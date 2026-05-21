Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Могущественный союзник Украины обещает устроить России жаркое лето. Военный эксперт бьёт тревогу: "Надо быстрее перестраиваться"

Могущественный союзник Украины обещает устроить России жаркое лето. Военный эксперт бьёт тревогу: "Надо быстрее перестраиваться"

09:10, 21 май 2026

Глава Palantir Technologies Алекс Карп на встрече с украинским руководством заявил, что предстоящие удары по российской территории станут демонстрацией возможностей компании. Военный эксперт Андрей Клинцевич оценил реальную угрозу этих технологий для России.

12 мая в Киеве состоялась встреча исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны страны Михаила Фёдорова с генеральным директором американской технологической корпорации Palantir Technologies Алексом Карпом. Об итогах переговоров и связанных с ними рисках сообщил военный эксперт, руководитель Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в программе «Мы в курсе» на телеканале Царьград.

На переговорах стороны рассматривали возможности углублённого взаимодействия: расширение применения систем искусственного интеллекта, интеграцию специализированного программного обеспечения в оборонный сектор, а также развитие кооперации между украинским и американским военно-промышленными комплексами.

По сведениям украинских источников, Карп в ходе встречи допустил резонансное высказывание: предстоящие летние удары по Москве и центральным регионам России он назвал будущим «бриллиантом» в портфолио технологических решений Palantir. Эти слова прозвучали в контексте обсуждения перспектив использования искусственного интеллекта при планировании атак в глубину российской территории.

Клинцевич подчеркнул, что недооценивать подобные заявления не следует, поскольку Россия на сегодняшний день не располагает системами управления боевыми действиями, сопоставимыми по возможностям с американской системой Maven. По его словам, в Palantir и ряд смежных компаний были вложены десятки миллиардов долларов, и сейчас эти структуры отрабатывают новейшие разработки в условиях реального вооружённого конфликта.

Эксперт напомнил об истоках корпорации: изначально Palantir создавалась при участии ЦРУ и лишь внешне позиционировалась как гражданская организация. По своей сути это программно-аппаратный комплекс, способный обрабатывать колоссальные массивы метаданных — объёмы, недоступные для анализа человеком в принципе. Специализированные алгоритмы выявляют в этом массиве значимые фрагменты, сопоставляют их между собой и формируют аналитическую основу для принятия решений. Клинцевич привёл сравнение: это сродни промывке десятков тысяч тонн породы ради получения килограмма золота.

Практическое применение этих возможностей, по словам эксперта, состоит в следующем: системы Palantir анализируют метаданные с целью определения приоритетных целей для последующих ударов. Проблема для российской стороны заключается не в технической возможности поразить ту или иную точку, а в недостатке разведывательных данных о расположении объектов противника — в частности, производственных мощностей, которые противник намеренно скрывает и маскирует. Именно здесь, по оценке Клинцевича, технологические возможности Palantir дают Украине существенное преимущество по скорости и глубине обработки информации.

В этой связи эксперт призвал к безотлагательной перестройке системы управления — как государственного, так и в сфере ведения боевых действий, — указав на необходимость перехода к принципиально иной архитектуре принятия решений.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Генерал Гурулёв обозначил ключевые цели на карте Украины: "Если это разрушить, на нас ничего уже не полетит"

Читайте также:

Генерал Гурулёв обозначил ключевые цели на карте Украины: "Если это разрушить, на нас ничего уже не полетит"
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Атака на Подмосковье – "ещё цветочки": России предрекли "совершенно другой масштаб разрушений". Европа "встала на поток"
Россия/мир
Атака на Подмосковье – "ещё цветочки": России предрекли "совершенно другой масштаб разрушений". Европа "встала на поток"
Зеленский "раздухарился" после атаки на Брянск. Неудобный вопрос задал военный эксперт: "Он смеётся над нами"
Россия/мир
Зеленский "раздухарился" после атаки на Брянск. Неудобный вопрос задал военный эксперт: "Он смеётся над нами"
Вскрыт "цифровой мозг" Пентагона. Содержимое ужасает: Ядерное оружие Украины "против Белгорода и Брянска" и реальное закулисье переговоров
Россия/мир
Вскрыт "цифровой мозг" Пентагона. Содержимое ужасает: Ядерное оружие Украины "против Белгорода и Брянска" и реальное закулисье переговоров
Андрей Гурулев: Для завершения СВО необходимо дойти до западных границ Украины
Россия/мир
Андрей Гурулев: Для завершения СВО необходимо дойти до западных границ Украины


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен