Главное к утру 21 мая. Вот что задумал Трамп в отношении Путина. Жёсткое заявление Небензи об СВО. Потеряли генерала Ивана Попова?

09:17, 21 май 2026

Вашингтон предложил Пекину и Москве объединиться против МУС, российский дипломат на площадке ООН озвучил жёсткие условия по Украине, а осуждённый генерал Попов читает лекции в колонии под Коломной.

Американское издание Financial Times опубликовало подробности переговоров Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. По сведениям источников газеты, в ходе встречи в Пекине президент Соединённых Штатов предложил сформировать фактическое объединение трёх держав — США, Китая и России — в противостоянии с Международным уголовным судом.

Трамп, по данным издания, указал на совпадение интересов Вашингтона, Москвы и Пекина в этом вопросе и высказался за координацию усилий против института, который он характеризует как политизированный. Реакцию китайской стороны источники FT раскрывать не стали. Не уточняется и то, обсуждалась ли эта инициатива с российской стороной напрямую.

Тем не менее сама постановка вопроса примечательна: речь идёт о попытке выстроить ситуативное объединение государств, у каждого из которых накопились собственные претензии к этому судебному органу.

Россия и Китай не входят в число участников Римского статута и не признают решения МУС. Для Москвы этот вопрос приобрёл принципиальное значение в марте 2023 года, когда суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Кремль тогда расценил саму постановку вопроса об аресте российского президента как неприемлемую, а все решения суда объявил юридически ничтожными.

Позиция Вашингтона в отношении МУС также претерпела резкое изменение после того, как суд выдал ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта. В феврале 2025 года Трамп ввёл санкции против МУС, обвинив институт в неправомерном преследовании американских граждан и союзников США.

Интересы Пекина в этом контексте связаны с ситуацией в Синьцзяне, где Китай обвиняют в репрессиях против уйгурского населения. Правозащитные организации и сам суд регулярно получают соответствующие обращения.

Россия, в свою очередь, не ограничивается политическими заявлениями. Московский городской суд ранее вынес заочные приговоры девятерым представителям МУС, в том числе британскому юристу Кариму Хану, назначив сроки до 15 лет лишения свободы.

В итоге инициатива американского президента выглядит как попытка сформировать новую международную линию давления на структуры глобального правосудия, которые сами оказались в центре геополитических разногласий.

Небензя на площадке Совбеза ООН обозначил позицию Москвы по Украине

Выступление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи на заседании Совета Безопасности привлекло пристальное внимание военных аналитиков и политических обозревателей. В ходе обсуждения украинского конфликта российский дипломат заявил, что Владимир Зеленский должен отдать приказ о прекращении огня и вывести украинские войска с территорий, которые Россия считает своими, включая Донбасс.

Военный аналитик Юрий Подоляка расценил эту формулировку как значимый дипломатический сигнал. По его словам, выступления подобного уровня не являются личной инициативой дипломата — они проходят согласование на высшем уровне Министерства иностранных дел и политического руководства страны, а каждое слово в таких заявлениях несёт смысловую нагрузку.

По оценке аналитика, речь идёт о подтверждении неизменной позиции Москвы: Россия рассматривает территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей как собственные регионы и рассчитывает на их полный переход под российский контроль. Тем, кто допускал возможность смягчения этой позиции, было дано понять обратное.

Подоляка также выразил надежду на то, что подобные заявления не останутся декларацией без практических последствий.

Выступление Небензи перекликается с позицией, которую президент России Владимир Путин обозначил летом 2024 года на встрече с руководством МИД. Тогда он прямо назвал условием для прекращения огня и начала переговоров полный вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ. Теперь эта позиция была повторно озвучена с международной трибуны.

Осуждённый генерал Иван Попов читает лекции в исправительной колонии

После вынесения приговора бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову информация о нём в публичном пространстве практически исчезла. Теперь появились новые сведения о его нынешнем положении.

Член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Ирина Дроздова сообщила, что Попов участвует в просветительской деятельности в исправительной колонии ИК-6 в Коломне. По её словам, в начале мая там прошла первая лекция из цикла историко-патриотических встреч, посвящённых 300-летию со дня рождения Александра Суворова. Мероприятия организованы в рамках президентского указа о сохранении исторической памяти и популяризации наследия полководца.

Дроздова рассказала, что Попов принял непосредственное участие в подготовке лекции и обсуждении с аудиторией. Темами встречи стали внутренняя дисциплина, личная ответственность, роль личности в истории, самообладание и традиции военного служения — на примере биографии Суворова. Дроздова поблагодарила бывшего командующего за участие в проекте.

Напомним, Иван Попов был снят с должности командующего 58-й армией в 2023 году после того, как направил доклад о необходимости ротации подразделений в связи с высокими потерями. Затем он был направлен на службу в Сирию. В 2024 году против него возбудили уголовное дело: следствие утверждало, что генерал причастен к хищению двух тысяч тонн металла стоимостью свыше 100 миллионов рублей, предназначавшегося для строительства укреплений в Запорожской области.

Запорожская область отказалась признавать себя потерпевшей стороной. Адвокаты Попова указывали на несостыковки в материалах дела, в том числе вопросы к документам и подписям. Тем не менее Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, лишил воинского звания, военной пенсии и льгот. Рассмотрение кассационной жалобы перенесено на середину июня по инициативе защиты.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2