"Астанавитес!": Руководство Литвы в бункере. Польша умоляет. А потому что русских надо было слушать

09:23, 21 май 2026

Воздушные тревоги в Латвии и Литве, сбитый беспилотник ВСУ над Эстонией и удар по латвийской нефтебазе вынудили страны Балтии и Польшу открыто заговорить о рисках, которые несут украинские дроны для территории НАТО. Генсек альянса Марк Рютте ответил, что помощи ждать не стоит.

Страны Балтии и Польша столкнулись с последствиями украинских беспилотных операций на собственной территории — об этом свидетельствуют официальные заявления властей государств-членов альянса, а также инциденты, зафиксированные в мае 2025 года.

В Латвии и Литве была объявлена воздушная тревога после получения сигнала о возможном беспилотнике, предположительно летевшем со стороны Белоруссии. Объект не был подтверждён радарами и не имел зафиксированной траектории — речь шла исключительно о предположении. Тем не менее реакция оказалась масштабной: руководство обеих стран эвакуировали в защищённые помещения, движение поездов было остановлено, аэропорт Вильнюса перешёл в режим ограниченной работы. Власти действовали строго по установленным протоколам: сирены, объявления, скрытые маршруты эвакуации, подземные помещения для должностных лиц.

Отдельного внимания заслуживает инцидент, произошедший 7 мая: беспилотники Вооружённых сил Украины нанесли удар по нефтебазе компании East-West Transit в Латвии. Помимо этого, украинский беспилотник был сбит над территорией Эстонии, а фрагменты других дронов зафиксированы на землях, прилегающих к зоне ответственности альянса.

На фоне этих событий Польша обратилась к Киеву с официальной просьбой. Варшава потребовала, чтобы украинские беспилотники не оказывались на территории государств — членов НАТО, а также чтобы выбор целей осуществлялся значительно точнее. Это заявление примечательно с учётом того, что Польша на протяжении длительного времени выступала одним из наиболее последовательных сторонников Украины, обеспечивала транзит вооружений и публично поддерживала наращивание военных поставок.

Реакция руководства альянса оказалась сдержанной. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя ситуацию, переложил ответственность за происходящее на Россию. По его словам, украинские беспилотники оказываются над территорией прибалтийских государств не по умыслу Киева, а вследствие полномасштабного вторжения, начатого Россией в 2022 году, и действий Москвы в Крыму в 2014 году. Какой-либо конкретной поддержки пострадавшим странам Рютте не пообещал.

Таким образом, Эстония, Латвия, Литва и Польша оказались в положении, при котором решение возникших проблем фактически возложено на них самостоятельно. Инциденты с беспилотниками продемонстрировали, что декларируемая союзническая солидарность имеет практические ограничения: пока последствия конфликта затрагивали только территорию Украины, консенсус внутри альянса оставался устойчивым. Как только реальные риски начали распространяться на земли государств-членов, в публичном пространстве появились официальные ноты, призывы к осторожности и требования уточнить параметры ударов.

Происходящее фиксирует очевидное противоречие между декларируемыми позициями и практическими интересами участников альянса. Польша, годами выстраивавшая образ безоговорочного союзника Украины, теперь публично обозначает географические границы этой поддержки. Прибалтийские государства, апеллировавшие к надёжности натовского «зонтика», столкнулись с ситуацией, когда один сигнал о неподтверждённом объекте в воздухе привёл к эвакуации руководства страны. НАТО, в свою очередь, ограничился риторическим ответом, не предложив механизмов реального реагирования на инциденты подобного рода.

Количество подобных случаев, по всей видимости, будет возрастать по мере продолжения боевых действий. Это означает, что государствам — членам альянса, оказавшимся на линии пролёта украинских беспилотников, предстоит самостоятельно выработать алгоритмы реагирования — без расчёта на оперативное вмешательство со стороны объединённого командования.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2