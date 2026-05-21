Генерал Гурулёв обозначил ключевые цели на карте Украины: "Если это разрушить, на нас ничего уже не полетит"

09:06, 21 май 2026

Депутат Госдумы и генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв заявил, что для нейтрализации угрозы со стороны украинских беспилотников необходимо последовательно уничтожать всю инфраструктуру управления ими — от командных пунктов до производственных объектов.

Депутат Государственной думы и генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв в эфире программы «Итоги дня с Делягиным» на телеканале Царьград обозначил комплекс мер, которые, по его мнению, позволят снизить интенсивность атак украинских беспилотников на российскую территорию.

Поводом для обсуждения стала волна беспилотных атак, в том числе крупнейший за текущий год удар по Москве и Московской области, состоявшийся в минувшие выходные. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, в результате того налёта погибли три человека.

Помимо ударов по российским регионам, военные Telegram-каналы фиксируют регулярные атаки украинских дронов на трассу Таганрог — Джанкой, проходящую через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Геническ. Эта магистраль обеспечивает сухопутное сообщение Крыма с другими южными регионами страны и является ключевой логистической артерией для российской группировки войск на южном направлении.

Гурулёв выделил три приоритетных направления для ударов. Первое — командные пункты, из которых непосредственно осуществляется управление беспилотниками. Второе — личный состав операторов. Третье — базовая инфраструктура: система связи и автоматизированная система управления. По убеждению депутата, разрушение этих элементов в совокупности полностью исключит возможность организации налётов: без системы управления принимать решения о запуске будет просто некому.

Гурулёв также указал на тенденцию к наращиванию возможностей беспилотных аппаратов — увеличению их мощности, дальности полёта и управляемости. По его словам, если на начальном этапе радиус действия дронов составлял около десяти километров, то сейчас они уверенно достигают Перми и Екатеринбурга.

Отдельно парламентарий затронул тему происхождения беспилотников. По его утверждению, часть аппаратов производится за пределами Украины, однако затем маркируется как украинская продукция. В связи с этим Гурулёв высказался за нанесение ударов и по производственным мощностям, подчеркнув, что необходимые для этого средства имеются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2