"А что это так горит?": Срочное заявление после удара. "Искандеры" устроили ад в Днепропетровске, Одессу затрясло. Позор уже с первых кадров

11:04, 20 май 2026

В ночь на 20 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Атаке подверглись объекты в Днепропетровске и Одессе. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о крупных пожарах и повреждении железнодорожной инфраструктуры. Местные власти ограничились сообщениями об ударах по складу с продуктами и посудой.

По данным Лебедева, в Днепропетровске после серии взрывов возник крупный пожар. Предварительно, удары пришлись по железнодорожной инфраструктуре: по имеющимся сведениям, выведено из строя управление депо, повреждены диспетчерские пункты. Лебедев также процитировал источники, работающие в «Укрзалізниці»: по их словам, длительная детонация на месте удара связана с горюче-смазочными материалами и железнодорожным составом, следовавшим в направлении Лозовой.

Кроме того, по данным подполья, среди целей вновь оказался завод «ЮжМаш». Несколько дней назад предприятие уже подвергалось удару. На месте в настоящее время наблюдается пожар. Завод специализируется на производстве беспилотников и изделий типа «Фламинго».

Официальная версия городских властей Днепропетровска существенно расходится с этими данными. После появления первых видеозаписей с мест событий администрация сообщила лишь о повреждении продуктового склада и автомобиля. Сообщения о повторной детонации и повреждениях железнодорожных объектов в официальных заявлениях отражения не нашли. Это вызвало недовольство среди местных жителей.

Одновременно серия взрывов была зафиксирована в Одессе. По словам одного из горожан, в городе прозвучал один сильный наземный взрыв. После ударов часть города осталась без электроснабжения. Лебедев также сообщил о прилётах по Заставе-1 — железнодорожному узлу города. В атаке, по имеющимся данным, было задействовано более 20 беспилотников. Пожары на объектах продолжались до утра.

Городские власти Одессы в своих официальных сообщениях указали на удары по складу с посудой, недостроенному многоэтажному зданию и парковой территории.

Более подробные сведения о ночном ударе ожидаются в ближайшее время.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2