Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Генерал Гурулёв обозначил ключевые цели на карте Украины: "Если это разрушить, на нас ничего уже не полетит"

Генерал Гурулёв обозначил ключевые цели на карте Украины: "Если это разрушить, на нас ничего уже не полетит"

09:06, 21 май 2026

Депутат Госдумы и генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв заявил, что для нейтрализации угрозы со стороны украинских беспилотников необходимо последовательно уничтожать всю инфраструктуру управления ими — от командных пунктов до производственных объектов.

Депутат Государственной думы и генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв в эфире программы «Итоги дня с Делягиным» на телеканале Царьград обозначил комплекс мер, которые, по его мнению, позволят снизить интенсивность атак украинских беспилотников на российскую территорию.

Поводом для обсуждения стала волна беспилотных атак, в том числе крупнейший за текущий год удар по Москве и Московской области, состоявшийся в минувшие выходные. По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, в результате того налёта погибли три человека.

Помимо ударов по российским регионам, военные Telegram-каналы фиксируют регулярные атаки украинских дронов на трассу Таганрог — Джанкой, проходящую через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Геническ. Эта магистраль обеспечивает сухопутное сообщение Крыма с другими южными регионами страны и является ключевой логистической артерией для российской группировки войск на южном направлении.

Гурулёв выделил три приоритетных направления для ударов. Первое — командные пункты, из которых непосредственно осуществляется управление беспилотниками. Второе — личный состав операторов. Третье — базовая инфраструктура: система связи и автоматизированная система управления. По убеждению депутата, разрушение этих элементов в совокупности полностью исключит возможность организации налётов: без системы управления принимать решения о запуске будет просто некому.

Гурулёв также указал на тенденцию к наращиванию возможностей беспилотных аппаратов — увеличению их мощности, дальности полёта и управляемости. По его словам, если на начальном этапе радиус действия дронов составлял около десяти километров, то сейчас они уверенно достигают Перми и Екатеринбурга.

Отдельно парламентарий затронул тему происхождения беспилотников. По его утверждению, часть аппаратов производится за пределами Украины, однако затем маркируется как украинская продукция. В связи с этим Гурулёв высказался за нанесение ударов и по производственным мощностям, подчеркнув, что необходимые для этого средства имеются.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"А что это так горит?": Срочное заявление после удара. "Искандеры" устроили ад в Днепропетровске, Одессу затрясло. Позор уже с первых кадров

Читайте также:

"А что это так горит?": Срочное заявление после удара. "Искандеры" устроили ад в Днепропетровске, Одессу затрясло. Позор уже с первых кадров
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Генерал Гурулёв - о призыве мобилизовать 1 млн человек: "Вы вообще нормальные, нет?"
Россия/мир
Генерал Гурулёв - о призыве мобилизовать 1 млн человек: "Вы вообще нормальные, нет?"
Этих слов Путина не ожидал никто. Генерал Гурулёв описал реакцию элит: Квадратные глаза и нервное "хи-хи"
Россия/мир
Этих слов Путина не ожидал никто. Генерал Гурулёв описал реакцию элит: Квадратные глаза и нервное "хи-хи"
"Всё готово": Что стоит за беспрецедентным заявлением Минобороны? Слово взял генерал Гурулёв
Россия/мир
"Всё готово": Что стоит за беспрецедентным заявлением Минобороны? Слово взял генерал Гурулёв
Андрей Гурулев: Для завершения СВО необходимо дойти до западных границ Украины
Россия/мир
Андрей Гурулев: Для завершения СВО необходимо дойти до западных границ Украины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен