Могущественный союзник Украины обещает устроить России жаркое лето. Военный эксперт бьёт тревогу: "Надо быстрее перестраиваться"

09:10, 21 май 2026

Глава Palantir Technologies Алекс Карп на встрече с украинским руководством заявил, что предстоящие удары по российской территории станут демонстрацией возможностей компании. Военный эксперт Андрей Клинцевич оценил реальную угрозу этих технологий для России.

12 мая в Киеве состоялась встреча исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны страны Михаила Фёдорова с генеральным директором американской технологической корпорации Palantir Technologies Алексом Карпом. Об итогах переговоров и связанных с ними рисках сообщил военный эксперт, руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в программе «Мы в курсе» на телеканале Царьград.

На переговорах стороны рассматривали возможности углублённого взаимодействия: расширение применения систем искусственного интеллекта, интеграцию специализированного программного обеспечения в оборонный сектор, а также развитие кооперации между украинским и американским военно-промышленными комплексами.

По сведениям украинских источников, Карп в ходе встречи допустил резонансное высказывание: предстоящие летние удары по Москве и центральным регионам России он назвал будущим «бриллиантом» в портфолио технологических решений Palantir. Эти слова прозвучали в контексте обсуждения перспектив использования искусственного интеллекта при планировании атак в глубину российской территории.

Клинцевич подчеркнул, что недооценивать подобные заявления не следует, поскольку Россия на сегодняшний день не располагает системами управления боевыми действиями, сопоставимыми по возможностям с американской системой Maven. По его словам, в Palantir и ряд смежных компаний были вложены десятки миллиардов долларов, и сейчас эти структуры отрабатывают новейшие разработки в условиях реального вооружённого конфликта.

Эксперт напомнил об истоках корпорации: изначально Palantir создавалась при участии ЦРУ и лишь внешне позиционировалась как гражданская организация. По своей сути это программно-аппаратный комплекс, способный обрабатывать колоссальные массивы метаданных — объёмы, недоступные для анализа человеком в принципе. Специализированные алгоритмы выявляют в этом массиве значимые фрагменты, сопоставляют их между собой и формируют аналитическую основу для принятия решений. Клинцевич привёл сравнение: это сродни промывке десятков тысяч тонн породы ради получения килограмма золота.

Практическое применение этих возможностей, по словам эксперта, состоит в следующем: системы Palantir анализируют метаданные с целью определения приоритетных целей для последующих ударов. Проблема для российской стороны заключается не в технической возможности поразить ту или иную точку, а в недостатке разведывательных данных о расположении объектов противника — в частности, производственных мощностей, которые противник намеренно скрывает и маскирует. Именно здесь, по оценке Клинцевича, технологические возможности Palantir дают Украине существенное преимущество по скорости и глубине обработки информации.

В этой связи эксперт призвал к безотлагательной перестройке системы управления — как государственного, так и в сфере ведения боевых действий, — указав на необходимость перехода к принципиально иной архитектуре принятия решений.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2