководство от максимальной эскалации. Первое — стремление избежать прямого военного столкновения с НАТО. Второе — заинтересованность в сохранении возможности для нормализации отношений с США. По мнению аналитика, Путин осознаёт: полное уничтожение украинской инфраструктуры лишит американскую администрацию политических оснований для восстановления двусторонних отношений.

Отдельно Биб остановился на ситуации в Донецкой области, где сосредоточены крупные населённые пункты, приспособленные к обороне. Взятие их пехотой и штурмовыми подразделениями сопряжено с масштабными потерями в личном составе и значительными временными затратами. Вместе с тем, по словам бывшего разведчика, Россия располагает техническими возможностями для уничтожения этих городов, тогда как у Украины практически не осталось средств, способных этому воспрепятствовать. При этом эксперт подчеркнул, что применение ядерного оружия является для российского руководства наименее желательным сценарием.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Сводка с фронтов СВО 20 мая: Отступление. Объявлена эвакуация сёл в Запорожье. Вывозят сначала детей

Читайте также:

Сводка с фронтов СВО 20 мая: Отступление. Объявлена эвакуация сёл в Запорожье. Вывозят сначала детей
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Киев рискует: "Путин слишком сдержан". В США указали на глобальные риски атак по России
Россия/мир
Киев рискует: "Путин слишком сдержан". В США указали на глобальные риски атак по России
А власти России точно хотят завершить СВО? Пока все провоцируют, Скотт Риттер ответил, почему Кремль не бросает все ресурсы в войну
Россия/мир
А власти России точно хотят завершить СВО? Пока все провоцируют, Скотт Риттер ответил, почему Кремль не бросает все ресурсы в войну
Перелом в СВО, которого ждали с 2022 года: Жёсткий шаг сделан
Сад и огород
Перелом в СВО, которого ждали с 2022 года: Жёсткий шаг сделан
Экс-аналитик Пентагона признала победу Путина и поражение НАТО на Украине
Россия/мир
Экс-аналитик Пентагона признала победу Путина и поражение НАТО на Украине


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен